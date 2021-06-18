تحدي مكون تبييض وتفتيح وتقشير الجسم كله وازالة الجلد الميت في دقائق معدودة

من المعروف أن توجد وصفات وخلطات طبيعية كثيرة لتفتيح وتبييض بشرة الجسم، ولكن ليس كل هذه الوصفات أو الخلطات تكون مناسبة لجميع مناطق الجسم، وهذا بمعني أن قد توجد وصفة ما لتبييض الجسم ولكن لا يمكن إستخدامها لتبييض منطقة البيكيني أو منطقة تحت الإبط، وهذا لأن هذه المناطق من أكثر المناطق الحساسة بالجسم لذلك لابد من أن تحرصي جيدا عن استخدام خلطة طبيعية، فيجب أن تستخدمي خلطة تناسب أي منطقة بالجسم.
ولكن تعتبر الوصفة التي يتم تقديمها إليكي من خلال هذا المقال من أقوي وأسرع الوصفات التي يكون لها تأثير فعال في تبييض الجسم، وهذا في خلال أيام فقط سوف تحصلي علي جسم ذو بشرة بيضاء ولن تحصلي علي هذه النتيجة من قبل، ولهذا تعتبر هذه الوصفة من الوصفات الخطيرة والسحرية والمميزة بأن يمكن عملها في أقل وقت وغير ذلك لا تسبب أي أضرار علي الجلد بعد الإستخدام، ولكن من الضروري استعمال مرطب مناسب للجسم بعد هذه الطريقة.خلطة تبييض الجسم
المكونات :
- صفار بيضة واحدة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- موزة واحدة.
- قومي بخلط كل هذه المكونات وهم صفار البيضة وزيت الزيتون والموزة، وذلك في طبق مناسب ويتم خلطهم جيدا مع بعض حتي تحصلي علي خليط أو قوام متجانس ومتماسك.
- وبعد ذلك يتم وضع هذا الخليط علي الجسم بجميع المناطق لأن هذا الخليط مناسب لأي منطقة بالجسم.
- نترك الخليط علي الجسم لمدة ثلاثين دقيقة أو أقل، ثم قومي بغسل جسمك بالماء البارد ثم يتم تجفيفه بطريقة جيدة وعليكي باستخدام مرطب مناسب للجسم، ولابد من تكرار هذه الخلطة لمدة ثلاثة ايام فقط ومن بعدها ستلاحظين الفرق بنفسك.
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من المعروف أن توجد وصفات وخلطات طبيعية كثيرة لتفتيح وتبييض بشرة الجسم، ولكن ليس كل هذه الوصفات أو الخلطات تكون مناسبة لجميع مناطق الجسم، وهذا بمعني أن قد توجد وصفة ما لتبييض الجسم ولكن لا يمكن إستخدامها لتبييض منطقة البيكيني أو منطقة تحت الإبط، وهذا لأن هذه المناطق من أكثر المناطق الحساسة بالجسم لذلك لابد من أن تحرصي جيدا عن استخدام خلطة طبيعية، فيجب أن تستخدمي خلطة تناسب أي منطقة بالجسم.
ولكن تعتبر الوصفة التي يتم تقديمها إليكي من خلال هذا المقال من أقوي وأسرع الوصفات التي يكون لها تأثير فعال في تبييض الجسم، وهذا في خلال أيام فقط سوف تحصلي علي جسم ذو بشرة بيضاء ولن تحصلي علي هذه النتيجة من قبل، ولهذا تعتبر هذه الوصفة من الوصفات الخطيرة والسحرية والمميزة بأن يمكن عملها في أقل وقت وغير ذلك لا تسبب أي أضرار علي الجلد بعد الإستخدام، ولكن من الضروري استعمال مرطب مناسب للجسم بعد هذه الطريقة.خلطة تبييض الجسم
المكونات :
- صفار بيضة واحدة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- موزة واحدة.
- قومي بخلط كل هذه المكونات وهم صفار البيضة وزيت الزيتون والموزة، وذلك في طبق مناسب ويتم خلطهم جيدا مع بعض حتي تحصلي علي خليط أو قوام متجانس ومتماسك.
- وبعد ذلك يتم وضع هذا الخليط علي الجسم بجميع المناطق لأن هذا الخليط مناسب لأي منطقة بالجسم.
- نترك الخليط علي الجسم لمدة ثلاثين دقيقة أو أقل، ثم قومي بغسل جسمك بالماء البارد ثم يتم تجفيفه بطريقة جيدة وعليكي باستخدام مرطب مناسب للجسم، ولابد من تكرار هذه الخلطة لمدة ثلاثة ايام فقط ومن بعدها ستلاحظين الفرق بنفسك.
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