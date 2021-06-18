طبق الدجاج المقرمش مع الأرز الريزو في المنزل بطريقه سهله وسريعه التحضير كما تعد من الوجبات الرئيسية المضلة لعديد من الأشخاص من كبار وصغار وتختلف طرق التحضير والتقديم لطبق الدجاج المقرمش مع الأرز الريزو حيث يمكن تقديم العديد من المقبلات ألذيذة حسب الرغبة. المقادير المطلوبة لعمل الدجاج المقرمش كيلو من صدور الفراخ .

ملعقة من بهارات الفراخ.

رشه من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود .

ملعقة صغيرة من البابريكا .

ملعقة كبيرة من البصل البودرة و الثوم البودرة.

رشه من الحبهان البودرة.

رشه من السكر.

ملعقة صغيرة من الزعتر .

معلقة كبيرة من الكاتشب . المقادير المطلوبة لعمل الأرز الريزو كوب من الأرز الأبيض المصري .

ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة والثوم البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا والكارى .

نصف ملعقة صغيرة من الكركم .

بهارات فراخ مع رشه من الملح .

فلفل اسود .

بصلة كبيرة مبشورة .

معلقة صويا صوص .

مكعب مرقة دجاج . طريقة تحضير الدجاج المقرمش مع الأرز الريزو نبدأ بتقطيع صدور الفراخ إلى شرائح سميكة ثم نقوم بتتبيل الفراخ بالتوابل والبهارات الجافة وملعقة كبيرة من الكاتشب ونقلبها جيدا ثم نضعها لمدة لا تقل عن ساعتين في الثلاجة.

نقوم بتحضير خلطة التغطية وهى كوب من الدقيق و3 ملعقة كبيرة من النشا وملعقة من البيكنج بودر ونضع التوابل على خلطة الدقيق هي الملح والفلفل ألأسود والبصل البودرة والثوم البودرة والبابريكا وبهارات الفراخ ونقلب جيدا ثم نضيف نصف كوب من الماء ونقلب بالمضرب اليدوي ونحضر إناء آخر به كوب من الدقيق ونصف كوب من النشا وبعد استخراج شرائح الدجاج من الثلاجة نقوم بوضع أصابع الدجاج أولا في الخليط السائل ثم في خليط النشا والدقيق الجاف وبعد انتهاء الكمية نقوم بوضعها في الثلاجة مرة آخري لمدة ساعة وفى مقلاة بها زيت غزير نقوم بتحمير الأستربس حتى تأخذ لونا ذهبيا .

لعمل الأرز في حلة على النار بها ملعقة من الزيت وملعقة من السمنة ونقوم بإضافة التوابل ومكعب من مرقة الدجاج ونقلب جيدا ثم نقوم بإضافة الأرز ونقلب جيدا ثم نقوم بإضافة البصلة المبشورة والملح ونقلب ثم نضيف العسل الأسود والصويا صوص ونقلب جيدا ونضيف الماء المغلي على كل كوب أرز كوب وربع من الماء ونتركة على نار عالية حتى يتشرب الماء ثم نقوم بتهدئة النار حتى ينض.

تحضير صوص الأرز الريزو نصف كوب كاتشب وملعقة كبيرة من المستطردة وملعقة كبيرة من العسل الأسود وملعقة كبيرة من التشيلي صوص ونقلب . المقادير المطلوبة لعمل الدجاج المقرمشالمقادير المطلوبة لعمل الأرز الريزوطريقة تحضير الدجاج المقرمش مع الأرز الريزو الوسوم

طبق الدجاج المقرمش مع الأرز الريزو في المنزل بطريقه سهله وسريعه التحضير كما تعد من الوجبات الرئيسية المضلة لعديد من الأشخاص من كبار وصغار وتختلف طرق التحضير والتقديم لطبق الدجاج المقرمش مع الأرز الريزو حيث يمكن تقديم العديد من المقبلات ألذيذة حسب الرغبة. المقادير المطلوبة لعمل الدجاج المقرمش كيلو من صدور الفراخ .

ملعقة من بهارات الفراخ.

رشه من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود .

ملعقة صغيرة من البابريكا .

ملعقة كبيرة من البصل البودرة و الثوم البودرة.

رشه من الحبهان البودرة.

رشه من السكر.

ملعقة صغيرة من الزعتر .

معلقة كبيرة من الكاتشب . المقادير المطلوبة لعمل الأرز الريزو كوب من الأرز الأبيض المصري .

ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة والثوم البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا والكارى .

نصف ملعقة صغيرة من الكركم .

بهارات فراخ مع رشه من الملح .

فلفل اسود .

بصلة كبيرة مبشورة .

معلقة صويا صوص .

مكعب مرقة دجاج . طريقة تحضير الدجاج المقرمش مع الأرز الريزو نبدأ بتقطيع صدور الفراخ إلى شرائح سميكة ثم نقوم بتتبيل الفراخ بالتوابل والبهارات الجافة وملعقة كبيرة من الكاتشب ونقلبها جيدا ثم نضعها لمدة لا تقل عن ساعتين في الثلاجة.

نقوم بتحضير خلطة التغطية وهى كوب من الدقيق و3 ملعقة كبيرة من النشا وملعقة من البيكنج بودر ونضع التوابل على خلطة الدقيق هي الملح والفلفل ألأسود والبصل البودرة والثوم البودرة والبابريكا وبهارات الفراخ ونقلب جيدا ثم نضيف نصف كوب من الماء ونقلب بالمضرب اليدوي ونحضر إناء آخر به كوب من الدقيق ونصف كوب من النشا وبعد استخراج شرائح الدجاج من الثلاجة نقوم بوضع أصابع الدجاج أولا في الخليط السائل ثم في خليط النشا والدقيق الجاف وبعد انتهاء الكمية نقوم بوضعها في الثلاجة مرة آخري لمدة ساعة وفى مقلاة بها زيت غزير نقوم بتحمير الأستربس حتى تأخذ لونا ذهبيا .

لعمل الأرز في حلة على النار بها ملعقة من الزيت وملعقة من السمنة ونقوم بإضافة التوابل ومكعب من مرقة الدجاج ونقلب جيدا ثم نقوم بإضافة الأرز ونقلب جيدا ثم نقوم بإضافة البصلة المبشورة والملح ونقلب ثم نضيف العسل الأسود والصويا صوص ونقلب جيدا ونضيف الماء المغلي على كل كوب أرز كوب وربع من الماء ونتركة على نار عالية حتى يتشرب الماء ثم نقوم بتهدئة النار حتى ينض.

تحضير صوص الأرز الريزو نصف كوب كاتشب وملعقة كبيرة من المستطردة وملعقة كبيرة من العسل الأسود وملعقة كبيرة من التشيلي صوص ونقلب . المقادير المطلوبة لعمل الدجاج المقرمشالمقادير المطلوبة لعمل الأرز الريزوطريقة تحضير الدجاج المقرمش مع الأرز الريزو

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