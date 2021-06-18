تألقي بجمال شعرك واصبغيه باللون الأحمر الجرئ بملعقة كركديه في المنزل بدون صبغات ضارة

اللون الأحمر يعتبر من أكثر الألوان الملفتة للنظر والجذابة والتي تزيد من جمال شكل المرأة، حيث كان قديما أو منذو فترة من الوقت كان جميع الناس يستخدمون الصبغات الكيميائية، وبعد مرور فترة كبيرة من الوقت يتم إستخدام الحناء بجميع ألوانها، وبعد ذلك وفي وقتنا هذا يمكن استخدام أعشاب أو نباتات طبيعية في صبغ الشعر والنتيجة تكون بنفس نتيجة صبغ الشعر بالطرق الأخرى، لأن من المعروف أن الأشياء الطبيعية هي الأكثر إفادة بالسنة للشعر بدرجة كبيرة، لنتعرف عبر هذا المقال عن طريقة صبغ الشعر بالكركديه. طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر بالكركديه طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر بالكركديه المكونات : كمية من الكركديه.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركديه.

ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق النشا. طريقة تحضير صبغ الشعر باللون الأحمر قومي بتجهيز الكركديه ووضعه في إناء ويفضل أن يكون إناء زجاجي، ونضع كمية مناسبة من الماء المغلي علي الكركديه الذي يوجد بالاناء ونتركه ليلة كاملة حتي يتم نقع الكركديه جيدا.

وفي اليوم التالي يتم تجهيز وعاء وبه كوبان كبيران من الماء ويتم وضع هذا الوعاء علي نار متوسطة، ويتم ترك هذا الوعاء علي النار حتي غليان الماء وعند غليانها قومي بوضع الإناء الذي يتم نقع الكركديه به، وهذا بعد تصفية الكركديه جيدا باستخدام مصفاه ثم يتم وضع ثلاث ملاعق كبيرة من النشا ويتم خلطه مع الكركديه أثناء وضعه علي حمام مائي ساخن.

وبعد ذلك قومي بوضع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركديه، ويتم خلطهم مع بعض حتي يكون في النهاية خليط متماسك وناعم.

يتم ترك هذا الخليط جانبا حتي يبرد تماما ثم قومي بوضع هذه الخلطة علي الشعر، ثم اتركيه لمدة ساعة تقريبا وبعد ذلك يتم غسل الشعر جيدا بالماء الفاتر. طريقة تحضير صبغ الشعر باللون الأحمر الوسوم

اللون الأحمر يعتبر من أكثر الألوان الملفتة للنظر والجذابة والتي تزيد من جمال شكل المرأة، حيث كان قديما أو منذو فترة من الوقت كان جميع الناس يستخدمون الصبغات الكيميائية، وبعد مرور فترة كبيرة من الوقت يتم إستخدام الحناء بجميع ألوانها، وبعد ذلك وفي وقتنا هذا يمكن استخدام أعشاب أو نباتات طبيعية في صبغ الشعر والنتيجة تكون بنفس نتيجة صبغ الشعر بالطرق الأخرى، لأن من المعروف أن الأشياء الطبيعية هي الأكثر إفادة بالسنة للشعر بدرجة كبيرة، لنتعرف عبر هذا المقال عن طريقة صبغ الشعر بالكركديه. طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر بالكركديه طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر بالكركديه المكونات : كمية من الكركديه.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركديه.

ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق النشا. طريقة تحضير صبغ الشعر باللون الأحمر قومي بتجهيز الكركديه ووضعه في إناء ويفضل أن يكون إناء زجاجي، ونضع كمية مناسبة من الماء المغلي علي الكركديه الذي يوجد بالاناء ونتركه ليلة كاملة حتي يتم نقع الكركديه جيدا.

وفي اليوم التالي يتم تجهيز وعاء وبه كوبان كبيران من الماء ويتم وضع هذا الوعاء علي نار متوسطة، ويتم ترك هذا الوعاء علي النار حتي غليان الماء وعند غليانها قومي بوضع الإناء الذي يتم نقع الكركديه به، وهذا بعد تصفية الكركديه جيدا باستخدام مصفاه ثم يتم وضع ثلاث ملاعق كبيرة من النشا ويتم خلطه مع الكركديه أثناء وضعه علي حمام مائي ساخن.

وبعد ذلك قومي بوضع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركديه، ويتم خلطهم مع بعض حتي يكون في النهاية خليط متماسك وناعم.

يتم ترك هذا الخليط جانبا حتي يبرد تماما ثم قومي بوضع هذه الخلطة علي الشعر، ثم اتركيه لمدة ساعة تقريبا وبعد ذلك يتم غسل الشعر جيدا بالماء الفاتر. طريقة تحضير صبغ الشعر باللون الأحمر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تألقي بجمال شعرك واصبغيه باللون الأحمر الجرئ بملعقة كركديه في المنزل بدون صبغات ضارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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