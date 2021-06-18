أسهل وأسرع طريقة لعمل الأيس كريم في المنزل بدون ماكينة لذيذ واقتصادي مثل الجاهز

أسهل وأسرع طريقة لعمل الأيس كريم في المنزل ، تعتبر المثلجات والأيس كريم أكثر أنواع الحلوى التي يفضل تناولها الصغار والكبار وخاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة فإن تناولها يعطي شعور بالسعادة ولكن يوجد الكثيؤ من الأمهاتيتجنبون تناول أي شيء خارج المنزل سواء لهم أو لأطفالهم لذلك نقدم لهم من خلال هذا المقال وصفات طبيعية لإعداد وتحضير الأيس كريم الفانيليا وأيس كريم الشيكولات في المبيت بكل سهولة ولأقل التكاليف وبطريقة ومكونات آمنة لكم ولآطفالكم وللتعرف على الطريقة يجب اتباع السطور التالية. أسهل وأسرع طريقة لعمل الأيس كريم في المنزل أسهل وأسرع طريقة لعمل الأيس كريم في المنزل مكونات الوصفة : عدد 2 كوب من الكريمة السائلة.

ثلاثة أرباع كوب من السكر الناعم.

عدد 2 كوب من اللبن السائل.

ملعقة كبيرة من الفانيليا . طريقة عمل آيس كريم الفانيليا قومي بضرب الكريمة واللبن والسكر مع بعضهم البعض جيدًا حتى يمتزجان جيدًا ويزداد حجمهم.

عليك الآن بإضافة ملعقة الفانيليا والتقليب برفق.

أضيفي الخليط في علبة محكمة الغلق وقومي بوضعه في الفريزر لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

بعد انتهاء الوقت قومي بتقديم أيس كريم الفانيليا ويمكنك تزيينه بصوص الكراميل أو الشيكولاتة أو الفراولة مع المكسرات. وصفة عمل أيس كريم الشيكولاتة في المنزل وصفة عمل أيس كريم الشيكولاتة في المنزل مكونات الوصفة: كوب من اللبن البودر.

كوب من اللبن السائل.

1 كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من مسحوق السحلب.

2 باكيت من كريم شانتيه.

كوب من السكر الناعم.

نصف كوب من شيكولاتة نسكويك بودر أو كاكاو محلى. خطوات تحضير أيس كريم الشيكولاتة أحضري وعاء مناسب وقومي بوضع اللبن السائل واللبن البودر والسكر والكريم شانتيه والسحلب والفانيليا واخلطيهم جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي.

استمري بخلط هذه المكونات حتى يتضاعف حجم الخليط ويصبح قوامه أثقل.

يمكنك تقسيم كمية الأيس كريم المجهزة إلى أقسام للتحكم في النكهات.

من أجل تحضير أيس كريم الشيكولاتة قومي بإضافة بودر شيكولاتة نسكويك على الخليط السابق وقومي بالتقليب حتى يمتزجوا تمامًا ويتغير اللون.

قومي بوضع الأيس كريم في علبة محكمة الغلق وضعيها 3 ساعات في الفريزر. الوسوم

أسهل وأسرع طريقة لعمل الأيس كريم في المنزل ، تعتبر المثلجات والأيس كريم أكثر أنواع الحلوى التي يفضل تناولها الصغار والكبار وخاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة فإن تناولها يعطي شعور بالسعادة ولكن يوجد الكثيؤ من الأمهاتيتجنبون تناول أي شيء خارج المنزل سواء لهم أو لأطفالهم لذلك نقدم لهم من خلال هذا المقال وصفات طبيعية لإعداد وتحضير الأيس كريم الفانيليا وأيس كريم الشيكولات في المبيت بكل سهولة ولأقل التكاليف وبطريقة ومكونات آمنة لكم ولآطفالكم وللتعرف على الطريقة يجب اتباع السطور التالية. أسهل وأسرع طريقة لعمل الأيس كريم في المنزل أسهل وأسرع طريقة لعمل الأيس كريم في المنزل مكونات الوصفة : عدد 2 كوب من الكريمة السائلة.

ثلاثة أرباع كوب من السكر الناعم.

عدد 2 كوب من اللبن السائل.

ملعقة كبيرة من الفانيليا . طريقة عمل آيس كريم الفانيليا قومي بضرب الكريمة واللبن والسكر مع بعضهم البعض جيدًا حتى يمتزجان جيدًا ويزداد حجمهم.

عليك الآن بإضافة ملعقة الفانيليا والتقليب برفق.

أضيفي الخليط في علبة محكمة الغلق وقومي بوضعه في الفريزر لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

بعد انتهاء الوقت قومي بتقديم أيس كريم الفانيليا ويمكنك تزيينه بصوص الكراميل أو الشيكولاتة أو الفراولة مع المكسرات. وصفة عمل أيس كريم الشيكولاتة في المنزل وصفة عمل أيس كريم الشيكولاتة في المنزل مكونات الوصفة: كوب من اللبن البودر.

كوب من اللبن السائل.

1 كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من مسحوق السحلب.

2 باكيت من كريم شانتيه.

كوب من السكر الناعم.

نصف كوب من شيكولاتة نسكويك بودر أو كاكاو محلى. خطوات تحضير أيس كريم الشيكولاتة أحضري وعاء مناسب وقومي بوضع اللبن السائل واللبن البودر والسكر والكريم شانتيه والسحلب والفانيليا واخلطيهم جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي.

استمري بخلط هذه المكونات حتى يتضاعف حجم الخليط ويصبح قوامه أثقل.

يمكنك تقسيم كمية الأيس كريم المجهزة إلى أقسام للتحكم في النكهات.

من أجل تحضير أيس كريم الشيكولاتة قومي بإضافة بودر شيكولاتة نسكويك على الخليط السابق وقومي بالتقليب حتى يمتزجوا تمامًا ويتغير اللون.

قومي بوضع الأيس كريم في علبة محكمة الغلق وضعيها 3 ساعات في الفريزر.

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