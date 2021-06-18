أسرار تحضير الكفتة المشوية في البيت مثل أشهر كبابجي بكل سهولة

تعتبر الكفتة المشوية من أشهر أصناف اللحوم في جميع المطابخ العالمية ومن أكثر الأكلات المفضلة عند جميع الأشخاص، حيث أنها تتميز بالمذاق الشهي واللذيذ، وتعتبر وصفة سهلة جداً لا تحتاج إلى مجهود كبير ويمكن تحضيرها في أسرع وقت ممكن، سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها مثل أشهر المحلات في البيت بكل سهولة، ويمكنكم تقديمها على السفرة في العزومات لإضافة شهية ورائعة. مكونات عمل الكفتة المشوية كيلو من اللحمة المفرومة.

نصف بصلة مبشورة.

فصين من الثوم مفرومين.

نصف ملعقة صغيرة ملح طعام.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الريحان.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من توابل اللحمة.

ملعقة صغيرة من السماق. طريقة تحضير الكفتة المشوية في البيت مثل المحلات في بولة واسع وعميقة نقوم بخلط كلاً من اللحمة المفرومة والبصل والثوم المفرومين جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة الملح والفلفل والريحان والقرفة والكمون والسماق وتوابل اللحمة.

نعجن المكونات مع بعضها باليدين حتى تتجانس وتتوزع التوابل والبهارات بشكل جيد.

ندخل الخليط إلى الثلاجة بعد ذلك لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

بعد ذلك نخرج الكفتة من الثلاجة ونبدأ في تشكيلها على الأسياخ الخاصة بالشوي.

نكرر هذه الخطوة مع الكمية كلها.

نقوم بتسخين الشواية على درجة حرارة متوسطة.

وندهن الكفتة بعد ذلك بالزيت.

بعد أن تسخن الشواية جيداً نقوم بوضع الأسياخ عليها.

نقلب الكفتة كل دقيقتين على جميع الجوانب لكي تستوي بشكل جيد.

يمكنكم شوي الكفتة في الفرن أيضاً من خلال وضعها في صينية مدهونة بالزيت ونتركها في حرارة متوسطة حتى تنضج جيداً.

تصبح جاهزة للتقديم نضعها في طبق على بقدونس مفروم.

تقدم مع أرز وبطاطس وطحينة. مكونات عمل الكفتة المشويةطريقة تحضير الكفتة المشوية في البيت مثل المحلات الوسوم

تعتبر الكفتة المشوية من أشهر أصناف اللحوم في جميع المطابخ العالمية ومن أكثر الأكلات المفضلة عند جميع الأشخاص، حيث أنها تتميز بالمذاق الشهي واللذيذ، وتعتبر وصفة سهلة جداً لا تحتاج إلى مجهود كبير ويمكن تحضيرها في أسرع وقت ممكن، سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها مثل أشهر المحلات في البيت بكل سهولة، ويمكنكم تقديمها على السفرة في العزومات لإضافة شهية ورائعة. مكونات عمل الكفتة المشوية كيلو من اللحمة المفرومة.

نصف بصلة مبشورة.

فصين من الثوم مفرومين.

نصف ملعقة صغيرة ملح طعام.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الريحان.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من توابل اللحمة.

ملعقة صغيرة من السماق. طريقة تحضير الكفتة المشوية في البيت مثل المحلات في بولة واسع وعميقة نقوم بخلط كلاً من اللحمة المفرومة والبصل والثوم المفرومين جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة الملح والفلفل والريحان والقرفة والكمون والسماق وتوابل اللحمة.

نعجن المكونات مع بعضها باليدين حتى تتجانس وتتوزع التوابل والبهارات بشكل جيد.

ندخل الخليط إلى الثلاجة بعد ذلك لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

بعد ذلك نخرج الكفتة من الثلاجة ونبدأ في تشكيلها على الأسياخ الخاصة بالشوي.

نكرر هذه الخطوة مع الكمية كلها.

نقوم بتسخين الشواية على درجة حرارة متوسطة.

وندهن الكفتة بعد ذلك بالزيت.

بعد أن تسخن الشواية جيداً نقوم بوضع الأسياخ عليها.

نقلب الكفتة كل دقيقتين على جميع الجوانب لكي تستوي بشكل جيد.

يمكنكم شوي الكفتة في الفرن أيضاً من خلال وضعها في صينية مدهونة بالزيت ونتركها في حرارة متوسطة حتى تنضج جيداً.

تصبح جاهزة للتقديم نضعها في طبق على بقدونس مفروم.

تقدم مع أرز وبطاطس وطحينة. مكونات عمل الكفتة المشويةطريقة تحضير الكفتة المشوية في البيت مثل المحلات

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