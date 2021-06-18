كريم الشبه وماء الورد الرهيب لإزالة رائحة العرق الكريهة ومفتح قوى للابطين من اول استعمال

كريم الشبه وماء الورد الرهيب لإزالة رائحة العرق الكريهة ، عند بداية فصل الصيف تبدأ معاناة المرأة في استخدامها المتكرر لأنواع عديدة من كريمات إزالة رائحة العرق الكريهة وهذا يؤدي إلى اسمرار منطقة تحت الإبط وفي هذا الوقت تكونين بحاجة كبيرة إلى استخدام كريم مزيل عرق يساعد على تفتيح الابط وإزالة العرق سريعاً، وسوف نستعرض لك اليوم أفضل طريقة لعمل كريم الشبه وماء الورد الذي سيمنج بشرة ناعمة ناصعة البياض ورائحة عطرية جميلة.

كريم الشبه وماء الورد الرهيب لإزالة رائحة العرق الكريهة

يعتبر كريم الشبه وماء الورد من أحد أنواع الكريمات التي تحتوي على مكونات طبيعية 100% آمنة جداً على البشرة وتساهم في تبيض الجلد وتنعيمه ويتم استخدامه وتحضيره بهذه الطريقة:

1 ملعقة كبيرة خل التفاح.

2 ملعقة كبيرة شبه.

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة ماء ورد.

في البداية قومي بإحضار وعاء عميق ضعي به خل التفاح وعصير الليمون وماء الورد وقلبي المكونات جيداً مع بعضهم.

ومن ثم يتم إضافة الشبه وابدئي في خلط المكونات مع بعضها حتى أن تحصلين على خليط كريمي.

قومي بتنظيف بشرتك قبل تطبيق الكريم على المناطق الحساسة مثل تحت الابط حتى يتم إزالة الأتربة والشوائب.

ثم يتم تجفيفها جيداً وبعدها يطبق طبقة رقيقة جداً من كريم الشبه وماء الورد وتركيه على بشرتك.

يفضل إذا تم استخدام الكريم يومياً بعد الاستحمام مباشرةً وسوف تزول رائحة العرق سريعاً.

كوب واحد ماء ورد.

ملعقتين كبيرتين شبه.

زجاجة بخاخ فارغة ونظيف.