طريقة مبتكرة لتحضير السمك المقلي بدون زيوت بمذاق مقرمش ولذيذ

يحتاج الجسم يومياً إلي كميات معينة من الفيتامينات والبروتينات ونقوم بتناول طعام مختلف لإكتساب الجسم جميع ما يحتاجه حيث تحتوي الفواكه وبعض الوجبات على الفيتامينات، ويتنوع وجود البروتينات في الطعام ولكن أكثر وأشهر الوجبات التي يتوفر بها البروتين هي الأسماك بكافة أنواعها لذلك يجب تناولها على الأقل مرتين أسبوعياً، يفضل الكثير من الأشخاص السمك المقلي المقرمش ولكن ما يعوق تحضيره هو إمتصاص السمك لكميات كبيرة من الزيت تجعله غير مرغوب ولكن لا يوجد قلق من تلك المشكلة حيث ننقل لكم كيفية التغلب على جميع العواقب التي تواجه الأشخاص أثناء قلي السمك ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير السمك المقلي بطريقة مقرمشة من خلال متابعة هذا المقال. طريقة تحضير السمك المقلي المقرمش طريقة تحضير السمك المقلي المقرمش المكونات: كمية السمك المرغوب تحضيرها.

زيت نقي للقلي.

ملعقتين من الملح.

ملعقة فلفل أسود وملعقة أخري من مسحوق الكمون الناعم.

ثلاث ثمرات من الفلفل الأخضر مفروم.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

صلصة حاره حسب الرغبة.

كأس من الدقيق.

فصوص من الثوم. طريقة التحضير: تنظيف السمك بالطريقة المعروفة وإزالة القشور الخارجية وبطن السمك وغسله جيداً بالملح والليمون والماء والخل وتجفيف السمك من الماء. نبدأ بتحضير خلطة السمك عن طريق وضع كلاً من الفلفل الأسود والكمون والملح والليمون والفلفل الأخضر المفروم والثوم بحيث يتم تقطيعه أولاً ونقلب جميع المكونات معاً. نقوم بوضع السمك في التتبيلة التي تم تحضيرها وتقليبه جيداً ثم حشو السمك بكميات مناسبة من الخلطة ونتركها بالتتبيلة لمدة لا تقل عن ساعه. بعد ذلك يتم تحضير الزيت وتسخينه وتحضير طبق الدقيق ونقوم بإغماس السمك في الدقيق من جميع الجوانب ثم وضعه في الزيت على النار وتكرار ذلك حتى إنتهاء الكمية. يتم وضع والسمك المقلي عند خروجه على مناديل ومناشف ورقية لإمتصاص الزيت بحيث يتم قلي السمك بشكل مقرمش ولذيذ ثم تقديم السمك بجانب الأرز. طريقة التحضير: الوسوم

يحتاج الجسم يومياً إلي كميات معينة من الفيتامينات والبروتينات ونقوم بتناول طعام مختلف لإكتساب الجسم جميع ما يحتاجه حيث تحتوي الفواكه وبعض الوجبات على الفيتامينات، ويتنوع وجود البروتينات في الطعام ولكن أكثر وأشهر الوجبات التي يتوفر بها البروتين هي الأسماك بكافة أنواعها لذلك يجب تناولها على الأقل مرتين أسبوعياً، يفضل الكثير من الأشخاص السمك المقلي المقرمش ولكن ما يعوق تحضيره هو إمتصاص السمك لكميات كبيرة من الزيت تجعله غير مرغوب ولكن لا يوجد قلق من تلك المشكلة حيث ننقل لكم كيفية التغلب على جميع العواقب التي تواجه الأشخاص أثناء قلي السمك ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير السمك المقلي بطريقة مقرمشة من خلال متابعة هذا المقال. طريقة تحضير السمك المقلي المقرمش طريقة تحضير السمك المقلي المقرمش المكونات: كمية السمك المرغوب تحضيرها.

زيت نقي للقلي.

ملعقتين من الملح.

ملعقة فلفل أسود وملعقة أخري من مسحوق الكمون الناعم.

ثلاث ثمرات من الفلفل الأخضر مفروم.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

صلصة حاره حسب الرغبة.

كأس من الدقيق.

فصوص من الثوم. طريقة التحضير: تنظيف السمك بالطريقة المعروفة وإزالة القشور الخارجية وبطن السمك وغسله جيداً بالملح والليمون والماء والخل وتجفيف السمك من الماء. نبدأ بتحضير خلطة السمك عن طريق وضع كلاً من الفلفل الأسود والكمون والملح والليمون والفلفل الأخضر المفروم والثوم بحيث يتم تقطيعه أولاً ونقلب جميع المكونات معاً. نقوم بوضع السمك في التتبيلة التي تم تحضيرها وتقليبه جيداً ثم حشو السمك بكميات مناسبة من الخلطة ونتركها بالتتبيلة لمدة لا تقل عن ساعه. بعد ذلك يتم تحضير الزيت وتسخينه وتحضير طبق الدقيق ونقوم بإغماس السمك في الدقيق من جميع الجوانب ثم وضعه في الزيت على النار وتكرار ذلك حتى إنتهاء الكمية. يتم وضع والسمك المقلي عند خروجه على مناديل ومناشف ورقية لإمتصاص الزيت بحيث يتم قلي السمك بشكل مقرمش ولذيذ ثم تقديم السمك بجانب الأرز. طريقة التحضير:

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