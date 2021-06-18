بديل البروتين بأقل تكلفة وتصنيع منزلي لعلاج وفرد الشعر د/ آية عسكر

بديل البروتين بأقل تكلفة ، وبأسهل طريقة تحضير مجربة وفعالة، لعلاج مشاكل الشعر، فالوصفة البديل للبروتين والكيراتين، تعمل على تكثيف الشعر الضعيف، كذلك تعمل على تقوية بصيلات الشعر، وأيضًا تعمل على زيادة اللمعان بالشعر الباهت اللون، كما تعمل على ترطيب الشعر بشكل عالي، وللفتيات التي تعاني من شعر متقصف، فالوصفة تعد كيراتين طبيعي للشعر الجاف والمتقصف، كذلك للفتيات التي تعاني من الشعر غير قابل للإطالة، فالوصفة تعد كيراتين طبيعي لتطويل الشعر، وكما تعمل وصفة بديل البروتين للشعر، على حل وعلاج مشاكل الشعر بشكل سريع وفعال، فهي أيضًا تعتبر كيراتين منزلي لتنعيم الشعر من الاستعمال الأول، ولكن يجب مراعاة النسب، ومراعاة اتباع خطوات تحضريها بشكل دقيق، للحصول على أفضل النتائج.

بديل البروتين بأقل تكلفة

إضافة لما سبق ذكره، عن وصفة بديل البروتين والكيراتين للشعر، للدكتورة / آية عسكر، لكي تحصلي على النتيجة المرغوبة، لابد من تطبيقها بمعدل، من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، والاستمرار عليها من شهر إلى ثلاث شهور، وكلما حافظتي على المدة الزمنية العلاجية المحددة، كلما زادت النتائج المبهرة، فالوصفة بروتين طبيعي لترميم الشعر.

فوائد مكونات وصفة بديل البروتين للشعر قليل التكلفة Dr Aya Askar

فهي تتكون من مكونات طبيعية لكل مكون منهم فائدة للشعر، حيث يدخل في الوصفة الحلبة التي تحتوي على فيتامينات أ ، ب، والحديد والماغنسيوم، وغيرها من العناصر، والتي تعمل على مد الشعر بالبروتينات المؤدية لترميمه ومنع تقصفه، كذلك يدخل في الوصفة الزبادي الذي يحتوي على فيتامين ب 12، وغيره من الفيتامينات التي تعمل على حماية فروة الشعر، كذلك يدخل في التركيبة بن القهوة، الذي يعمل على تحسين نسيج الشعر، وتحسين الدورة الدموية التي تعمل على وصول الدم لفروة الرأس، مما يؤدي إلى لإطالة الشعر بصورة آمنة ، وتقوية بصيلات الشعر، ومادة الكافيين التي تساعد في تكثيف ونمو الشعر.

وفي الختام يدخل في التركيبة أهم مكون وهو الزيت، والزيت الداخل في التركيبة، هو زيت جوز الهند الخام، أو زيت اللوز الحلو، وكلاهما له فوائد للشعر لا تعد ولا تحصى منها فيتامين E، الذي يعمل كمرطب ومغذي للشعر، مما يغلف الشعر ويمنع تساقطه، وهو عامل مهم في تقوية الشعر.

مقدار 3 ملاعق كبيرة من الحلبة. عدد 1 ملعقة كبيرة من بن القهوة السادة. مقدار 3 ملاعق كبيرة من الزبادي. 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند الخام، أو زيت اللوز الحلو (حسب الرغبة). كوب كبير من الماء المغلي.

أولًا أحضري وعاء، وضعي فيه الماء الساخن، وضعيه على نار هادئة، ثم أضيفي إليه المكونات بالترتيب الحلبة، ثم القهوة. يلي ذلك بمجرد أن تغلي المكونات سويًا، نقوم بتهدئة النار جدًا، ونتركها تغلي تمامًا، ثم نطفئ النار ونتركها مدة 24 ساعة. بعد ذلك سوف تلاحظين أن حبوب الحلبة، زادت في الحجم وانتفخت، نقوم بضرب المكونات كلها في الخلاط حتى تصبح عجينة. ثم نقوم بتصفية الخليط السابق، في وعاء نظيف. قومي بإضافة الزيت للخليط المصفى، وبالتقليب جيدًا. ثم قومي بإضافة الزبادي للخليط السابق وبالتقليب جيدًا، حتى تمام الامتزاج. في النهاية أحضري فرشاة ماسك الشعر، وقومي بفرد ماسك بديل البروتين، على فروة الشعر، وعلى كامل الشعر، لمدة من ساعتين، إلى ثلاث ساعات، مع الحرص على ارتداء شاور كاب، ثم يغسل الشعر بالشامبو، والبلسم المناسب ويشطف.

مكونات الكيراتين المنزلي لتنعيم الشعر من أول استعمال Dr Aya Askarطريقة تحضير وعمل الكيراتين الطبيعي للشعر بالمنزل للدكتورة/ آية عسكر