كريم البانثينول والقهوة الخطير للتفتيح الفورى 10 درجات للوجة والجسم كلة لبياض ملفت ودائم

كريم البانثينول والقهوة الخطير للتفتيح الفورى ، يعد كريم بانثينول والقهوة من أفضل الكريمات التي يمكن أن تعتمد عليها كل سيدة تعااني من اسمرار البشرة وظهور البقع الداكنة في مناطق مختلفة في الجسم، ولأن هذه من أثصعب المشكلات التي تعاني منها فتيات كثيرة ولن تجد الحل الآمن الذي يساعدها أن تحصل على بشرة ناعمة بدون أي مشاكل، وسوف نقدم إليكم أفضل طريقة تحضير وعمل كريم البامثينول والقهوة.

كريم البانثينول والقهوة الخطير للتفتيح الفورى

يوجد العديد من الطرق الذي يمكن لكل سيدة أن تقوم باستخدامها لتحضير كريم البانثينول والقهوة والتي يمكن الحصول على نتائجها سريعاً ومنها:

1 ملعقة كبيرة قهوة.

2/1 ملعقة صبار.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2/1 ملعقة قرنفل.

3 ملاعق كبيرة كريم بانثينول.

3 ملاعق كبيرة سكر بني.

في وعاء يتم إضافة زيت الزيتون والقهوة والقرنفل وجل الصبار وابدئي في خلطهم بشكل جيد.

بعد ذلك عليك بإضافة كريم البانثينول والسكر البني واخلطي المكونات مع بعضها بشكل جيد حنى أن تصبح متجانسة.

بعد ها يتم وضع الخليط على البشرة وفركها برفق لبضعة دقائق ثم انتظري لمدة 15 دقيقة.

ابدئي بعد ذلك في تنظيف البشرة بواسطة الماء الفاتر وللحصول على بشرة نضرة ونظيفة يتم استعمال الكريم مرة واحدة في الأسبوع.

اغابر هذه واحدة من أفضل المكونات الطبيعية المفيدة جداً للجلد التي تعمل على تبيض وتفتيح البشرة سريعاً وتستخدم كما يلي:

3 ملاعق كبيرة كريم بانثينول.

1 ملعقة كبيرة عسل.

1 ملعقة كبيرة قرفة.

2 ملعقة كبيرة قهوة.