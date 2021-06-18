وصفة الترمس السحرية لإزالة الشعر من المناطق الحساسة بدون وجع وعدم ظهوره مرة أخرى

تبحث جميع الفتيات عن طريقة لإزالة الشعر الزائد من المناطق الحساسة بسهولة دون وجع أو الشعور بالألم، كما أنهم يرغبون في الوصول إلى طريقة طبيعية لأن الليزر يعتبر مكلف جداً على أغلبهم، ولذلك نقدم لكم اليوم وصفة الترمس السحرية لإزالة الشعر وهي وصفة طبيعية آمنة على الجلد وغير مكلفة أبداً، ولكنها ستساعدكم في التخلص من الشعر الزائد بشكل نهائي وفي أسرع وقت ممكن، ومجربة وفعالة 100%. وصفة الترمس لإزالة شعر المناطق الحساسة نقوم بإضافة كوب من الترمس إلى ثلاثة أكواب من الماء المغلي.

ونترك الترمس منقوع داخل الماء لوقت طويل.

ثم نقوم باستخدام محلول الترمس ونضعه في زجاجة بخاخ.

ونرجه بشكل جيد لكي يتجانس.

ثم نتركه في مكان بارد لمدة يوم كامل.

نقوم باستخدام هذا الخليط قبل إزالة الشعر بالطريقة التقليدية على المنطقة الحساسة.

وبعد ذلك نجفف هذه المنطقة.

وبعد الانتهاء من إزالة الشعر نقوم برش القليل منه لتقليل ظهور الشعر في هذا المكان.

ويجب تكرار هذه الخطوة يومياً مرتين، ونتركه على الجسم لمدة عشر دقائق.

نلاحظ مع الوقت اختفاء الشعر تماماً وتفتيح لون المنطقة الحساسة. وصفة لتقليل الوجع عند إزالة الشعر من المناطق الحساسة نقوم بخلط كميات متساوية من كلاً من الخميرة والعسل النحل.

ثم نقوم بإضافة القليل من عصير الليمون وماء الورد إلى هذا الخليط.

نقلب المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى تتجانس مع بعضها.

بعد ذلك نقوم بتوزيع هذا الخليط على المناطق الحساسة المراد إزالة الشعر الزائد منها.

ونتركه حتى يجف تماماً.

ثم نقوم بإزالة الشعر بالطريقة المعتادة ونلاحظ عدم الشعور بالوجع.

تستخدم هذه الوصفة كمخدر موضعي لعدم الشعور بالألم ولكنه صحي ومن مكونات طبيعي وآمن تماماً استخدامه على الجلد. وصفة الترمس لإزالة شعر المناطق الحساسةوصفة لتقليل الوجع عند إزالة الشعر من المناطق الحساسة الوسوم

تبحث جميع الفتيات عن طريقة لإزالة الشعر الزائد من المناطق الحساسة بسهولة دون وجع أو الشعور بالألم، كما أنهم يرغبون في الوصول إلى طريقة طبيعية لأن الليزر يعتبر مكلف جداً على أغلبهم، ولذلك نقدم لكم اليوم وصفة الترمس السحرية لإزالة الشعر وهي وصفة طبيعية آمنة على الجلد وغير مكلفة أبداً، ولكنها ستساعدكم في التخلص من الشعر الزائد بشكل نهائي وفي أسرع وقت ممكن، ومجربة وفعالة 100%. وصفة الترمس لإزالة شعر المناطق الحساسة نقوم بإضافة كوب من الترمس إلى ثلاثة أكواب من الماء المغلي.

ونترك الترمس منقوع داخل الماء لوقت طويل.

ثم نقوم باستخدام محلول الترمس ونضعه في زجاجة بخاخ.

ونرجه بشكل جيد لكي يتجانس.

ثم نتركه في مكان بارد لمدة يوم كامل.

نقوم باستخدام هذا الخليط قبل إزالة الشعر بالطريقة التقليدية على المنطقة الحساسة.

وبعد ذلك نجفف هذه المنطقة.

وبعد الانتهاء من إزالة الشعر نقوم برش القليل منه لتقليل ظهور الشعر في هذا المكان.

ويجب تكرار هذه الخطوة يومياً مرتين، ونتركه على الجسم لمدة عشر دقائق.

نلاحظ مع الوقت اختفاء الشعر تماماً وتفتيح لون المنطقة الحساسة. وصفة لتقليل الوجع عند إزالة الشعر من المناطق الحساسة نقوم بخلط كميات متساوية من كلاً من الخميرة والعسل النحل.

ثم نقوم بإضافة القليل من عصير الليمون وماء الورد إلى هذا الخليط.

نقلب المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى تتجانس مع بعضها.

بعد ذلك نقوم بتوزيع هذا الخليط على المناطق الحساسة المراد إزالة الشعر الزائد منها.

ونتركه حتى يجف تماماً.

ثم نقوم بإزالة الشعر بالطريقة المعتادة ونلاحظ عدم الشعور بالوجع.

تستخدم هذه الوصفة كمخدر موضعي لعدم الشعور بالألم ولكنه صحي ومن مكونات طبيعي وآمن تماماً استخدامه على الجلد. وصفة الترمس لإزالة شعر المناطق الحساسةوصفة لتقليل الوجع عند إزالة الشعر من المناطق الحساسة

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