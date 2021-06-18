وصفات لعلاج تشققات القدمين وكيفية تنعيمها وجعلها مثل لون الورد

وصفات لعلاج تشققات القدمين وكيفية تنعيمها، يتم تعريف تشققات القدمين بأنه جفاف لكعب القدمين و هذا يظهر نتيجة لتجمع مجموعة من البكتيريا والخلايا الجلدية التالفة والميتة وتتصف بأنها ذو مظهر قبيح مزعج ومؤلم للغاية وتظهر بسبب قلة الاعتناء بالبشرة وتعرضها للجفاف الذي ينتج من عدم ترطيب هذه المنطقة وإذا تم إهمالها وعدم علاجها سوف تتفاقم مشكلة تشقق الكعبين وقد تتسبب بالعدوى وهناك علاجات طبيعية تتكون من مجموعة من المواد البسيطة والموجودة في المنزل تساعد على التخلص من الجلد الميت و تؤدي إلى الحصول على بشرة ناعمة وصحية وسوف نقوم بتوضيحها في هذا المقال.

وصفات لعلاج تشققات القدمين وكيفية تنعيمها

تعتبر منطقة الكعبين منطقة خالية من الغدد الزيتية فهي بهذا أكثر عرضة للتشقق والجفاف و يجب الإهتمام بها ورعايتها عن طريق ترتيبها ووضع الوصفات الطبيعية التي يوجد بها مواد بسيطة وتتميز بأنها تعطي نتائج جيدة وهي قليلة التكلفة وسوف نقوم بتقديم هذه الوصفات من أجل الحصول على قدمين يمتازون بالجمال والنعومة وسوف نقوم بتوضيح الوصفات في الفقرات التالية.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

كمية من القطن المعقم.

يتم وضع زيت الزيتون على المنطقة المتشققة في القدمين باستخدام القطن .

يتم تدليك الزيت بطريقة خفيفة باستخدام الأصابع على شكل حركات دائرية و يتم عمل هذا التدليك لمدة عشرون دقيقة.

بعد عمل التدليك يتم تغطية الجلد المتشقق في القدمين بالجوارب القطنية.

يتم ترك الزيت ولبس الجوارب لمدة ساعة ونصف.

بعد مرور الساعة والنصف يتم غسل القدمين وخصوصاً الكعبين بالماء ويتم تجفيفها جيداً.

يتم تكرار هذه العملية يومياً وسوف تلاحظين الفرق قبل وبعد هذه الطريقة وسوف تحصلين على قدمين بمظهر جميل و يمتاز بالنعومة لأن زيت الزيتون به مجموعة من الخصائص تعمل على تغذية المكان الذي أصابه الجفاف بمواد مفيدة و يعمل على ترطيبها.

بذلك نكون قد تعرفنا على وصفة علاج التشققات من مكونات طبيعية لكنها فعالة وتعطي نتائج مبهرة.

مكونات وصفات لعلاج تشققات القدمين وكيفية تنعيمهاطريقة تحضير وصفات لعلاج تشققات القدمين وكيفية تنعيمها