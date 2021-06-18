كيفية استعمال بانثينول للشعر لتنعيم ومنع تساقطه بالطريقة صحيحة تجارب حقيقية

كيفية استعمال بانثينول للشعر لتنعيم ومنع تساقطه بالطريقة صحيحة، يعد كريم بانثينول حديث الكثير من الفتيات والنساء عبر أغلب مواقع التواصل الاجتماعي عن قدرته العالية في معالجة الشعر وتنعيمه ومنع تساقط شعر مع كريم بانثينول، ولكن يجب معرفة الطريقة المثالية والصحيحة لأستخدامه لأنه يتم مزجه مع عدد من زيوت والكريمات التي تجعله أكثر إفادة للشعر من دون أن تسبب ضرر، وسناتي لكم من واقع تجارب واستشارات طبية كيفية استعمال كريم بانثينول على الشعر لتنعيمه ومنع تقصف أطراف الشعر، فيحتوي كريم بانثينول على فيتامين B5، الذي يقوي الشعر ويعمل على تهدئة فروة الرأس من تساقط الشعر مع ترطيب عالي جدا ونعومة مثالية، وخلال السطور التالية سنتعرف معكم على أفضل طريقة لاستعمال كريم بانثينول للشعر من خلال تجارب حقيقية.

كيفية استعمال بانثينول للشعر بطريقة صحيحة

في حالة كان الشعر جاف ومجعد جدا فجربي تلك الوصفة مع كريم بانثينول واستعماله كماسك للشعر لمدة محددة حتى تأتي لك بنتيجة رائعة بعد غسل الشعر، واستمري عليها حتى تصلي إلى شعر ناعم ومفرود من دون ضرر مع تجارب استعمال كريم بانثينول للشعر.

احضري أنبوبة من كريم بانثينول كبيرة. ملعقة كبيرة من زبدة شيا مذابة بحمام مائي. ملعقة كبيرة من فيتامين E كبسولات مفرغة. ملعقة كبيرة من زيت جوجوبا. ملعقة كبيرة من زيت جاز الأبيض. ملعقة كبيرة زيت أرجان. ملعقة كبيرة زيت جرجير. ملعقة كبيرة زيت الأفوكادو. ملعقة كبيرة زيت الجوجوبا.

في وعاء ضيفي كل مكونات الزيوت على بعضها البعض وقلبيهم جيدا.

ثم ضيفي عليهم زبدة شيا مذابة مع كريم بانثينول وقلبيهم جيدا مع بعضهم.

ثم وزعي كمية من الخليط من أطراف الشعر لأعلى ولكن تجنبي فروة الرأس.

يمكن دهن فروة الرأس بخليط زيوت وزبدة شيا فقط من دون بانثينول حتى لا يتسبب في قشرة الشعر.

غطي شعرك لمدة ساعة بكيس من نايلون أو البلاسيك ثم يغسل الشعر جيدا بالشامبو والماء.

تكرر تلك الخلطة ما بين مرة إلى مرتين في الأسبوع.

طريقة تحضير ماسك كريم بانثينول للشعرخلطة كريم يانثينول لعلاج أطراف الشعر الجافة

يمكنك إزالة تقصف الشعر عن طريق خلط ملعقة كبيرة من كريم بانثينول مع 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، واستعملي المكونات على أطراف الشعر من دون فروة الرأس حتى تلاحظي ترطيب وتنعيم عالي في شعرك.