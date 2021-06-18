افضل طريقة لإعداد وصفة شاورما الدجاج في المنزل

شاورما الفراخ من أولى الوجبات طلبا في مصر وجميع أنحاء العالم من قبل الجميع كبار وصغار، فهي تعد من الوجبات اللذيذة والشهية جدًا التي استطاعت خطف قلوب جميع عشاقها في فترة وجيزة ولكن مع الظروف الطارئة التي تشهد البلاد من تواجد وباء كورونا المستجد، وبذلك بدأ البعض في البحث عن وصفة شاورما الدجاج في المنزل بدلا من طلبها بصورة جاهزة من المحلات.

وصفة شاورما الدجاج

عنوان يبحث عنه الكثير من السيدات رغبة منهم في إعداد هذه الوجبة اللذيذ في المنزل لضمان صحة وسلامة المكونات المستخدمة فيها حفاظا على صحته أسرهم.

افضل طريقة اعداد شاورما الدجاج في المنزل

مكونات شاورما الدجاج

نصف كيلو من صدور الدجاج المقطع شرائح صغيرة.

2 بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح.

2 حبة من الطماطم مقطعة شرائح.

علبة من الزبادي العادي.

فلفل الوان مقطع مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

مقدار من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات الخضار.

رشة صغيرة من الزعتر.

رشة من الزنجبيل البودرة.

في أناء عميق بوضع بوضع صدور الدجاج والزبادي والبهارات سابقة الذكر وقلبيه جيدًا باستخدام كيس ثلاجة قومي بتغطية الوعاء وضعية في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين.

في طاسة مسبقة التسخين وفيها مقدار من الزيت قومي بوضع شرائح البصل وقلبيه جيدًا حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.

ضعي شرائح الطماطم على البصل وقلبيهم جيدًا وضعي عليهم رشة من الملح والفلفل الأسود.

ضفي الفلفل الألوان على البصل و الطماطم وقلبيهم جيدًا لمدة 4 دقائق.

وبعد ذلك إضافة شرائح الدجاج على الخليط الخضروات وقلبيهم جيدًا واتركيهم على نار هادئة حتى إتمام عملية النضج.

قومي بتجهيز السلطة والطحينة للاستمتاع بهذه الوجبة اللذيذة.

طريقة تحضير شاورما الدجاج