بان كيك البطاطس الذهبية بالجبنة بمكونات بسيطة

بان كيك البطاطس، يعتبر بان كيك البطاطس من أفضل أنواع المأكولات التي يكثر تناولها في وجبة الإفطار، فهذه الوجبة من المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص بالتحديد الأطفال، فهي وجبة صحية للغاية وبخلاف ذلك يتم تحضيرها بشكل سريع وفي فترة وجيزة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بان كيك البطاطس.

أربعة حبات من البطاطس المهروسة.

نصف كأس من البقسماط المطحون.

كأس من الجبنة الموتزاريلا.

رشة من زيت الزيتون.

حبة كبيرة من البيضة.

نصف كأس من الدقيق.

ثلاثة فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

مقادير تحضير بان كيك البطاطس:طريقة تحضير بان كيك البطاطس:

تتسم طريقة تحضير بان كيك البطاطس بأنها سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت مطلقاً ما عليكم فقط سوى اتباع الخطوات الآتية:

الحصول على إناء كبير ويتم خلط في كلاً من البطاطس المهروسة مع كأس من الجبنة الموزاريلا. بعد ذلك يتم إضافة الدقيق لهم مع البيض والبقدونس ويتم التقليب جيداً لحين أ تتجانس المكونات جيداً مع بعضها البعض. يتم تشكيل الخليط على هيئة أقراص وبعد ذلك يتم خلطها مع البقسماط. القيام بدهن الطاسة بكمية بسيطة من الزيت ويتم تركها على النار ثم يتم إضافة قرص من البطاطس وتركه لحين أن يصبح لونه مائل للون الذهبي. يتم التقليب على الجانب الأخر لحين أن يتم الانتهاء من باقي الكمية بأكملها.

مقادير تحضير بان كيك البطاطس بالجبنة:

بطاطس.

بصلة مفرومة.

أربعة ملاعق كبيرة زيت.

ملح.

فلفل أسود.

جبن موزاريلا.

قرن من الفليفلة الحارة.

يتم غسل البطاطس ثم وضعه المياه وتركه على النار لمدة عشرة دقائق. بعد ذلك يتم إزالة البطاطس من المياه ثم تركه جانباً لحين أن تبرد. يتم تقشير البطاطس ثم بشرها على شكل خيوط قصيرة. يتم تسخين الزيت في مقلاة وبعد ذلك يتم وضع البصل وتركه لحين أن يذوب لمدة ثلاثة دقائق. القيام بخلط كلاً من البطاطس والجبن والفليفلة الحارة. إضافة كلاً من البصل المقلي والملح والفلفل. يتم تشكيل الخليط على شكل أقراص. يتم وضع الزيت في مقلاة ثم رفعه على النار ثم يتم قلي الأقراص على الجانبين لحين الانتهاء من كافة الكمية.

طريقة التحضير: