مخلل الليمون المعصفر المشطشط حضريه بكل سهولة في البيت

مخلل الليمون المعصفر، يعد مخلل الليمون من أفضل أنواع المخللات التي يتم تحضيرها بشكل سريع ويتم تناوله بجانب الكثير من الأكلات المشوية كالفراخ واللحم ويرغب الكثير في التعرف على طريقة تحضيره وسنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير مخلل الليمون في المنزل. المقادير: كيلو من الليمون الأصفر.

لتر من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الجافة.

ربع كأس من الملح الخشن.

ملعقة كبيرة من العسل.

شطة.

عصفر. خطوات التحضير: المقادير:خطوات التحضير: يتم غسل الليمون جيداً وبعد ذلك يتم تجفيفه، القيام بتقسيم حبات الليمون إلى أربعة أجزاء، يتم إحضار إناء حجمه صغير ويتم خلط كلاً من الملح والكزبرة الجافة لحين أن يتجانس الخليط. بعد ذلك يتم حشو كل حبة من الليمون بمعلقة من الملح ثم يتم رصها في برطمان ويتم إضافة كلاً من العسل وعصير الليمون ويتم غلق البرطمان جيداً. يتم حفظ البرطمان لمدة شهر وبعد ذلك يتم تقديمه وبالهناء على الجميع. طريقة تحضير مخلل الخيار: طريقة تحضير مخلل الخيار: يعد مخلل الخيار من أفضل أنواع المخللات أيضاً والتي يفضل تناولها من قبل الكثير وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير مخلل الخيار: كيلو من الخيار الصغير.

ملعقتان من خل التفاح.

كأسان من المياه الفاتر.

ملعقتان من الملح.

ربع ملعقة من السكر.

زيت زيتون.

ربع كيلو من الفلفل الأخضر.

برطمان طريقة تحضير مخلل الخيار: طريقة تحضير مخلل الخيار: تتسم طريقة تحضير المخلل بأنها سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت فيتم تقديم مخلل الخيار بجانب الكثير من المأكولات وبدلاً من أن يتم شرائه من الخارج سنقدم إليكم طريقة تحضير مخلل الخيار في المنزل: القيام بغسل الخيار جيداً وتخلصه من كافة الشوائب. يتم عمل ثقوب للخيار من كافة الجهات. يتم رص حبات الخيار في البرطمان. يتم إذابة الملح والخل والسكر في المياه. يتم وضع الخليط فوق الخيار. يتم سلق الفلفل الأخضر ثم القيام بوضعه في البرطمان. بعد ذلك يتم إضافة كمية من الزيت فوق المخلل. يتم وضع غطاء على البرطمان ومن الأفضل أن يتم تغطيته بكيس شفاف. يظل البرطمان مغلق لمدة ثلاثة أيام أو أكثر بحيث يكون جاهز للتناول. الوسوم

مخلل الليمون المعصفر، يعد مخلل الليمون من أفضل أنواع المخللات التي يتم تحضيرها بشكل سريع ويتم تناوله بجانب الكثير من الأكلات المشوية كالفراخ واللحم ويرغب الكثير في التعرف على طريقة تحضيره وسنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير مخلل الليمون في المنزل. المقادير: كيلو من الليمون الأصفر.

لتر من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الجافة.

ربع كأس من الملح الخشن.

ملعقة كبيرة من العسل.

شطة.

عصفر. خطوات التحضير: المقادير:خطوات التحضير: يتم غسل الليمون جيداً وبعد ذلك يتم تجفيفه، القيام بتقسيم حبات الليمون إلى أربعة أجزاء، يتم إحضار إناء حجمه صغير ويتم خلط كلاً من الملح والكزبرة الجافة لحين أن يتجانس الخليط. بعد ذلك يتم حشو كل حبة من الليمون بمعلقة من الملح ثم يتم رصها في برطمان ويتم إضافة كلاً من العسل وعصير الليمون ويتم غلق البرطمان جيداً. يتم حفظ البرطمان لمدة شهر وبعد ذلك يتم تقديمه وبالهناء على الجميع. طريقة تحضير مخلل الخيار: طريقة تحضير مخلل الخيار: يعد مخلل الخيار من أفضل أنواع المخللات أيضاً والتي يفضل تناولها من قبل الكثير وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير مخلل الخيار: كيلو من الخيار الصغير.

ملعقتان من خل التفاح.

كأسان من المياه الفاتر.

ملعقتان من الملح.

ربع ملعقة من السكر.

زيت زيتون.

ربع كيلو من الفلفل الأخضر.

برطمان طريقة تحضير مخلل الخيار: طريقة تحضير مخلل الخيار: تتسم طريقة تحضير المخلل بأنها سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت فيتم تقديم مخلل الخيار بجانب الكثير من المأكولات وبدلاً من أن يتم شرائه من الخارج سنقدم إليكم طريقة تحضير مخلل الخيار في المنزل: القيام بغسل الخيار جيداً وتخلصه من كافة الشوائب. يتم عمل ثقوب للخيار من كافة الجهات. يتم رص حبات الخيار في البرطمان. يتم إذابة الملح والخل والسكر في المياه. يتم وضع الخليط فوق الخيار. يتم سلق الفلفل الأخضر ثم القيام بوضعه في البرطمان. بعد ذلك يتم إضافة كمية من الزيت فوق المخلل. يتم وضع غطاء على البرطمان ومن الأفضل أن يتم تغطيته بكيس شفاف. يظل البرطمان مغلق لمدة ثلاثة أيام أو أكثر بحيث يكون جاهز للتناول.

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