طريقة عمل كريم لتشققات القدمين: للحصول علي قدمين خالية من التشققات2021

تعد طريقة عمل كريم لتشققات القدمين ، من افضل الطرق لتخلص تشققات القدمين بخطوات بسيطة جداً، ومكونات موجودة في كل منزل وتساعد بشكل رهيب في الانتهاء علي التشققات الموجودة في اسفل القدم بطريقة مضمونة وامنه جداً حيث تعاني معظم الناس من مشكلة تشققات القدمين، واليوم بفضل الله سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني وهذا المقال عن طريقة عمل كريم لتشققات القدمين الذي يساعد في ازالة والتخلص من التشققات بشكل فعال جدا وبخطوات امنه2021.

مكونات طريقة عمل كريم لتشققات القدمين 2021

سوف نتعرف علي مكونات عمل الكريم بخطوات سهلة وسريعة جدا وتساعد في انهاء تشققات القدمين بطريقة مضمونة ورهيبة وهي كما يلي:-

كوب من دقيق الارز.

ربع كوب من خل التفاح.

نصف كوب من عصير التفاح.

معلقتين من العسل الابيض.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي طريقة تحضير الكريم بخطوات سهلة للغاية وتساعد في التخلص من تشققات القدمين بشكل نهائي وهي كالتالي:-

نحضر وعاء ونخلط فيه دقيق الارز والعيل وخل التفاح وعصير التفاح ونقلبهم جيدا حتي نحصل علي مزيج متجانس وعجينة سميكة. ثم نضع القدمين في ماء دافئ لمدة 10 دقائق ثم نخرجها وننشفها ونضع العجينة عليها ونفركها بشكل دائري لمدة 5 دقائق. ونكرر العملية اربع مرات في الاسبوع لمدة شهر وسنلاحظ الفرق الوضح بفضل الله.

مكونات وصفة ماء الورد والجلسرين لتخلص من تشققات القدمين

سوف نقدم لكم بعض المكونات التي تساعد في التخلص من تشققات القدمين بشكل خرافي وفعال جدا وهي كالاتي:-

ربع كوب من ماء الورد.

ربع كوب من الجلسرين.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم لكم طريقة بسيطة لعمل الوصفة في المنزل بخطوات بسيطة داخل المنزل وهي كما يلي:-