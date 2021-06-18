طريقة عمل مزيل العرق بالشبة2021بنتائج لن تصدقيها وبخطوات سهلة للغاية

مزيل العرق بالشبة، يعد واحد من أفضل مزيلات تعرق الجسم ومن المشاكل التي تواجه الرجال والنساء، حيث يوجد بالأسواق والمحلات الكثير من مزيلات العرق التي تعمل على الاسمرار تحت الابط وغلق مسام الجسم، ولكن مزيل العرق مكوناته طبيعية وهو له نتائج قد تبهرك في إزالة رائحة العرق ويعطي بياض أيضا في مناطق التعرق، ومن السهل عمل المزيل بالمنزل وبتكلفة ضئيلة، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على طريقة عمل مزيل العرق بالشبة بطريقة لن تتخيلها من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال الطريقة رضاكم. مكونات مزيل العرق بالشبة مكونات مزيل العرق بالشبة سوف نتحدث على عمل مزيل العرق بمكونات طبيعية وسهلة وبسيطة للغاية وهى كالتالي:- ملعقتان كبيرتان من الشبة.

ملعقة كبيرة من بودرة التلك.

نقطتين من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من بودرة المسك. طريقة التحضير والاستخدام سوف نتعرف على طريقة تحضير واستخدام مزيل العرق بالشبة وهى كالآتي:- يتم تكسير الشبة ويتم طحنها حتى تصبح ناعمة. ثم نحضر وعاء بلاستيك ثم نضع به الشبة المطحونة ثم بودرة التلك ثم بودرة المسك. يتم خلط المكونات السابقة خلطا جيدا. ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون ويتم تقليبهم تقليب جيد حتى يتجانس الخليط ويصبح جاهز للاستخدام. يتم وضع الخلطة في علبة من البلاستيك ونضعها بالثلاجة. ثم نأخذ مقدار بسيط من المزيل ونضعه تحت الابط والمناطق التي بها تعرق. يتم استخدام الوصفة بعد كل استحمام. مزيل العرق بالشبة والقرنفل طريقة التحضير والاستخدام المكونات ربع كوب من الشبة المطحونة.

15 نقطة من ماء الورد.

بودرة مسك.

20 جرام من خشب العود الناعم.

بودرة تلك أطفال. طريقة التحضير والاستخدام سوف نتعرف على طريقة تحضير واستخدام مزيل العرق بالقرنفل بطريقة مضمونة ونتائجها أكيدة وهى كما يلي:- يتم إحضار وعاء ثم نضع به الشبة المطحونة ثم المسك ونخلطهم خلطا جيدا. ثم نقوم بإضافة بودرة التلك ثم خشب العود ثم ماء الورد ونقلبهم مع بعضهم البعض. يتم حفظ مكونات المزيل في علبة محكمة الغلق. ثم بعد ذلك نأخذ حمام بارد ومنعش ويتم دهن المزيل في مناطق العرق. يتم استخدام الوصفة بعد كل استحمام. الوسوم

مزيل العرق بالشبة، يعد واحد من أفضل مزيلات تعرق الجسم ومن المشاكل التي تواجه الرجال والنساء، حيث يوجد بالأسواق والمحلات الكثير من مزيلات العرق التي تعمل على الاسمرار تحت الابط وغلق مسام الجسم، ولكن مزيل العرق مكوناته طبيعية وهو له نتائج قد تبهرك في إزالة رائحة العرق ويعطي بياض أيضا في مناطق التعرق، ومن السهل عمل المزيل بالمنزل وبتكلفة ضئيلة، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على طريقة عمل مزيل العرق بالشبة بطريقة لن تتخيلها من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال الطريقة رضاكم. مكونات مزيل العرق بالشبة مكونات مزيل العرق بالشبة سوف نتحدث على عمل مزيل العرق بمكونات طبيعية وسهلة وبسيطة للغاية وهى كالتالي:- ملعقتان كبيرتان من الشبة.

ملعقة كبيرة من بودرة التلك.

نقطتين من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من بودرة المسك. طريقة التحضير والاستخدام سوف نتعرف على طريقة تحضير واستخدام مزيل العرق بالشبة وهى كالآتي:- يتم تكسير الشبة ويتم طحنها حتى تصبح ناعمة. ثم نحضر وعاء بلاستيك ثم نضع به الشبة المطحونة ثم بودرة التلك ثم بودرة المسك. يتم خلط المكونات السابقة خلطا جيدا. ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون ويتم تقليبهم تقليب جيد حتى يتجانس الخليط ويصبح جاهز للاستخدام. يتم وضع الخلطة في علبة من البلاستيك ونضعها بالثلاجة. ثم نأخذ مقدار بسيط من المزيل ونضعه تحت الابط والمناطق التي بها تعرق. يتم استخدام الوصفة بعد كل استحمام. مزيل العرق بالشبة والقرنفل طريقة التحضير والاستخدام المكونات ربع كوب من الشبة المطحونة.

15 نقطة من ماء الورد.

بودرة مسك.

20 جرام من خشب العود الناعم.

بودرة تلك أطفال. طريقة التحضير والاستخدام سوف نتعرف على طريقة تحضير واستخدام مزيل العرق بالقرنفل بطريقة مضمونة ونتائجها أكيدة وهى كما يلي:- يتم إحضار وعاء ثم نضع به الشبة المطحونة ثم المسك ونخلطهم خلطا جيدا. ثم نقوم بإضافة بودرة التلك ثم خشب العود ثم ماء الورد ونقلبهم مع بعضهم البعض. يتم حفظ مكونات المزيل في علبة محكمة الغلق. ثم بعد ذلك نأخذ حمام بارد ومنعش ويتم دهن المزيل في مناطق العرق. يتم استخدام الوصفة بعد كل استحمام.

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