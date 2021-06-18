أفضل زيت لتطويل الشعر بسرعة فائقة بدون أدوية في شهر

أفضل زيت لتطويل الشعر هو العلاج المثالي الذي تبحث عنه النساء، حيث تعد المكونات الطبيعية هي الحل الأكثر أماناً بدلاً عن استخدام المواد الكيميائية الموجودة في مستحضرات التجميل؛ التي تسبب ضعف وتساقط العشر على المدى الطويل من الاستعمال، لا سيما أن الشعر هو مظهر الجمال الأساسي لجميع النساء حيث يظهر شكلها الخارجي بأفضل صورة ممكنة.

قبل معرفة أقوى الزيوت لتطويل الشعر يجب التوقف عن بعض العادات الخاطئة، مثل التوقف عن استخدام مكواة الشعر والسشوار حيث تقوم بضعف بصيلات الشعر، كما يجب استبدال المشط البلاستيك الذي يقوم ببث موجات تسبب تساقط وضعف الشعر إلى مشط خشبي ثم استخدام أفضل زيت لتطويل الشعر.

يعد زيت الخروع من أفضل الزيوت التي تقوم على تطويل الشعر بسرعة فائقة، إلى جانب ذلك يقوم على تعزيز بصيلات الشعر وإعادة نمو الخلايا من جديد، وذلك لما تحتويه على خصائص وفيتامينات ومواد مضادة للأكسدة.

طريقة الاستعمال: ضعي كمية قليلة من زيت الخروع على الشعر بالكامل قبل النوم بساعتين، كما أنه يعمل على ترطيب ونعومة الشعر بالإضافة إلى قدرته على تكثيف الشعر وتطويله على المدى الطويل؛ لذلك يجب المواظبة على استخدامه لمدة شهر كامل حتى تلاحظين الفارق الذي يجعله أفضل زيت لتطويل الشعر.

خلطة الزيوت لتكثيف الشعر وتطويله

يمكنك تحضير أسرع وصفة لتطويل الشعر في البيت بدون أدوية في شهر بمكونات منزلية بسيطة، ويتم ذلك بواسطة أفضل أنواع الزيوت التي تعطي نتائج ممتازة عند استعمال خلطة الزيوت لتكثيف الشعر وتطويله، يجب الالتزام بكافة المقادير المذكورة مع مراعاة عدم الزيادة أو النقص في التحضير عن طريق الخطوات التالية:

تحضير وعاء متوسط الحجم.

إضافة معلقتين من زيت الخروع واللوز وجوز الهند والأركان والنعناع.

خلط الزيوت معاً حتى تتجانس المكونات وتصبح في قوام واحد.

توزيع الخليط على الشعر بالتساوي من الجذور حتى نهاية الأطراف.

تدليك فروة الرأس برفق لإعادة تنشيط خلايا بصيلات الشعر.

تكرار تلك الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع حتى يتم تطويل الشعر شبر في شهر.

يقوم جميع خبراء التجميل وأطباء الجلدية المعالجين لمشاكل الشعر بتوضيح ضرورة استعمال الوصفت الطبيعية عن المنتجات الموجودة في الأسواق، حيث يمكن الاعتماد بشكل كامل في العلاج على أفضل زيوت لتطويل الشعر.