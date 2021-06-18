فيتامين أ أفضل فيتامين للبشرة إليك فوائده والكمية التي نحتاجها يوميا

فيتامين أ هو فيتامين أساسي قابل للذوبان في الدهون، ويساعد فيتامين أ العين والجهاز المناعي والأعضاء على العمل بشكل صحيح، وهو متوفر من خلال الأطعمة الحيوانية والنباتية التي نتناولها ولا نحتاج لتناوله من مصادر خارجية إذا كنا نتناول أطعمة متوازنة.

كمية فيتامين أ التي يحتاجها الجسم يوميا

يجب أن يتناول الرجال البالغون 900 ميكروجرام من فيتامين أ يوميًا، بينما النساء البالغات يحتجن لتناول 700 ميكروجام يوميًا من فيتامين أ.

وبالنسبة للأطفال فإن الكمية التي يحتاجها الأطفال تتراوح من 300 وحتى 1300 ميكروجرام حسب عمر الطفل.

فوائد فيتامين أ

وإليك 5 فوائد هامة لفيتامين أ

يحافظ على البصر

فيتامين (أ) مهم للحفاظ على الرؤية الليلية والضوء الخافت لأنه يشكل أصباغ في العين مطلوبة للرؤية الليلية، وبدون فيتامين أ ، تتوقف عينيك عن إنتاج هذه الأصباغ ، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى العمى الليلي.

وتسبب هذه الحالة صعوبة في التكيف مع الضوء الخافت أو عدم القدرة الكاملة على الرؤية في الظلام

كما يلعب فيتامين أ دورًا في حماية القرنية ، وهي الطبقة الخارجية الصافية للعين، وهذا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين ، الذي يسبب الرؤية الضبابية

يساعد على تقوية المناعة

يحتاج جهاز المناعة إلى فيتامين (أ) من أجل النمو والحفاظ على وتقوية الظهارة والأنسجة المخاطية التي تبطن غالبية أعضائنا، وهذه الأنسجة هي خط دفاع الجسم الأول ضد مسببات الأمراض وهي جزء أساسي من الاستجابة المناعية الفطرية للجسم للعدوى.

وفيتامين أ أيضًا له خصائص مضادة للأكسدة وهذا يمنع الخلايا من التلف.

يدعم وظيفة أعضاء الجسم المختلفة

يساعد تناول الكميات الطبيعية من فيتامين أ القلب والرئتين والكلى على العمل بشكل سليم، من خلال تعزيز نمو الخلايا والأنسجة السليمة، وهو يلعب دورًا هامًا في نضج أنسجة الرئة، وهذا يقلل خطر الإصابة بمشاكل الرئة.

يقلل ويعالج حب الشباب

فيتامين أ والمتوفر في الصيدليات بون وصفة طبية ” يطلق عليه الريتينول” هو واحد من أفضل العلاجات الموضعية لحب الشباب، و تشير المبادئ التوجيهية للعناية بحب الشباب وعلاجها التي وضعتها مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية إلى أن دهانات الرتينويدات الموضعية أو منتجات الريتينول هي أول علاج لحب الشباب الخفيف والحاد.

يساعد على نمو الأجنة

إن حصول السيدات الحوامل على كمية كافية من فيتامين أ أثناء الحمل يساعد بشكل كبير على نمو الجنين، ويجعل رئتيه تنموان بشكل أفضل لكن يفضل أن تحصل السيدة الحامل على فيتامين أ من خلال الأغذية وليس المكملات، إلا إذا أوصى الطبيب بذلك.