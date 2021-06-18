طريقة عمل المخللات بأنواعها (المقبلات) في البيت بسهولة وسرعة لسفرة شهية ولذيذة

طريقة عمل المخللات بأنواعها، المخلل من أشهى أنواع المقبلات، فلا تخلو سفرة من طبق يحتوي على المخلل بجميع أنواعه، وقد أتت هذه الكلمة من التخليل، أي وضعه في محلول ملحي، وتوجد أنواع كثيرة من المخللات المشهورة مثل: مخلل الخيار والبصل والكرنب واللفت والجزر والزيتون وغيرها من أنواع الخضروات الشهية التي تعمل على فتح الشهية.

طريقة عمل المخللات بأنواعها

يوجد العديد والكثير من المخللات المصرية، التي تعمل كمقبلات في أي سفرة، وسوف نعرض في هذا المقال على أهم وأشهر الأنواع استخداماً.

أفضل مخلل بصل ينفع للتخليل البصل الأبيض “القورمة” الصغير جداً، ولكن يمكن أن نستخدم أي بصل آخر.

الصغير جداً، ولكن يمكن أن نستخدم أي بصل آخر. البصل يتم تخليله بقشره مع مياه وملح كثير من غير خل.

ثم بعد أسبوع أو إثنين يتم تقشيره وغسله ونضع عليه مياه وفصين ثوم سليم وشطه ويمكن إضافة فلفل أخضر وعود كرفس وبشر جزر وملح ويمكن إضافة قطعة بنجر صغيره إذا أردتي تلوينه إلى الأحمر.

ويتم استخدامه بعد إسبوعين.

ملحوظة: لا يتم إضافة خل كثير لأنه يفسد المخلل.

لا يتم سلق الكرنب المخلل.

يتم تقطيع الكرنب بالطول والعرض حتى تحصلي على شرائح عريضة أو أي تقطيع حسب رغبتك.

نضع الكرنب في برطمان ونصب فوقه مياه وملح وشطه حمراء.

يتم استخدامه بعد يومين، ويمكن أن نضيف إليه لفت.

يتم إذالة القشرة الخارجية لللفت ويتم تقطيعه وغسله ونضع فوقه ملح.

يتم ترك اللفت بالملح لمدة يوم كامل إلى أن نزل كل المياه المرة لديه.

ثم يتم تصفية اللفت من المياه.

يغلي مياه ونتركها تبرد.

نضع اللفت في برطمان ونضع عليه المياه المغلية المبردة ونضع ملح وشطه حمراء وملعقة سكر وفصين ثوم مقطعين ونضع قطعة بنجر للون أحمر مميز.

يمكن إضافة كرنب مقطع وغير مسلوق.

لا يتم سلق القرنبيط.

يتم تفصيص القرنبيط إلى وردات صغيرة ويتم غسلها.

نضعه في برطمان ونضيف إليه ثوم مقطع وفلفل أخضر وملح وشوية خل صغيرين ويمكن إضافة جزر مبشور وقطعة بنجر.

نضع عليه المياه ونتركه لمدة أسبوع.

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