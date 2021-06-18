بمكون سحري إزالة شعر الجسم الزائد نهائيًا

إزالة شعر الجسم الزائد نهائيًا، يظهر الشعر الزائد على الجسم للمرأة بمظهر غير مقبول لأنه يكون داكنًا وكثيفًا وفي مناطق واضحة من الجسم مثل الوجه والذراعين وتعاني نسبة من الفتيات والنساء من تلك المشكلة نتيجة لبعض الاضطرابات أو الأدوية أو العوامل الوراثية فهي أسباب عديدة لظهور الشعر الزائد على الجسم وعلى الرغم من ذلك هناك طرق عديدة ومختلفة تمكنا من إزالة شعر الجسم بسهولة منها الملح وهو المكون السحري الموجود لدينا اليوم.

أسباب شعر الجسم الزائد

الأسباب وراء ظهور شعر الجسم الداكن والكثيف هي أسباب مختلفة ليست محددة مثل:

اضطرابات هرمونات الأنوثة والذكورة لدى المرأة حيث يطغو هرمون الذكورة وهو هرمون الأندروجين على الهرمونات الأنثوية فيظهر الشعر الزائد مثل الرجال.

الوراثة من العوامل الرئيسية لشعر الجسم الداكن الزائد.

الحالة النفسية والاضطرابات النفسية يسببان زيادة في إفراز هرمون الأدرينالين الذي يؤثر على هرمونات الجسم المختلفة وبالتالي ظهور الشعر بكثرة.

بعض أنواع الأدوية العلاجية تؤثر في هرمونات الجسم.

طرق إزالة شعر الجسم بالملح

المكون السحري الموجود معنا اليوم للتخلص من شعر الجسم نهائيًا هو الملح حيث أنه يستخدم في عدة وصفات لإزالة الشعر بسهولة وبنجاح مثل:

الملح لإزالة شعر الجسم

يتم خلط ½ كوب ملح مع كوب ماء بارد بعد الانتهاء من إزالة الشعر عن المنطقة يطبق الخليط على مناطق الجسم ذات الشعر الزائد وبعد عشر دقائق نغسلها بالماء جيدًا مع التجفيف الجيد لها وتكرارها أسبوعيًا.

الملح وزيت الزيتون للتخلص من شعر الجسم الزائد

نحتاج لتحضير خليط من صابون زيت الزيتون والملح وماء الورد ويجب أن يكون قوام الخليط كريمي لسهولة تطبيقه على المنطقة المراد تقليل ظهور الشعر بها وبعد مرور ساعتين يلاحظ أن الشعر بدء في التساقط وهنا نستخدم ماء فاتر لإزالة الوصفة عن الجسم وإزالة الشعر.

الملح والكركم لشعر الجسم

أما عن تلك الوصفة فيتم خلط خمس ملاعق كركم مع خمس ملاعق ملح وخمس ملاعق حليب وعندما تتشكل عجينة جيدة سهلة التحكم نستخدمها لتدليك المنطقة ربع ساعة ومن ثم تغسل جيدًا باستخدام الماء البارد مع التكرار اليومي لأسبوع.