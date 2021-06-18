طريقة تخليل الطماطم الشيري في المنزل بكل سهولة

تنمو الطماطم الشيري خلال فصل الصيف، ويكون طعمها أفضل ما يكون في ذروة موسم الصيف، ومن أجل الحفاظ على تلك الطماطم اللذيذة يمكن تخليلها وذلك لأنها يصعب حفظها في الفريزر لفترة طويلة، لذلك يعد التخليل من أفضل الطرق لاستغلال الطماطم الكرزية . مكونات الطماطم المخللة 1 رطل من الطماطم الشيري الحمراء والصفراء.

3 فصوص ثوم مقطعة إلى أنصاف.

2 عود من الروزماري

1 وثلث كوب خل أبيض.

ثلث كوب سكر

1 كوب ماء

3 ملاعق كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر مقطع لشرائح. خطوات تخليل الطماطم الكرزية قومي بسل الطماطم جيدًا، وجففيها ثم استخدمي أعواد الخلة لعمل ثقوب في الطماطم من المنتصف، حتى يتخلل المحلول إلى داخل الطماطم ويمنعها من الطفو داخل البرطمان.

ضعي الطماطم والثوم وإكليل البل في برطمان مناسب .

احضري قدر وضعي فيه الخل والماء والسكر والملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر.

ضعي هذا المزيج على النار حتى يغلي مع التحريك حتى يذوب السكر.

ارفعي المزيج من على النار اتركيه لمدة 10 دقائق حتى يبرد، ثم صبيه فوق الطماطم في البرطمان.

اتركي مسافة ربع بوصة تقريبًا من فوهة البرطمان فارغة.

يمكن أن تستخدمي حمام مائي ساخن بعد ذلك لإحكام غلق البرطمان، فقط ضعي كمية من الماء على النار واتركيه حتى يغلي، ثم ضعي البرطمان فيه بحيث يغطيه الماء لمسافة بوصتين، واتركيه على النار لمدة 10 دقائق، ثم أزيلي البرطمان من النار، وبهذه الطريقة يمكن تخزينه لمدة عام.

يمكن أن تتخطي الخطوة السابقة، لكن املئي البرطمان بسائل التخليل حتى نهايته ، ثم اغلقي البرطمان جيدًا بغطاء محكم، واتركيه لمدة يومين على الأقل حتى يتشرب السائل والنكهات.

احفظي الوعاء بعد ذلك في الثلاجة مع إحكام الغلق في كل مرة تفتحي الوعاء، ويمكن تركها داخل الثلاجة لمدة شهرين كاملين. مكونات الطماطم المخللةخطوات تخليل الطماطم الكرزية الوسوم

تنمو الطماطم الشيري خلال فصل الصيف، ويكون طعمها أفضل ما يكون في ذروة موسم الصيف، ومن أجل الحفاظ على تلك الطماطم اللذيذة يمكن تخليلها وذلك لأنها يصعب حفظها في الفريزر لفترة طويلة، لذلك يعد التخليل من أفضل الطرق لاستغلال الطماطم الكرزية . مكونات الطماطم المخللة 1 رطل من الطماطم الشيري الحمراء والصفراء.

3 فصوص ثوم مقطعة إلى أنصاف.

2 عود من الروزماري

1 وثلث كوب خل أبيض.

ثلث كوب سكر

1 كوب ماء

3 ملاعق كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر مقطع لشرائح. خطوات تخليل الطماطم الكرزية قومي بسل الطماطم جيدًا، وجففيها ثم استخدمي أعواد الخلة لعمل ثقوب في الطماطم من المنتصف، حتى يتخلل المحلول إلى داخل الطماطم ويمنعها من الطفو داخل البرطمان.

ضعي الطماطم والثوم وإكليل البل في برطمان مناسب .

احضري قدر وضعي فيه الخل والماء والسكر والملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر.

ضعي هذا المزيج على النار حتى يغلي مع التحريك حتى يذوب السكر.

ارفعي المزيج من على النار اتركيه لمدة 10 دقائق حتى يبرد، ثم صبيه فوق الطماطم في البرطمان.

اتركي مسافة ربع بوصة تقريبًا من فوهة البرطمان فارغة.

يمكن أن تستخدمي حمام مائي ساخن بعد ذلك لإحكام غلق البرطمان، فقط ضعي كمية من الماء على النار واتركيه حتى يغلي، ثم ضعي البرطمان فيه بحيث يغطيه الماء لمسافة بوصتين، واتركيه على النار لمدة 10 دقائق، ثم أزيلي البرطمان من النار، وبهذه الطريقة يمكن تخزينه لمدة عام.

يمكن أن تتخطي الخطوة السابقة، لكن املئي البرطمان بسائل التخليل حتى نهايته ، ثم اغلقي البرطمان جيدًا بغطاء محكم، واتركيه لمدة يومين على الأقل حتى يتشرب السائل والنكهات.

احفظي الوعاء بعد ذلك في الثلاجة مع إحكام الغلق في كل مرة تفتحي الوعاء، ويمكن تركها داخل الثلاجة لمدة شهرين كاملين. مكونات الطماطم المخللةخطوات تخليل الطماطم الكرزية

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