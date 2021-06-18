أعملي كيكة الزبادي وجوز الهند .. أشهى وألذ كيكة ممكن تجربيها

كيكة الزبادي وجوز الهند، هي من أنواع الكيك التي تتميز بطعمها الشهي واللذيذ فهي شبيهة بكيكة البسبوسة فجوز الهند يعطيها الطعم الشعي واللذيذ والنكهة الرائعة ولكن الكثيرين منا لا يعرف مكوناتها أو طريقة تحضيرها فهي من أسهل أنواع الكيك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل كيكة الزبادي وجوز الهند. كيكة الزبادي وجوز الهند : المكونات 2 كوب من الدقيق الأبيض متعدد الأستخدامات

كوب من جوز الهند

3 من بيض

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا

رشة ملح

كوب من السكر

نصف كوب من الزيت

كوب زبادي بلدي

نصف كوب من الحليب طريقة التحضير: نحضر وعاء بلاستيك ونقوم بوضع اللبن والزبادي معا وخلطهم جيدا حتى يتجانسوا تماما، ثم نقوم بخفق البيض جيدا مع السكر والفانيليا باستخدام المضرب الكهربائي ثم نقوم بأضافة الزيت ونستمر في الخفق حتى نحصل على خليط كريمي وهش.

ثم نقوم بوضع الدقيق ونقوم بأضافة البيكنج باودر والبيكنج صودا والملح في وعاء ونقوم بخلطهم جيدا حتي يتجانسوا جيدا.

ثم نقوم بأضافة خليط الدقيق الى خليط البيض والزيت والسكر والبيض ثم نقوم بالخلط باستخد المضرب اليدوي أو الكهربائي ثم نقوم بأضافة الزبادي واللبن مع الاستمرار في الخلط الجيد.

ثم نقوم بأضافة جوز الهند ونستمر في الخلط حتى يتجانسوا تماما ونحصل على خليط كريمي هش بدون تكتلات في الدقيق.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة حتى يتم الأنتهاء من الكيكة.

ثم نقوم بأحضار صينية الكيكة المناسبة ثم نقوم بدهنها بالسمنه ووضع رشة دقيق حتى لا تلتصق بها الكيكة.

ثم نقوم بصب خليط الكيكة في الصينية ثم نقوم بأدخالها الى الفرن لمدة تتراوح من 30 دقيقة الى 45 دقيقة حتى ينضج الكيك.

ثم نقوم بأخراج الكيكة ونتركها لمدة ربع ساعة حتى تبرد ثم نقوم برش بعض جوز الهند على وجه الكيكة ثم نقوم بوضعها في أطباق التقديم وبألف هنا وشفا. كيكة الزبادي وجوز الهند : المكوناتطريقة التحضير: الوسوم

كيكة الزبادي وجوز الهند، هي من أنواع الكيك التي تتميز بطعمها الشهي واللذيذ فهي شبيهة بكيكة البسبوسة فجوز الهند يعطيها الطعم الشعي واللذيذ والنكهة الرائعة ولكن الكثيرين منا لا يعرف مكوناتها أو طريقة تحضيرها فهي من أسهل أنواع الكيك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل كيكة الزبادي وجوز الهند. كيكة الزبادي وجوز الهند : المكونات 2 كوب من الدقيق الأبيض متعدد الأستخدامات

كوب من جوز الهند

3 من بيض

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا

رشة ملح

كوب من السكر

نصف كوب من الزيت

كوب زبادي بلدي

نصف كوب من الحليب طريقة التحضير: نحضر وعاء بلاستيك ونقوم بوضع اللبن والزبادي معا وخلطهم جيدا حتى يتجانسوا تماما، ثم نقوم بخفق البيض جيدا مع السكر والفانيليا باستخدام المضرب الكهربائي ثم نقوم بأضافة الزيت ونستمر في الخفق حتى نحصل على خليط كريمي وهش.

ثم نقوم بوضع الدقيق ونقوم بأضافة البيكنج باودر والبيكنج صودا والملح في وعاء ونقوم بخلطهم جيدا حتي يتجانسوا جيدا.

ثم نقوم بأضافة خليط الدقيق الى خليط البيض والزيت والسكر والبيض ثم نقوم بالخلط باستخد المضرب اليدوي أو الكهربائي ثم نقوم بأضافة الزبادي واللبن مع الاستمرار في الخلط الجيد.

ثم نقوم بأضافة جوز الهند ونستمر في الخلط حتى يتجانسوا تماما ونحصل على خليط كريمي هش بدون تكتلات في الدقيق.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة حتى يتم الأنتهاء من الكيكة.

ثم نقوم بأحضار صينية الكيكة المناسبة ثم نقوم بدهنها بالسمنه ووضع رشة دقيق حتى لا تلتصق بها الكيكة.

ثم نقوم بصب خليط الكيكة في الصينية ثم نقوم بأدخالها الى الفرن لمدة تتراوح من 30 دقيقة الى 45 دقيقة حتى ينضج الكيك.

ثم نقوم بأخراج الكيكة ونتركها لمدة ربع ساعة حتى تبرد ثم نقوم برش بعض جوز الهند على وجه الكيكة ثم نقوم بوضعها في أطباق التقديم وبألف هنا وشفا. كيكة الزبادي وجوز الهند : المكوناتطريقة التحضير:

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