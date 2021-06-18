طريقة عمل الكنافة بالقشطة والمكسرات مثل محلات الحلواني

الكنافة بالقشطة والمكسرات ، من أجمل الحلويات الشرقية، التي يتم تناولها بكثرة وهى حلوى عربية مشهورة يتم عملها في المنزل بكل سهولة ولا تتطلب منا وقت ولا مجهود أثناء عملها في المنزل، ويقبل عليها الكثير من الناس، ويتم تناولها بجانب الشاي والعصائر، فهي تحتوي على كمية كبيرة من السكريات التي تم الجسم بالطاقة الأزمة على مدار اليوم، ويمكن تقديمها في الحفلات والمناسبات والأعياد، ويوجد منها الكنافة الأصابع، وكنافة الفنجان، وكنافة الفحم، وكنافة الطاسة وأنواع أخرى كثيرة مختلفة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الكنافة بالقشطة والمكسرات مثل الحلواني بخطوات بسيطة وسهلة في المنزل.

مكونات الكنافة بالقشطة والمكسرات

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الكنافة في المنزل بكل سهولة وهى كالتالي:-

1 كيلو من الكنافة الطازجة. طبق صغير من المكسرات المشكلة. كوب كبير من القشطة. 2 كوب من السمنة السائلة. شربات لتسقى.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكنافة بالقشطة والمكسرات مثل الحلواني وهى كالتالي:-

نحضر الكنافة ونقوم بتقطيعها إلي قطع صغيرة الحجم.

ثم نضعها في وعاء كبير ونقوم بوضع كمية السمنة عليها ونقلبها جيدًا حتى تختلط المكونات مع بعضها.

نحضر صينية ونقوم بوضع نصف كمية الكنافة، ثم نضع القشطة في المنتصف ونرش عليها المكسرات.

ثم نضع باقي كمية الكنافة ونقوم بفردها جيدًا ثم نضغط عليها بواسطة اليد حتى تتساوى.

نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر تمامًا.

بعد ذلك نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات البارد مباشرة ثم نغطيها ونتركها حتى تبرد.

نقوم بتقطيعها إلي قطع صغيرة ونقدمها بجانب الشاي وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل شربات الكنافة

توجد بعض الخطوات البسيطة عند عمل الشربات في المنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضعه على النار ونضع به كوب من الماء، و2 كوب من السكر ونصف لليمونة ونقلبهم جيدًا ونتركهم على نار هادئة حتى ينضج تمامًا. نستمر بالتقليب حتى يصبح الخليط ثقيل القوام، ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركها حتى يبرد. وبهذا يكون الشربات جاهز لجميع أنواع الحلويات.

نصائح عند عمل الكنافة بالمنزل

توجد بعض النصائح البسيطة عند عمل الكنافة في المنزل وهى كما يلي:-