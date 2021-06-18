طريقة عمل المخللات المصرية بأنواعها (المقبلات) في البيت لألذ وأشهى سفرة

طريقة عمل المخللات المصرية، المخللات المصرية لا تخلو سفرة منها لأنها من المقبلات الشهية، مثل مخلل الخيار واللفت والكرنب والجزر والليمون، وغيرها من أنواع المخللات المختلفة، ويتم عمل هذه المخللات في المنزل بسهولة جداً.

طريقة عمل المخللات المصرية

يعتبر المخلل من أشهى أنواع المقبلات، وخصوصاً المخلل المصري الذي يتم صنعه في البيت ولذلك سوف يتم شرح وافي لأهم أنواع المخللات المصرية التي يمكن لست البيت أن تصنعه في البيت.

يتم غسل الجزر جيداً.

نقطعه إلى شرائح طويلة.

ملح.

فلفل أخضر أو أحمر حامي.

شطه.

ملعقة كبيرة سكر.

فصين ثوم.

يتم فرم الفلفل الحامي مع الثوم في الكبة ونضع فوقهم الشطه والملح ونضعهم على الجزر المقطع أصابع في البرطمان ونكمل البرطمان بمياه ويتم رج البرطمان ويترك لمدة أسبوع إلى 10 أيام.

ليمون.

ملح.

فلفل أخضر حامي.

عصير ليمون.

كيلو الليمون يحتاج تقريباً إلى ربع كوب ملح.

نأتي بحلة ونضع بداخلها الليمون ونغطيه بالمياه ونسلقه على النار “يأخذ غلوتين فقط” ويتم تصفيته وغسله ويتم نقعه بماء جديد وكل يومين يتم تغير المياه بسبب المرارة اللي موجوده بداخله تطلع منه.

ويتم تصفيته وغسله ويتم نقعه بماء جديد وكل يومين يتم تغير المياه بسبب المرارة اللي موجوده بداخله تطلع منه. نأتي ببرطمان ونضع فيه الليمون ومعاه الفلفل الأخضر الحامي بعد ما نخرمه بالسكين من الجانب ونضع عليه الملح ونعصر عليه الليمونه ونزود مياه ونضع الملح والخل وشوية زيت على الوجه ويتم غلق البرطمان جيداً.

يتم سلق الليمون نصف سلق لمدة دقيقتين “يأخذ غلوه واحدة فقط” ويتم رفعه من على النار ونتركه يبرد ولا يتم التخلص من مياه السلق.

ويتم رفعه من على النار ونتركه يبرد ولا يتم التخلص من مياه السلق. نحضر عصفر وحبة البركة كمية صغيرة لأن لو كثير الليمون سوف يغمق لونه، وملح وشطه ونشق بالسكينة كل ليمونه شقه صغيره ويتم حشوه من الداخل بالخليط السابق، تقريباً ملعقة كبيرة لكل ليمونه، ويتم رصه في برطمان راق ليمون وراق عصفر وحبة البركة وراق فلفل أخضر وهكذا، والباقي من الحشو نضعه في مياه السلق ويتم تمليحها جيداً ونضعها على الليمون ونضع على الوجه شوية زيت.

خيار.

ملح.

ثوم مفروم.

ثوم سليم.

ملعقة سكر لقرمشة الخيار مثل المحلات.

شطه.

فلفل.

يتم عمل التتبيلة ملح ونضع عليهم الثوم المفروم وملعقة السكر والفلفل بعد أن يتم شقه من الجانب.

نضع الخيار في البرطمان ونضع عليه التتبيلة وعليه المياه وفصوص الثوم السليم ويتم رج البرطمان وتغطية البرطمان بكيس قبل أن يقفل بالغطاء لكي نفرغ منه أي هواء.

يمكن إضافة الخيار إلى شرش الجبن ويتم استخدامه ثاني يوم.

يمكن أن تقطعي الخيار إلى أربعة قطع ولكن لا يتم التقطيع للآخر مثل الليمون المعصفر ونضع بداخله التتبيلة ونضعه في علبة من غير مياه ويتم استخدامه بعد ساعة.

طماطم مقطعة شرائح عريضة.

نضع التتبيلة الموجودة في “مخلل الخيار”.

نضعها في طبق ونتركها ربع ساعة قبل الأكل.

باذنجان عروس.

فلفل أحمر.

ثوم من غير تقشير يتم فركه باديك وتنظفي القشرة الخارجية فقط.

ملح.

شطه.

ويتم ضربهم في الكبة.

نأتي بالباذنجان وننزع منه العنقود من غير ما يقطع ويتم سلقه وعلى حسب مدة الحفظ سوف تكون مدة السلق يعني لو هتاكلي منه على طول سوف يتم سلقه سلقه كاملة أما لو هتستخدميه لمدة شهر تسلقيه نصف سلقه ولو أكثر من ذلك يبقى غلوه واحدة أو لا يتم سلقه أصلاً.

يتم شق الباذنجان شقي بالطول من غي ما يفتح للآخر ونضع فيه الحشوة.

يتم رصه في برطمان ونضع عليه مياه وملح وباقي التتبيلة على الوجه وبألف هنا.

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