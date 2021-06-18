تبييض تفتيح أماكن حساسة بالشبة بودرة بيضاء تزيل تجاعيد وجه وتشد الجسم

تبييض تفتيح أماكن حساسة بماسك الشبة فوائد كثيرة تغفلها سيدات وفتيات، تعاني الكثير من السيدات من مشكلة تصبغات البشرة وجعلها داكنة مثل الابط وما بين الفخذين والكوع، ولا تجد ما يزيل تلك المشكلة ويعالجها ولكن قبل وضع وصفة ماسك فعال لعلاج اسمرار الجلد، يجب الإهتمام بترطيب البشرة عن طريق الإكثار من شرب مياه حوالي 3 لتر في اليوم، واستخدام ماسكات تفتيح الاماكن الحساسة ومن أهمها ماسك الشبة الفعال الذي يمنح الجسم رائحة عطره خاصة منطقة تحت الإبط، وسنتعرف معك على طريقة فعالة لعمل ماسك الشبة بوصفات تفتيح وتبييض وشد تجاعيد الوجه بالشبه والتخلص من علامات شيخوخة وترهلات وعلامات تمدد جلد.تبييض تفتيح أماكن حساسة بماسك الشبه
الشبة لها قدرة هائلة في تبييض الوجه وتفتيح علامات تصبغ البشرة بسبب أشعة الشمس، كما أنها تعمل على تخلص من علامات شيخوخة وشد الوجه وتجاعيد وخطوط رفيعة عن طريق ماسك رائع من شبه مع مكونات وبخطوات بسيطة.
- أولا احضري 4 ملاعق كبيرة من مطحون الشبة.
- مع بيضة كبيرة أو 2 بياض بيضة لشد وجه.
- تقلب مكونات مع بعضها وتوضع على الوجه بحركات دائرية.
- وتترك على الوجه لمدة نصف ساعة أو حتى يجف ماسك.
- ثم يشطف الوجه بالماء البارد وتجفيفه بمنشفة من قطن.
- استمري على تلك ماسك للوجه مرتين في أسبوع فقط لنتائج مثالية.
تلك وصفة مفيدة جدا في أنها تخلصك من سواد تحت الإبط الذي يسبب لكل فتاة الإحراج ويخلصها أيضا من رائحة العرق كما أن لها مفعول في عدم نمو الشعر في تلك الأماكن.مكونات ماسك تبييض الجسم
- أولا احضري ملعقة كبيرة من بودرة الشبة.
- ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.
- ربع ملعقة صغيرة من كركم البشرة مطحون.
- تمزج كل تلك مكونات في وعاء جيدا حتى تكون خليط كريمي.
- ضيفي عليهم 3 ملاعق صغيرة من ماء ورد المخصص للبشرة.
- ثم يضاف الخليط تحت الإبط بحركات دائرية وتترك حتى تجف لمدة ربع ساعة.
- ثم يشطف تحت الإبط بالماء الفاتر مع قطعة من قطن ومسحها برفق ويدهن بكريم مرطب.
- تكرار تلك وصفة مرتين في الأسبوع فقط وينصح عدم استخدام ماسك شبة بعد إزالة شعر بالسويت حتى لا يتشرب جلد مكونات الماسك.
تعمل الشبة على تنظيف البشرة وإزالة الرؤوس السوداء بعمق وتنظيف مسامات الوجه، عن طريق مسح البشرة بخليط من ملعقة صغيرة من بودرة الشبة مع ملعقة كبيرة من ماء ورد.
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تبييض تفتيح أماكن حساسة بماسك الشبة فوائد كثيرة تغفلها سيدات وفتيات، تعاني الكثير من السيدات من مشكلة تصبغات البشرة وجعلها داكنة مثل الابط وما بين الفخذين والكوع، ولا تجد ما يزيل تلك المشكلة ويعالجها ولكن قبل وضع وصفة ماسك فعال لعلاج اسمرار الجلد، يجب الإهتمام بترطيب البشرة عن طريق الإكثار من شرب مياه حوالي 3 لتر في اليوم، واستخدام ماسكات تفتيح الاماكن الحساسة ومن أهمها ماسك الشبة الفعال الذي يمنح الجسم رائحة عطره خاصة منطقة تحت الإبط، وسنتعرف معك على طريقة فعالة لعمل ماسك الشبة بوصفات تفتيح وتبييض وشد تجاعيد الوجه بالشبه والتخلص من علامات شيخوخة وترهلات وعلامات تمدد جلد.تبييض تفتيح أماكن حساسة بماسك الشبه
الشبة لها قدرة هائلة في تبييض الوجه وتفتيح علامات تصبغ البشرة بسبب أشعة الشمس، كما أنها تعمل على تخلص من علامات شيخوخة وشد الوجه وتجاعيد وخطوط رفيعة عن طريق ماسك رائع من شبه مع مكونات وبخطوات بسيطة.
- أولا احضري 4 ملاعق كبيرة من مطحون الشبة.
- مع بيضة كبيرة أو 2 بياض بيضة لشد وجه.
- تقلب مكونات مع بعضها وتوضع على الوجه بحركات دائرية.
- وتترك على الوجه لمدة نصف ساعة أو حتى يجف ماسك.
- ثم يشطف الوجه بالماء البارد وتجفيفه بمنشفة من قطن.
- استمري على تلك ماسك للوجه مرتين في أسبوع فقط لنتائج مثالية.
تلك وصفة مفيدة جدا في أنها تخلصك من سواد تحت الإبط الذي يسبب لكل فتاة الإحراج ويخلصها أيضا من رائحة العرق كما أن لها مفعول في عدم نمو الشعر في تلك الأماكن.مكونات ماسك تبييض الجسم
- أولا احضري ملعقة كبيرة من بودرة الشبة.
- ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.
- ربع ملعقة صغيرة من كركم البشرة مطحون.
- تمزج كل تلك مكونات في وعاء جيدا حتى تكون خليط كريمي.
- ضيفي عليهم 3 ملاعق صغيرة من ماء ورد المخصص للبشرة.
- ثم يضاف الخليط تحت الإبط بحركات دائرية وتترك حتى تجف لمدة ربع ساعة.
- ثم يشطف تحت الإبط بالماء الفاتر مع قطعة من قطن ومسحها برفق ويدهن بكريم مرطب.
- تكرار تلك وصفة مرتين في الأسبوع فقط وينصح عدم استخدام ماسك شبة بعد إزالة شعر بالسويت حتى لا يتشرب جلد مكونات الماسك.
تعمل الشبة على تنظيف البشرة وإزالة الرؤوس السوداء بعمق وتنظيف مسامات الوجه، عن طريق مسح البشرة بخليط من ملعقة صغيرة من بودرة الشبة مع ملعقة كبيرة من ماء ورد.
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