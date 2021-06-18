طريقة عمل ماسك الترمس في المنزل لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة

يعد ماسك الترمس ، من أفضل أنواع المسكات التي تساعد علي تفتيح البشرة ونضارتها، يساعد هذا الخليط علي تفتيح بشرتك بشكل ملحوظ، ويعد الترمس من أشهر البقوليات الصفراء في منطقة البحر المتوسط، يقلل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، ويساعد علي تفتيح الأماكن الداكنة من الجسم، ويوجد فوائد عديدة جداً له، ويعتبر من أفضل العناصر الطبيعية التي تستخدم في تفتيح البشرة وتغذيتها، لأنه يحتوي علي عناصر مضادة للأكسدة، وهو مفيد جداً لمرض السكر ويحتوي علي فوائد عديدة للجسم، وللحصول علي نتيجة مضمونة وفعالها ننصح باستخدام هذا المكون مره أو مرتين في الأسبوع، سوف يجعل هذا الخليط بشرتك أصغر، سوف يجعل بشرتك صافيه وبيضاء وخالية تماماً من أي عيوب، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل ماسك الترمس الرائع في تفتيح البشرة بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل ماسك الترمس

تعرفي علي مكونات عمل ماسك الترمس في المنزل وهي كما يلي:-

معلقة كبيرة من الترمس المطحون.

مقدار معلقة كبيرة من ماء الورد.

معلقة كبيرة من الحليب.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال السطور الأتية طريقة تحضير ماسك الترمس لتفتيح البشرة بأبسط الخطوات وهي كالاتي:-

قومي بمزج الترمس وماء الورد في طبق صغير جيداً مع بعض حتي تتجانس المكونات. ثم بعد ذلك ضيفي الحليب مع التقليب المستمر للحصول علي قوام متجانس. قومي بفرد الخليط علي وجه نظيف بالكامل لمدة 30 دقيقة حتي يجف الماسك تماماً. بعد ذلك اغسلي الوجه جيداً من الخليط بالماء الفاتر للحصول علي أفضل النتائج.

فوائد الترمس للبشرة والجسم

هناك فوائد عديدة جداً للترمس سوف نتعرف علي بعضها وهي كما يلي:-