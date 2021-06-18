طريقه عمل ناجتس الدجاج في المنزل

ناجتس الدجاج في المنزل تعد من أشهى وألذ الوجبات السريعة التي يحبها الأطفال والكبار ويمكنك عملها في المنزل ببساطة وسهولة وبدون مجهود فهي سريعة التحضير وبمكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة وهى طريقة جديدة ولذيذة ومختلفة لعمل الفراخ بطريقه مقرمشه ويمكن أن تقدم بجانب العديد من الأطباق المختلفة مثل الارز الريزو أو المكرونه بالبشاميل وسوف نقدم لكى أهم الأسرار لنجاح هذه الوصفه . المقادير المطلوبة كيلو من الفراخ صدور وأوراك .

500 غرام من البطاطس المسلوقة المهروسة .

نصف كوب من البقسماط المطحون والكورن فليكس المطحون .

كوب ونصف من الدقيق .

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشه من الملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقه كبيره من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود و بهارات الفراخ.

2 ملعقة صغيره من البصل البودرة مع ملعقة صغيرة من الثوم البودرة . طريقة تحضير ناجتس الدجاج نبدأ بغسل الفراخ جيدا ونقوم بتصفيتها جيدا من الماء ثم نقوم بفرم الفراخ الصدور والأوراك فالكبة ونقوم بإضافة السكر والثوم البودرة وملعقة كبيرة من البيكينج بودر والبصل البودرة وبهارات الفراخ والفلفل الأسود والبابريكا والملح والبقسماط المطحون والبطاطس المهروسة ونقوم بفرم جميع المكونات مع الفراخ حتى تتجانس .

نقوم بفرد الفراخ بين 2 كيس من البلاستيك ونجعلها في مستوي واحد.

ثم نقوم بإحضار إناء عميق ونضيف به 2 بيضة وربع كوب من اللبن ورشة من الملح والفلفل الأسود ونقلبهم جيدا.

نحضر إناء آخر ونضع به نصف كوب من البقسماط المطحون ونصف كوب من الدقيق ونصف كوب من الكورن فليكس المطحون و2 معلقة كبيرة من النشا ونقلب الخليط جيدا ثم نضيف رشه من الملح والفلفل الأسود .

ثم نقوم بإحضار إناء أخر به كوب من الدقيق فقط ثم نقوم بتقطيع الفراخ باستخدام قطاعة البسكويت ويمكن التنويع في الأشكال حسب الرغبة ونقوم بوضعها في الدقيق أولا ثم نضعها في خليط البيض ثم نضعها في خليط البقسماط .

نحضر مقلاة بها زيت ساخن ونقوم بوضع الناجتس فالزيت ثم نقوم بتهدئة النار ونتركها تنضج حتى تأخذ لونا ذهبيا ثم نقوم باستخراجها على مناديل حتى تتشرب الزيت ونقدمها. المقادير المطلوبةطريقة تحضير ناجتس الدجاج الوسوم

ناجتس الدجاج في المنزل تعد من أشهى وألذ الوجبات السريعة التي يحبها الأطفال والكبار ويمكنك عملها في المنزل ببساطة وسهولة وبدون مجهود فهي سريعة التحضير وبمكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة وهى طريقة جديدة ولذيذة ومختلفة لعمل الفراخ بطريقه مقرمشه ويمكن أن تقدم بجانب العديد من الأطباق المختلفة مثل الارز الريزو أو المكرونه بالبشاميل وسوف نقدم لكى أهم الأسرار لنجاح هذه الوصفه . المقادير المطلوبة كيلو من الفراخ صدور وأوراك .

500 غرام من البطاطس المسلوقة المهروسة .

نصف كوب من البقسماط المطحون والكورن فليكس المطحون .

كوب ونصف من الدقيق .

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشه من الملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقه كبيره من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود و بهارات الفراخ.

2 ملعقة صغيره من البصل البودرة مع ملعقة صغيرة من الثوم البودرة . طريقة تحضير ناجتس الدجاج نبدأ بغسل الفراخ جيدا ونقوم بتصفيتها جيدا من الماء ثم نقوم بفرم الفراخ الصدور والأوراك فالكبة ونقوم بإضافة السكر والثوم البودرة وملعقة كبيرة من البيكينج بودر والبصل البودرة وبهارات الفراخ والفلفل الأسود والبابريكا والملح والبقسماط المطحون والبطاطس المهروسة ونقوم بفرم جميع المكونات مع الفراخ حتى تتجانس .

نقوم بفرد الفراخ بين 2 كيس من البلاستيك ونجعلها في مستوي واحد.

ثم نقوم بإحضار إناء عميق ونضيف به 2 بيضة وربع كوب من اللبن ورشة من الملح والفلفل الأسود ونقلبهم جيدا.

نحضر إناء آخر ونضع به نصف كوب من البقسماط المطحون ونصف كوب من الدقيق ونصف كوب من الكورن فليكس المطحون و2 معلقة كبيرة من النشا ونقلب الخليط جيدا ثم نضيف رشه من الملح والفلفل الأسود .

ثم نقوم بإحضار إناء أخر به كوب من الدقيق فقط ثم نقوم بتقطيع الفراخ باستخدام قطاعة البسكويت ويمكن التنويع في الأشكال حسب الرغبة ونقوم بوضعها في الدقيق أولا ثم نضعها في خليط البيض ثم نضعها في خليط البقسماط .

نحضر مقلاة بها زيت ساخن ونقوم بوضع الناجتس فالزيت ثم نقوم بتهدئة النار ونتركها تنضج حتى تأخذ لونا ذهبيا ثم نقوم باستخراجها على مناديل حتى تتشرب الزيت ونقدمها. المقادير المطلوبةطريقة تحضير ناجتس الدجاج

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقه عمل ناجتس الدجاج في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.