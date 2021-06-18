كيكة الزبادي الهشة اليومية بدون بيض

كيكة الزبادي الهشة، تعتبر كيكة الزبادي الهشة من أكثر المأكولات سريعة التحضير ويكثر تناولها في وجبة الإفطار، فأهم ما تتسم به هذه الكيكة هي طريقة تحضيرها السريعة ومذاقها الجيد ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضيرها بدون بيض سنقدم إليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كيكة الزبادي الهشة. مقادير تحضير كيكة الزبادي الهشة بدون بيض: مقادير تحضير كيكة الزبادي الهشة بدون بيض: ثلاثة أكواب من الدقيق.

كأس من الزبادي.

كأس وربع من الزبادي.

كأس وربع من السكر الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

كأس وربع من الحليب.

ربع كأس من الزيت النباتي. طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة بدون بيض: الحصول على إناء ويتم خلط فيه كلاً من البيكنج بودر والدقيق وبعد ذلك يتم خلط الخليط السابق مع كلاً من الزبادي والحليب والسكر بالاعتماد على المضرب الكهربائي والاستمرار في ذلك لحين أن يصبح الخليط ناعم. الحصول على قالب الكيك ويتم دهنه بكمية من الزبدة ورشة من الدقيق، القيام بتسخين الفرن ومن ثم يتم وضع الخليط بالقالب وإدخاله في الفرن وتركه لمدة ساعة. بعد ذلك يتم إخراجه من الفرن وتركه لمدة عشرة دقائق لحين أن يبرد ومن ثم يتم تزيينه برشة من السكر البودرة. مقادير تحضير كيكة الزبادي بالبرتقال: كأسان من الدقيق المنخول.

كأس من اللبن الزبادي.

كأس إلا ربع من الزيت.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كأس ونصف من السكر.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

أربعة بيضات.

ملعقتان كبيرتان من قشر البرتقال.

كأس من عصير البرتقال. طريقة التحضير: يتم الحصول على خلاط كهربائي ويتم وضع فيه كلاً من البيض والسكر والفانيليا وقشر البرتقال، يتم الخلط جيداً لحين أن يتم الحصول على خليط ناعم. يتم إضافة الزيت أثناء الخلط ثم اللبن الزبادي ويتم الخلط جيداً. بعد ذلك يتم إيقاف الخلط ثم إضافة البيكنج بودر، يتم تقليب الخليط جيداُ باستخدام السباتولا لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة. يتم إشعال الفرن ثم دهن الصينية بالزبدة والدقيق. يتم وضع خليط الكيك في صينية الفرن وتركه في الفرن لمدة نصف ساعة. الحصول على إناء ويتم وضع الكمية الباقية من السكر وعصير البرتقال وتقليب الخليط على النار. يتم رفعه من على النار وتركه لحين أن يبرد. القيام بإخراج الكيك من الفرن وبعد ذلك يتم إضافة عصير البرتقال ثم التزيين بالسكر البودرة. طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة بدون بيض:مقادير تحضير كيكة الزبادي بالبرتقال:طريقة التحضير: الوسوم

كيكة الزبادي الهشة، تعتبر كيكة الزبادي الهشة من أكثر المأكولات سريعة التحضير ويكثر تناولها في وجبة الإفطار، فأهم ما تتسم به هذه الكيكة هي طريقة تحضيرها السريعة ومذاقها الجيد ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضيرها بدون بيض سنقدم إليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كيكة الزبادي الهشة. مقادير تحضير كيكة الزبادي الهشة بدون بيض: مقادير تحضير كيكة الزبادي الهشة بدون بيض: ثلاثة أكواب من الدقيق.

كأس من الزبادي.

كأس وربع من الزبادي.

كأس وربع من السكر الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

كأس وربع من الحليب.

ربع كأس من الزيت النباتي. طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة بدون بيض: الحصول على إناء ويتم خلط فيه كلاً من البيكنج بودر والدقيق وبعد ذلك يتم خلط الخليط السابق مع كلاً من الزبادي والحليب والسكر بالاعتماد على المضرب الكهربائي والاستمرار في ذلك لحين أن يصبح الخليط ناعم. الحصول على قالب الكيك ويتم دهنه بكمية من الزبدة ورشة من الدقيق، القيام بتسخين الفرن ومن ثم يتم وضع الخليط بالقالب وإدخاله في الفرن وتركه لمدة ساعة. بعد ذلك يتم إخراجه من الفرن وتركه لمدة عشرة دقائق لحين أن يبرد ومن ثم يتم تزيينه برشة من السكر البودرة. مقادير تحضير كيكة الزبادي بالبرتقال: كأسان من الدقيق المنخول.

كأس من اللبن الزبادي.

كأس إلا ربع من الزيت.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كأس ونصف من السكر.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

أربعة بيضات.

ملعقتان كبيرتان من قشر البرتقال.

كأس من عصير البرتقال. طريقة التحضير: يتم الحصول على خلاط كهربائي ويتم وضع فيه كلاً من البيض والسكر والفانيليا وقشر البرتقال، يتم الخلط جيداً لحين أن يتم الحصول على خليط ناعم. يتم إضافة الزيت أثناء الخلط ثم اللبن الزبادي ويتم الخلط جيداً. بعد ذلك يتم إيقاف الخلط ثم إضافة البيكنج بودر، يتم تقليب الخليط جيداُ باستخدام السباتولا لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة. يتم إشعال الفرن ثم دهن الصينية بالزبدة والدقيق. يتم وضع خليط الكيك في صينية الفرن وتركه في الفرن لمدة نصف ساعة. الحصول على إناء ويتم وضع الكمية الباقية من السكر وعصير البرتقال وتقليب الخليط على النار. يتم رفعه من على النار وتركه لحين أن يبرد. القيام بإخراج الكيك من الفرن وبعد ذلك يتم إضافة عصير البرتقال ثم التزيين بالسكر البودرة. طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة بدون بيض:مقادير تحضير كيكة الزبادي بالبرتقال:طريقة التحضير:

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