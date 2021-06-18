طريقة عمل خبز الدجاج بكل سهولة وبمذاق لذيذ وصحي وشهي جداً

خبز الدجاج ، تبحث ربات البيوت عن طرق مبتكرة لإعداد الطعام تضفي عليه المذاق اللذيذ والشهي والمميز، وفي نفس الوقت صحي ومفيد أيضاً، لكي تقدمه لأفراد أسرتها وإضفاء البهجة والسعادة في المنزل، بدلاً من الأكلات التقليدية، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل خبز الدجاج بطريقة سهلة واقتصادية وبمكونات بسيطة، ومتوفرة في كل منزل حتى يتسنى لكل ربة منزل إعداده بكل سهولة، وهو يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية، نظراً لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة، كما يمكنكم تجربة خبز البطاطس وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني مكونات خبز الدجاج وطريقة تحضيره بكل سهولة وبألذ الوصفات.

مكونات خبز الدجاج

يتكون خبز الدجاج من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

200 مل ماء دافئ.

200 مل حليب دافئ.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

600 جم دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

مقادير الحشوة

500 جم صدور دجاج مقطع قطع صغيرة جداً.

حبة فلفل أحمر حلو كبير مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة ملح.

حبة فلفل أخضر كبير مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

حبة بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

ملعقة صغيرة ببريكا.

حبة طماطم كبيرة مفرومة ناعم.

ملعقة صغيرة كمون.

5 حبات بصل أخضر صغير مفروم ناعم.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة زعتر.

مقادير الوجه

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على خبز الدجاج بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

أولاً نحضر العجينة

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الماء الدافئ والحليب الدافئ والسكر والخميرة الفورية ونقلبهم جيداً.

ثم نضيف الملح والدقيق ونقلبهم جيداً بسباتولا، ثم نعجن جيداً باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة، (مع مراعاة أثناء العجن نضيف زيت الزيتون).

ثم نكور العجينة ونضعها في وعاء، ثم نغطيها بكيس بلاستك ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تختمر.

ثانياً نحضر الحشوة

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البصل والفلفل الأحمر والأخضر والبصل الأخضر والطماطم والبقدونس المفرومين ناعم والدجاج وزيت الزيتون ونخلطهم جيداً.

ثم نضيف التوابل الملح والفلفل الأسود والكمون والببريكا والزعتر، ثم نخلطهم جيداً.

نقسم العجينة بعد اختمارها إلى 18 كرة صغيرة ومتساوية في الحجم، ثم نضعهم في صواني عليها ورقة زبدة.

ثم نفرد كل كرة باليد قليلاً، ثم نوزع فوق كل عجينة مقدار من الحشوة.