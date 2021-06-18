كفتة داود باشا بصوص الطماطم بطريقة مميزة وسريعة فى المنزل

كفتة داود باشا بصوص الطماطم من الأكلات التركية الاصل، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الوالى العثماني داود باشا بن عبد الرحمن، وارتبط اسمه بها لأنه كان يحبها كثيرا وكان يتناولها يوميا ويعاقب الطهاه الذين يخطئون في طريقة عملها وكان يغير فى طريقتها لذلك سميت باسمه، وقد دخلت هذه الأكلة المطبخ العربي منذ سنوات واشتهرت كثيرا وانتشرت بشكل كبير، ولها مذاق جميل وتختلف عن الكفتة العادية فى طريقة تحضيرها لأنها تكون على شكل كرات دائرية، وتعتبر من الأكلات السريعة فى طريقة وتحضر فى المناسبات والرحلات وتركيب بالصوص أو بدونه، وسوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير كفتة داود باشا بصوص الطماطم. مكونات كفتة داود باشا بصوص الطماطم مكونات كفتة داود باشا بصوص الطماطم تتكون كفتة داود باشا بصوص الطماطم من مكونات سهلة جدا وغير مكلفة وهى كمايلي: ١/٢ كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة متوسطة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

١/٢ ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

ملعقة صغيرة من الملح.

١/٢ ملعقة صغيرة من الكمون.

١/٤ ملعقة صغيرة من القرفة. مكونات الصوص كوب من عصير الطماطم.

3 فص من الثوم المفروم.

مكعب مرقة.

رشة سكر.

2 ملعقة من الصلصة.

11/2 كوب من الماء الساخن.

ملح وفلفل وبهارات وقرفة وكمون. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل كفتة داود باشا بصوص الطماطم بسيطة وسريعة ولا تأخذ منك وقت فى تجهيزها وهى كالتالي: نحضر وعاء عميق ونضع به اللحمة المفرومة مرتين عند الجزار ونضع عليها البصلة بعد بشرها وتصفيتها من الماء الموجود بها بعد البشر. ثم نضيف البقدونس المفروم والفلفل الأسود والسابع بهارات والكمون والقرفة. ونقوم بخلط المكونات جيدا مع بعض ذى ما بنعجن لمدة ٥ دقائق حتى يتداخل الخليط مع بعضه تماما. بعد ذلك نقوم بتكوير الكفتة على شكل كرات دائرية ونتركها ترتاح فى الثلاجة لمدة ١٥ دقيقة على الأقل. ونجهز طاسة ونضع بها شوية زيت ونضعها على النار ونطلع الكفتة من الثلاجة ونشوحها حتى تأخذ لون. وتقلب بالراحة حتى لا تتفرول وتتهرى مننا. وهنستخدم نفس الطاسة في عمل الصوص هنضيف الأول الثوم المفروم ونقلب حتى يصبح لونه اصفر وبعدها نضيف عصير الطماطم والبهارات ومكعب المرقة. ونتركه يغلي على النار لمدة ٥ دقائق. ثم نضيف الماء الساخن ونتركه يغلوا لمدة ٥ دقائق اخرى . بعد ذلك نضيف الكفتة ونسيهم يعلوا لمدة ٢٠ دقيقة حتى تتسبك. ثم نرفعها من على النار وتقدم بجانب الأرز الابيض بالشعرية والهنا والشفا. طريقة الاعداد والتحضير الوسوم

كفتة داود باشا بصوص الطماطم من الأكلات التركية الاصل، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الوالى العثماني داود باشا بن عبد الرحمن، وارتبط اسمه بها لأنه كان يحبها كثيرا وكان يتناولها يوميا ويعاقب الطهاه الذين يخطئون في طريقة عملها وكان يغير فى طريقتها لذلك سميت باسمه، وقد دخلت هذه الأكلة المطبخ العربي منذ سنوات واشتهرت كثيرا وانتشرت بشكل كبير، ولها مذاق جميل وتختلف عن الكفتة العادية فى طريقة تحضيرها لأنها تكون على شكل كرات دائرية، وتعتبر من الأكلات السريعة فى طريقة وتحضر فى المناسبات والرحلات وتركيب بالصوص أو بدونه، وسوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير كفتة داود باشا بصوص الطماطم. مكونات كفتة داود باشا بصوص الطماطم مكونات كفتة داود باشا بصوص الطماطم تتكون كفتة داود باشا بصوص الطماطم من مكونات سهلة جدا وغير مكلفة وهى كمايلي: ١/٢ كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة متوسطة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

١/٢ ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

ملعقة صغيرة من الملح.

١/٢ ملعقة صغيرة من الكمون.

١/٤ ملعقة صغيرة من القرفة. مكونات الصوص كوب من عصير الطماطم.

3 فص من الثوم المفروم.

مكعب مرقة.

رشة سكر.

2 ملعقة من الصلصة.

11/2 كوب من الماء الساخن.

ملح وفلفل وبهارات وقرفة وكمون. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل كفتة داود باشا بصوص الطماطم بسيطة وسريعة ولا تأخذ منك وقت فى تجهيزها وهى كالتالي: نحضر وعاء عميق ونضع به اللحمة المفرومة مرتين عند الجزار ونضع عليها البصلة بعد بشرها وتصفيتها من الماء الموجود بها بعد البشر. ثم نضيف البقدونس المفروم والفلفل الأسود والسابع بهارات والكمون والقرفة. ونقوم بخلط المكونات جيدا مع بعض ذى ما بنعجن لمدة ٥ دقائق حتى يتداخل الخليط مع بعضه تماما. بعد ذلك نقوم بتكوير الكفتة على شكل كرات دائرية ونتركها ترتاح فى الثلاجة لمدة ١٥ دقيقة على الأقل. ونجهز طاسة ونضع بها شوية زيت ونضعها على النار ونطلع الكفتة من الثلاجة ونشوحها حتى تأخذ لون. وتقلب بالراحة حتى لا تتفرول وتتهرى مننا. وهنستخدم نفس الطاسة في عمل الصوص هنضيف الأول الثوم المفروم ونقلب حتى يصبح لونه اصفر وبعدها نضيف عصير الطماطم والبهارات ومكعب المرقة. ونتركه يغلي على النار لمدة ٥ دقائق. ثم نضيف الماء الساخن ونتركه يغلوا لمدة ٥ دقائق اخرى . بعد ذلك نضيف الكفتة ونسيهم يعلوا لمدة ٢٠ دقيقة حتى تتسبك. ثم نرفعها من على النار وتقدم بجانب الأرز الابيض بالشعرية والهنا والشفا. طريقة الاعداد والتحضير

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