طريقة عمل كريم النشا لتفتيح البشرة وشد الوجه بطريقة سريعة جداً

يعتبر كريم النشا ، من أقوي الكريمات التي يتم استخدامها لتبيض البشرة، فهو فعال جداً وسريع ويساعد في إعطاء البشرة نقاء ونضارة ونعومة مثل بشر الأطفال، كما أن النشا له فوائد كثيرة للبشرة، ويدخل في عمل كثير من الكريمات والماسكات التي تستخدم لتفتيح الجسم والبشرة، يحتوي أيضاً الكريم على مميزات عديدة منها شد البشرة وتوحيد لونها، وطريقة تحضيره بالمنزل سهلة وبسيطة ومكوناته طبيعية جداً وغير مكلفة بالنسبة للكريمات الأخرى الجاهزة، أو الجلسات التي تذهب السيدات لعملها داخل صالونات التجميل لشد الوجه والتخلص من البقع التي تظهر في الوجه، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم النشا داخل المنزل بطريقة سهلة جداً. مكونات عمل كريم النشا للبشرة مكونات عمل كريم النشا للبشرة تعتبر مكونات الكريم بسيطة وطبيعية وهي كالآتي:ـ ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من الدقيق.

بودرة التلك (التي تستخدم للأطفال) ملعقة كبيرة.

3 ملاعق من الحليب السائل.

ملعقة من عسل النحل. طريقة التحضير طريقة التحضير تحضير كريم النشا لتفتيح البشرة يتم بخطوات سهلة جداً وسريعة ونتيجتها فعالة وهي تتم باتباع الطريقة الأتية:ـ يتم خلط جميع المكونات الجافة وهي الدقيق والنشا وبودرة التلك، ونقلب المكونات. يضاف إلي المكونات ملعقة من عسل النحل ثم نستمر في خلط المكونات. يضاف الحليب تدريجياً ونقلب المكونات، حتي الحصول على خليط كريمي مناسب. يحفظ الخليط في علبة نظيفة ومحكمة الغلق داخل الثلاجة. يتم غسل الوجه جيداً ثم يوضع الكريم على الوجه ويتم توزيعه بشكل جيد. ثم يترك على الوجه لمدة 20 دقيقة، حتي يجف تماماً ثم يتم غسله بالماء البارد. يتم يمسح الوجه بمكعبات الثلج أو ماء الورد ويكرر 3 مرات أسبوعياً. طريقة عمل ماسك النشا لشد الوجه تحضير ماسك النشا من أبسط ما يكون ومفيد جداً للبشرة وهو يتم باتباع الآتي:ـ يتم تحضير بياض بيضة ثم يتم خلطها بالمضرب الكهربائي حتي نتخلص من اللزوجة .

ثم يضاف إليها ملعقة من النشا، حتي يصبح الخليط كريمي ثم يتم غسل الوجه جيداً.

ثم يوضع الماسك على البشرة ماعدا منطقة ما حول العينين، يترك الماسك حتي يجف ثم يتم غسله بالماء الفاتر.

يكرر استخدام الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة فعالة. الوسوم

يعتبر كريم النشا ، من أقوي الكريمات التي يتم استخدامها لتبيض البشرة، فهو فعال جداً وسريع ويساعد في إعطاء البشرة نقاء ونضارة ونعومة مثل بشر الأطفال، كما أن النشا له فوائد كثيرة للبشرة، ويدخل في عمل كثير من الكريمات والماسكات التي تستخدم لتفتيح الجسم والبشرة، يحتوي أيضاً الكريم على مميزات عديدة منها شد البشرة وتوحيد لونها، وطريقة تحضيره بالمنزل سهلة وبسيطة ومكوناته طبيعية جداً وغير مكلفة بالنسبة للكريمات الأخرى الجاهزة، أو الجلسات التي تذهب السيدات لعملها داخل صالونات التجميل لشد الوجه والتخلص من البقع التي تظهر في الوجه، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم النشا داخل المنزل بطريقة سهلة جداً. مكونات عمل كريم النشا للبشرة مكونات عمل كريم النشا للبشرة تعتبر مكونات الكريم بسيطة وطبيعية وهي كالآتي:ـ ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من الدقيق.

بودرة التلك (التي تستخدم للأطفال) ملعقة كبيرة.

3 ملاعق من الحليب السائل.

ملعقة من عسل النحل. طريقة التحضير طريقة التحضير تحضير كريم النشا لتفتيح البشرة يتم بخطوات سهلة جداً وسريعة ونتيجتها فعالة وهي تتم باتباع الطريقة الأتية:ـ يتم خلط جميع المكونات الجافة وهي الدقيق والنشا وبودرة التلك، ونقلب المكونات. يضاف إلي المكونات ملعقة من عسل النحل ثم نستمر في خلط المكونات. يضاف الحليب تدريجياً ونقلب المكونات، حتي الحصول على خليط كريمي مناسب. يحفظ الخليط في علبة نظيفة ومحكمة الغلق داخل الثلاجة. يتم غسل الوجه جيداً ثم يوضع الكريم على الوجه ويتم توزيعه بشكل جيد. ثم يترك على الوجه لمدة 20 دقيقة، حتي يجف تماماً ثم يتم غسله بالماء البارد. يتم يمسح الوجه بمكعبات الثلج أو ماء الورد ويكرر 3 مرات أسبوعياً. طريقة عمل ماسك النشا لشد الوجه تحضير ماسك النشا من أبسط ما يكون ومفيد جداً للبشرة وهو يتم باتباع الآتي:ـ يتم تحضير بياض بيضة ثم يتم خلطها بالمضرب الكهربائي حتي نتخلص من اللزوجة .

ثم يضاف إليها ملعقة من النشا، حتي يصبح الخليط كريمي ثم يتم غسل الوجه جيداً.

ثم يوضع الماسك على البشرة ماعدا منطقة ما حول العينين، يترك الماسك حتي يجف ثم يتم غسله بالماء الفاتر.

يكرر استخدام الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة فعالة.

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