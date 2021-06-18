طريقه عمل القهوة الفرنسيه بالحليب المميزة لذيذة المزاق

طريقه عمل القهوة الفرنسية بالحليب اللذيذة وهي واحده من أشهر الطرق الفرنسية التي يهتم بها العرب حيث أن القهوة هي ألذ وأروع المشروبات التي يحبها ويعشقها الجميع، كما أن القهوة لها مذاق خاص لعشاقها، ليس ذلك فقط بل القهوة لها العديد من الفوائد أيضا ومنها أنها تعمل على تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم، كما أنها توقى من الإصابة بأمراض السرطان، وتتوفر عدة طرق لعمل القهوة الفرنسية ومنها ما سوف نشرحه من خلال هذا الموضوع وهو طريقه عمل القهوة الفرنسيه بالحليب.

إحضار عدد 2 ملعقة كبيرة من القهوة الفرنسية.

إحضار عدد 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

إحضار عدد ثلاثة كوب من الماء.

إحضار عدد 1 كوب من الحليب الطازج.

نقوم بإحضار غلاية اللبن ونضع بها اللبن ونقوم بوضعها على النار حتى الغليان. ثم نقوم بإحضار غلاية أخرى ونضع بها الماء و الكاكاو والقهوة الفرنسية. نقوم الآن بتقليب الخليط جيدا ثم نضعه على نار هادئه حتي الغليان. نقوم بإحضار كؤوس التقديم ثم نسكب بها القهوة ونضيف إليها الحليب على الوجه معهد تقليب ببطء حتى تختلط القهوه بالحليب والتقدم لأسرتك.

إحضار نصف كوب من الماء.

إحضار عدد واحد ونصف ملعقه من النسكافيه.

إحضار عدد 1 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

إحضار عدد 1 ملعقة كبيرة من القهوة الفرنسية بالبندق.

إحضار عدد نصف كوب من الحليب الطازج.

نقوم بإحضار غلاية ونضع بها هذه المكونات الماء والنسكافيه والقهوة. نقوم بإشعال النار الهادئه ونقلب الخليط جيدا حتى يذوب الخليط. الآن نقوم بإضافة الحليب الخليط السابق مع الإستمرار في التقليب جيدا. نقوم بتقليب الخليط حتى الغليان مع الإستمرار في التقليب المستمر. نقوم بإحضار كؤوس التقديم ونسكب بها القهوة الفرنسية بالبندق وتقدم لاسرتك.

مكونات طريقة تحضير القهوة الفرنسية بالحليب:طريقة عمل القهوة الفرنسية بالحليب:مكونات وطريقه تحضير القهوة الفرنسيه بالبندق:طريقه تحضير القهوة الفرنسية بالبندق:

هناك العديد والعديد من طرق تقديم القهوة الفرنسية المميزة والتي يمكن إعدادها فمن هذه الطرق طريقة عمل القهوة الفرنسية بالتوفى ومنها ايضا طريقة عمل القهوة الفرنسية بالشوكولاتة والتي يمكن إعدادها لاسرتك في أى وقت من اليوم.