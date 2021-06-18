طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن طريقة مبتكرة لصنع الكيك

كيكة البسكويت الباردة ، من الطرق المبدعة والمبتكرة لصنع الكيك، وتتكون من مكونات متوفرة وبسيطة وليست معقدة، ولا تحتاج إلى كثير وقت أو جهد، وهى ذات مذاق لذيذ ورائع ومحبب لدى الكبير والصغير على حد سواء، وهناك وصفات عدة يمكنك صنعها من الكيك فى المنزل بكل سهولة ويسر ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد مثل كيكة التوينكيز المحببة للجميع، وكيكة الهوهوز ذات الشكل الفريد والمغمورة بالشوكولاته، وكذلك هناك كيكة قدرة قادر بالكريم كراميل، وغيرها الكثير والكثير من الوصفات اللذيذة للكيك التي يمكن صنعها في المنزل بطرق سهلة وبسيطة وتكون كالجاهز تماما، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة.مكونات كيكة البسكويت الباردة
تتكون كيكة البسكويت الباردة من مكونات بسيطة يمكن الحصول عليها بسهولة من أقرب محل بقالة وهى كالتالي:-
- ٤٠٠ جرام من البسكويت السادة.
- كوب من السكر أو ٢٠٠ جرام.
- ١٠٠ جرام من البندق أو أي نوع مكسرات متوفر.
- ٨٠ جرام من الكاكاو الخام أو كوب إلا ربع.
- كوب من اللبن أو ٢٤٠ جرام.
- ١٠٠ جرام من الشوكولاتة.
طريقتها سهلة وبسيطة ولا تتطلب الكثير من الجهد أو العناء وهي كالتالي:-
- نقوم بتكسير البسكويت السادة باليد تكسير خفيف.
- ثم نقوم بطحن البندق طحن خشن وليس ناعنا ونخلطه مع البسكويت جيدا.
- بعد ذلك نقوم بجلب إناء ونضع فيه السكر واللبن والكاكاو والحليب ونخلطهم جيدا ثم نقوم بوضع الإناء على النار.
- وبعدما يغلي نضيف إليه الشوكولاتة والزبدة ونغلق النار ونقلب جيدا حتى تذوب الزبدة والشوكولاتة وتتجانس مع جميعرالمكونات.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة ثلثي كمية الشوكولاتة السائلة التي قمنا بصنعها على البسكويت المكسر ونخلطهم جيدا ونضعهم في إناء ونضغط جيدا بالتساوي من جميع الجوانب.
- وعندما تتساوى جميع الجهات نصب ثلث كمية الشوكولاتة السائلة المتبقية عليها ونضعها في الثلاجة لمدة ساعتين ثم نخرجها وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- ويمكن وضع الكيكة لأكثر من ساعتين حسب الرغبة لمن يريد ذلك
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كيكة البسكويت الباردة ، من الطرق المبدعة والمبتكرة لصنع الكيك، وتتكون من مكونات متوفرة وبسيطة وليست معقدة، ولا تحتاج إلى كثير وقت أو جهد، وهى ذات مذاق لذيذ ورائع ومحبب لدى الكبير والصغير على حد سواء، وهناك وصفات عدة يمكنك صنعها من الكيك فى المنزل بكل سهولة ويسر ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد مثل كيكة التوينكيز المحببة للجميع، وكيكة الهوهوز ذات الشكل الفريد والمغمورة بالشوكولاته، وكذلك هناك كيكة قدرة قادر بالكريم كراميل، وغيرها الكثير والكثير من الوصفات اللذيذة للكيك التي يمكن صنعها في المنزل بطرق سهلة وبسيطة وتكون كالجاهز تماما، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة.مكونات كيكة البسكويت الباردة
تتكون كيكة البسكويت الباردة من مكونات بسيطة يمكن الحصول عليها بسهولة من أقرب محل بقالة وهى كالتالي:-
- ٤٠٠ جرام من البسكويت السادة.
- كوب من السكر أو ٢٠٠ جرام.
- ١٠٠ جرام من البندق أو أي نوع مكسرات متوفر.
- ٨٠ جرام من الكاكاو الخام أو كوب إلا ربع.
- كوب من اللبن أو ٢٤٠ جرام.
- ١٠٠ جرام من الشوكولاتة.
طريقتها سهلة وبسيطة ولا تتطلب الكثير من الجهد أو العناء وهي كالتالي:-
- نقوم بتكسير البسكويت السادة باليد تكسير خفيف.
- ثم نقوم بطحن البندق طحن خشن وليس ناعنا ونخلطه مع البسكويت جيدا.
- بعد ذلك نقوم بجلب إناء ونضع فيه السكر واللبن والكاكاو والحليب ونخلطهم جيدا ثم نقوم بوضع الإناء على النار.
- وبعدما يغلي نضيف إليه الشوكولاتة والزبدة ونغلق النار ونقلب جيدا حتى تذوب الزبدة والشوكولاتة وتتجانس مع جميعرالمكونات.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة ثلثي كمية الشوكولاتة السائلة التي قمنا بصنعها على البسكويت المكسر ونخلطهم جيدا ونضعهم في إناء ونضغط جيدا بالتساوي من جميع الجوانب.
- وعندما تتساوى جميع الجهات نصب ثلث كمية الشوكولاتة السائلة المتبقية عليها ونضعها في الثلاجة لمدة ساعتين ثم نخرجها وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- ويمكن وضع الكيكة لأكثر من ساعتين حسب الرغبة لمن يريد ذلك
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