طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن طريقة مبتكرة لصنع الكيك

كيكة البسكويت الباردة ، من الطرق المبدعة والمبتكرة لصنع الكيك، وتتكون من مكونات متوفرة وبسيطة وليست معقدة، ولا تحتاج إلى كثير وقت أو جهد، وهى ذات مذاق لذيذ ورائع ومحبب لدى الكبير والصغير على حد سواء، وهناك وصفات عدة يمكنك صنعها من الكيك فى المنزل بكل سهولة ويسر ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد مثل كيكة التوينكيز المحببة للجميع، وكيكة الهوهوز ذات الشكل الفريد والمغمورة بالشوكولاته، وكذلك هناك كيكة قدرة قادر بالكريم كراميل، وغيرها الكثير والكثير من الوصفات اللذيذة للكيك التي يمكن صنعها في المنزل بطرق سهلة وبسيطة وتكون كالجاهز تماما، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة.

مكونات كيكة البسكويت الباردة

تتكون كيكة البسكويت الباردة من مكونات بسيطة يمكن الحصول عليها بسهولة من أقرب محل بقالة وهى كالتالي:-

٤٠٠ جرام من البسكويت السادة.

كوب من السكر أو ٢٠٠ جرام.

١٠٠ جرام من البندق أو أي نوع مكسرات متوفر.

٨٠ جرام من الكاكاو الخام أو كوب إلا ربع.

كوب من اللبن أو ٢٤٠ جرام.

١٠٠ جرام من الشوكولاتة.

طريقة التحضير

طريقتها سهلة وبسيطة ولا تتطلب الكثير من الجهد أو العناء وهي كالتالي:-