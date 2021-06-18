يرغب عدد كبير من الأشخاص في معرفة سعر فلاجيل 500 في السعودية فهو من الأدوية الشائعة والتي يحتاجها البعض. ويتوفر دواء فلاجيل في الأسواق السعودية بأسماء متعددة ومختلفة ولكن أشهرها هو فلاجيل، ويرغب العديد في معرفة اخر تحديث لسعر الدواء والاستخدامات الخاصة به.

سعر فلاجيل 500

دواء فلاجيل من الأدوية الشائعة بأنها مطهر معوي يساعد على التخلص من حالات الإسهال المزمن ولكن في الحقيقة للدواء استخدامات مختلفة أخرى وأهمها في التخلص من الجراثيم فهو قاتل للبكتيريا والجراثيم. كما انه لدية استخدامات عديدة أخرى مثل التخلص من التهابات المهبل التي تعاني منها العديد من السيدات.

يمكنك الحصول على فلاجيل 500 على شكل حبوب يمكنك تناولها أو شرب فموي ويمكنك العثور على ما يناسبك من خلال الصيدليات. ويحدد الطبيب الفترة التي سوف تتناول بها الدواء والمدة ويتوقف ذلك علي حسب الحالة. ويمكنك الحصول على الحبوب دون الحاجة إلى تناول الطعام ولكن بعد تناول الدواء يفضل عدم التعرض للشمس مباشرة ولفترة طويلة حيث أنه يؤدي إلى حساسية البشرة.

سعر فلاجيل 500 في السعودية

فلاجيل 500 هو مطهر رائع للمعدة ويمكنك استخدامه في ازالة ألم الخراج فهو يمتلك الكثير من الاستخدامات المختلفة وفعال للغاية يساعدك في التخلص مباشرة عند أتباعه طوال الفترة التي يحددها لك طبيبك الخاص. وسعر الدواء الرسمي بالنسبة لـ فلاجيل 500 مجم فإن سعرة في السعودية قد يبلغ حوالي 2872 ريال وتحتوي العبوة على 20 قرص. بالنسبة للشراب فإن العبوة متوفرة بحجم 100 ملل وسعرها حوالي 2333 ريال. وهناك بعض الأعراض الجانبية التي قد تلاحظها ولكنها لا تستدعي التوقف عن تناول الدواء وأبرزها هي حدوث أغماق في لون البول. وبعض الحالات قد تحتاج للتوقف والذهاب للطبيب وهي ضيق التنفس أو طفح جلدي.