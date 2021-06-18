طريقة تحضير بسبوسة اللوتس

إذا كنتِ ترغبين في تحضير بسبوسة اللوتس اللذيذة بمكونات سهلة في منزلك سنخبرك عن أسرار تحضير البسبوسة والمكونات التي يمكنك استخدامها، فهي من أسهل أنواع الحلويات في التحضير وكذلك يمكن استخدام مكونات مختلفة لعملها مثل القشطة أو المكسرات لتحصلين في النهاية على مذاق رائع يرضي أفراد عائلتك ويكون مثل المحلات.مكونات عمل بسبوسة اللوتس اللذيذة
يمكن عمل بسبوسة اللوتس اللذيذة في البيت من خلال تجهيز المكونات التالية:
- كوب كبير من دقيق السميد.
- كوب من بسكويت اللوتس.
- كوب متوسط الحجم من السكر الناعم.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف ملعقة من القشطة.
- عدد اثنين بيضة.
- ملعقتان من المكسرات المشكلة.
- كوب من الشيرة.
الآن يتبقى خطوة واحدة للحصول على طبق البسبوسة باللوتس اللذيذة وهي استخدام المكونات السابقة بنفس طريقة المحلات لتحضير هذه الوصفة كما يلي:
- في وعاء نضع كل من الزيت والبيض والسكر والقشطة ونخفق جميع المكونات باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي.
- نضيف البيكنج باودر والفانيليا ونستمر في الخفق ثم نضيف السميد وبسكويت اللوتس المطحون بشكل تدريجي ونقلب باليدين.
- نستمر في تقليل المكونات بالكامل باليدين حتى تختلط جميعا.
- نحضر صينية الفرن ونضع بها الخليط ونفرد الخليط عليهم بالتساوي.
- ندخل الصينية إلى الفرن بعد أن قمنا بتسخينه لمدة نصف ساعة وبعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد.
- نضيف الشربات على الصينية بكمية كافية.
- بعد ذلك نضيف المكسرات على وجه البسبوسة بعد أن تتشرب الشربات.
- نقوم بتقطيع البسبوسة على شكل مثلثات أو مربعات صغيرة الحجم.
- يجب أن يكون شربات البسبوسة ساخن وأن يكون الفرن ساخن قبل ادخال الصينية بداخله.
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إذا كنتِ ترغبين في تحضير بسبوسة اللوتس اللذيذة بمكونات سهلة في منزلك سنخبرك عن أسرار تحضير البسبوسة والمكونات التي يمكنك استخدامها، فهي من أسهل أنواع الحلويات في التحضير وكذلك يمكن استخدام مكونات مختلفة لعملها مثل القشطة أو المكسرات لتحصلين في النهاية على مذاق رائع يرضي أفراد عائلتك ويكون مثل المحلات.مكونات عمل بسبوسة اللوتس اللذيذة
يمكن عمل بسبوسة اللوتس اللذيذة في البيت من خلال تجهيز المكونات التالية:
- كوب كبير من دقيق السميد.
- كوب من بسكويت اللوتس.
- كوب متوسط الحجم من السكر الناعم.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف ملعقة من القشطة.
- عدد اثنين بيضة.
- ملعقتان من المكسرات المشكلة.
- كوب من الشيرة.
الآن يتبقى خطوة واحدة للحصول على طبق البسبوسة باللوتس اللذيذة وهي استخدام المكونات السابقة بنفس طريقة المحلات لتحضير هذه الوصفة كما يلي:
- في وعاء نضع كل من الزيت والبيض والسكر والقشطة ونخفق جميع المكونات باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي.
- نضيف البيكنج باودر والفانيليا ونستمر في الخفق ثم نضيف السميد وبسكويت اللوتس المطحون بشكل تدريجي ونقلب باليدين.
- نستمر في تقليل المكونات بالكامل باليدين حتى تختلط جميعا.
- نحضر صينية الفرن ونضع بها الخليط ونفرد الخليط عليهم بالتساوي.
- ندخل الصينية إلى الفرن بعد أن قمنا بتسخينه لمدة نصف ساعة وبعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد.
- نضيف الشربات على الصينية بكمية كافية.
- بعد ذلك نضيف المكسرات على وجه البسبوسة بعد أن تتشرب الشربات.
- نقوم بتقطيع البسبوسة على شكل مثلثات أو مربعات صغيرة الحجم.
- يجب أن يكون شربات البسبوسة ساخن وأن يكون الفرن ساخن قبل ادخال الصينية بداخله.
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