إذا كنتِ ترغبين في تحضير بسبوسة اللوتس اللذيذة بمكونات سهلة في منزلك سنخبرك عن أسرار تحضير البسبوسة والمكونات التي يمكنك استخدامها، فهي من أسهل أنواع الحلويات في التحضير وكذلك يمكن استخدام مكونات مختلفة لعملها مثل القشطة أو المكسرات لتحصلين في النهاية على مذاق رائع يرضي أفراد عائلتك ويكون مثل المحلات.

مكونات عمل بسبوسة اللوتس اللذيذة

يمكن عمل بسبوسة اللوتس اللذيذة في البيت من خلال تجهيز المكونات التالية:

كوب كبير من دقيق السميد.

كوب من بسكويت اللوتس.

كوب متوسط الحجم من السكر الناعم.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة من القشطة.

عدد اثنين بيضة.

ملعقتان من المكسرات المشكلة.

كوب من الشيرة.

طريقة تحضير بسبوسة اللوتس اللذيذة في البيت

الآن يتبقى خطوة واحدة للحصول على طبق البسبوسة باللوتس اللذيذة وهي استخدام المكونات السابقة بنفس طريقة المحلات لتحضير هذه الوصفة كما يلي: