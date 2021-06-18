طريقة عمل البيتزا ساندوتش

يحب الجميع تناول الأكلات السريعة وقد أصبحت البيتزا على رأس تلك الأكلات وتعد وصفة البيتزا ساندوتش هي الطريقة الأسهل والأظرف لتحضير تلك المعجنات المحبوبة، تابعي معنا في هذا المقال سنطلعك على أفضل طريقة لتحضير تلك الوصفة بكل سهولة وسلاسة.

البيتزا ساندوتش

إذا كنت لا تجبين تحضير البيتزا لأنها تستغرق وقتاً فإليك أسهل طريقة لتحضيرها وستكون بطعم شهي لا يقاوم.

صدر دجاجة مخلي ومقطع شرائح.

بصلتان متوسطتان في الحجم.

حبتان متوسطتان الحجم من الفلفل الرومي الأخضر.

حبة واحدة من الفلفل الأخضر أو الأحمر الحار.

الشطة الحارة.

جزرة واحدة كبيرة الحجم.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتى.

ربع كوب من المشروم الفريش.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج المشكلة.

حلقات من الزيتون الأسود المقطع والمخلي.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات البيتزا إن توفرت.

جبنة موتزريلا مبشورة حسب الحاجة.

قومي بغسل البصل وقشريه ثم افرميه. حضري الخضراوات عن طريق تقطيع الفلفل الحلو الحار مكعبات وتقطيع الجزرة إلى حلقات رفيعة. أحضري الطاسة وسخني بها الزيت. أضيفي البصل ليتشوح ثم أضيفي الفلفل . قلبي ثم أضيفي الجزر واتركي المكونات تلين قليلاً. أضيفي الزيتون والماشروم وقلبي جيداً. اتركي المكونات على النار مع التقليب لمدة خمس دقائق. أحضري الدجاج وتأكدي من غسلها جيداً بالخل والملح والدقيق والليمون قبل تقطيعها شرائح شاورما. أضيفي الدجاج للخضراوات على النار وقلبي. تبلي الخليط بالملح والفلفل والتوابل المتاحة وقلبي. اتركي الدجاج ينضج على نار هادئة. أضيفي الجبنة الموتزاريلا على الوجه واتركيها تذوب. أحضري العيش الفينو ثم ضعي به حشو الدجاج بالخضار والجبن. قدمي ساندوتش البيتزا مع الكاتشب.

المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:خطوات تحضير البيتزا ساندوتش: