طريقة عمل كيكة البرتقال اللذيذة بمكونات سهلة في المنزل

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طريقة عمل كيكة البرتقال تعبر الكيكة من الحلويات سريعة التحضير التي يفضل تناولها الجميع في أي وقت بمذاقاتها المختلفة وفصل الشتاء يعشق الكبار تناول البرتقال واليوسفي وكثير من الأطفال، لا يعشق تناولهم ولكن الأمهات بمهارتهن تحرص على أخداعهم بإدخال الأطعمة التي لا يرغبون في تناولها في أصناف تغريهم لتذوقها.طريقة عمل كيكة البرتقال اللذيذة
يحتوي البرتقال على فيتامين سي C، يحارب السرطان، ينصح أطباء التغذية ألشخاص الذين يتبعون الحمية الغذاية بتناول كميات كبيرة من البرتقال لأنه يتحكم في شد الشهية، يحتوي على نسبة عالية من الألياف المفيدة للجسم، يحافظ على نضارة البشرة وصفائها، يتحتوي أيضا على نسبة عالية من المعادن المفيدة للجسم، يساعد في التئام الجروح، يحافظ على الأوعية الدموية والشرايين من الأنسداد، غني بالبروتين، الماغنسيوم، وينصح الحوامل بتناوله حمض الفوليك الطبيعي، يحتوي على البوتاسيوم، مضادات الأكسدة، زيت البرتقال العطري يساعد على التخلص من قشرة الشعر أيضا ويساهم في تطويل الشعر ولمعانه، يساعد الوقاية بالأصابة بالأسهال المزمن، ومفيداً أيضا للأطفال يقوي مناعتهم، ويعالج الأنيما، علاج طبيعي لعسر الهضم.طريقة عمل كيكة البرتقال
المكونات
- كوبان ونصف دقيق.
- كوب كبير عصير برتقال فريش.
- اربع بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- ربع كوب زيت نباتي.
- كوب سكر.
- ذرة ملح.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- ملعقة كبيرة خل.
- ملعقة كبيرة نشا.
- بشر برتقال.
- شرائح برتقال ( أختياري ).
طريقة التحضير
- نضع في الخلاط الكهربائي.
- البيض، الخل، عصير البرتقال،الزيت،السكر، الفانيليا.
- يخفق جميع المكونات جيداً في الخلاط.
- نحضر وعاء عميق، ننخل الدقيق.
- نضيف البيكنج بودر، الملح.
- نقلب جميع المكونات الجافة.
- نصب الخليط السائل، على الدقيق.
- نضيف قليل من بشر البرتقال.
- يقلب خليط الكيكة جيدا.
- نحضر صينية مناسبة.
- نضع قليلاً من الزيت في الصينية.
- ندهن بالفرشاة الجوانب، القاعدة.
- نصب الكيكة في الصينية.
- نخبط الصينية برفق.
- لنفرغ الهواء من الكيكة.
- نرص شرائح البرتقال على الوجه.
- نضعها في الفرن على درجة حرارة 180 ْ.
- لمدة نصف ساعة.
- نخرجها من الفرن لتبرد.
- تقطع وترص في أطباق التقديم.
- يقدم بجانبها الشاي، القهوة، العصائر.
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طريقة عمل كيكة البرتقال تعبر الكيكة من الحلويات سريعة التحضير التي يفضل تناولها الجميع في أي وقت بمذاقاتها المختلفة وفصل الشتاء يعشق الكبار تناول البرتقال واليوسفي وكثير من الأطفال، لا يعشق تناولهم ولكن الأمهات بمهارتهن تحرص على أخداعهم بإدخال الأطعمة التي لا يرغبون في تناولها في أصناف تغريهم لتذوقها.طريقة عمل كيكة البرتقال اللذيذة
يحتوي البرتقال على فيتامين سي C، يحارب السرطان، ينصح أطباء التغذية ألشخاص الذين يتبعون الحمية الغذاية بتناول كميات كبيرة من البرتقال لأنه يتحكم في شد الشهية، يحتوي على نسبة عالية من الألياف المفيدة للجسم، يحافظ على نضارة البشرة وصفائها، يتحتوي أيضا على نسبة عالية من المعادن المفيدة للجسم، يساعد في التئام الجروح، يحافظ على الأوعية الدموية والشرايين من الأنسداد، غني بالبروتين، الماغنسيوم، وينصح الحوامل بتناوله حمض الفوليك الطبيعي، يحتوي على البوتاسيوم، مضادات الأكسدة، زيت البرتقال العطري يساعد على التخلص من قشرة الشعر أيضا ويساهم في تطويل الشعر ولمعانه، يساعد الوقاية بالأصابة بالأسهال المزمن، ومفيداً أيضا للأطفال يقوي مناعتهم، ويعالج الأنيما، علاج طبيعي لعسر الهضم.طريقة عمل كيكة البرتقال
المكونات
- كوبان ونصف دقيق.
- كوب كبير عصير برتقال فريش.
- اربع بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- ربع كوب زيت نباتي.
- كوب سكر.
- ذرة ملح.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- ملعقة كبيرة خل.
- ملعقة كبيرة نشا.
- بشر برتقال.
- شرائح برتقال ( أختياري ).
طريقة التحضير
- نضع في الخلاط الكهربائي.
- البيض، الخل، عصير البرتقال،الزيت،السكر، الفانيليا.
- يخفق جميع المكونات جيداً في الخلاط.
- نحضر وعاء عميق، ننخل الدقيق.
- نضيف البيكنج بودر، الملح.
- نقلب جميع المكونات الجافة.
- نصب الخليط السائل، على الدقيق.
- نضيف قليل من بشر البرتقال.
- يقلب خليط الكيكة جيدا.
- نحضر صينية مناسبة.
- نضع قليلاً من الزيت في الصينية.
- ندهن بالفرشاة الجوانب، القاعدة.
- نصب الكيكة في الصينية.
- نخبط الصينية برفق.
- لنفرغ الهواء من الكيكة.
- نرص شرائح البرتقال على الوجه.
- نضعها في الفرن على درجة حرارة 180 ْ.
- لمدة نصف ساعة.
- نخرجها من الفرن لتبرد.
- تقطع وترص في أطباق التقديم.
- يقدم بجانبها الشاي، القهوة، العصائر.
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