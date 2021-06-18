خلطات كريمات تبييض للعرايس وأفضل كريم لتفتيح البشرة السمراء في السودان

خلطات كريمات تبييض للعرايس ، من مواد ومكونات طبيعية، لا تتسبب في تهيج البشرة، هي واحدة من كنوز الخلطات السودانية القديمة للتبييض، والتي تستفيد منها العرائس بشكل كبير، ىقبيل الزفاف بوقت قصير، فالعروس دائمًا ما تبحث عن حلول فعالة وسريعة لمشاكل البشرة، خاصة مع الإرهاق الذي يظهر بقوة على البشرة، نتيجة الحركة بكثرة للانتهاء من تجهيزات الزفاف، فتبدأ البشرة في الإعلان عن إجهادها بالشحوب، وتكون خلايا الجلد الميتة، بل والاسمرار نتيجة التعرض للسمش وقلة شرب السوائل، خاصة المياه الطبيعية. كل تلك العوامل تتسبب في ظهور الإجهاد والإرهاق على البشرة بشكل كبير.

توجد العديد من الخلطات لتفتيح البشرة وتبييضها، منها خلطات كريمات تبييض للعرايس، و خلطات كريمات تفتيح سودانية ، وكريمات تفتيح افريقية مضمونة، و خلطات فسخ سودانية، و خلطات سودانية لتفتيح الجسم، و خلطة كريمات للتبييض في اسبوع. كل ذلك يمكنك الانتقاء من خلاله لما يناسبك، ويسعفك في الوقت، ولا تبذلين فيه الكثير من المال والمجهود.

سوف تحتاجين في تلك الوصفة، إلى مجموعة من الكريمات سواء كريمات جاهزة من الصيدلية، أو بعض المكونات والمواد الطبيعية، المتوفرة في منزلك بالفعل، وذلك كما يلي:

½ كوب ماء ورد.

7 ملاعق كبيرة من بودرة جسم الأطفال.

6 ملاعق طعام من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من النشا.

كمية تعادل ملعقة من كل من؛ كريم الجليكوليد وكريم البانثينول والجلسرين.

نصف كوب من المياه.

كمية مناسبة من زيوت زيت اللوز الحلو.