طريقة تحضير الشاي المثلج عشان الحر

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف نحتاج إلى مشروبات باردة تساعدنا على الانتعاش والتخفيف من هذا الحر ويعد مشروب الشاي المثلج هو المشروب الأفضل لهذه الأيام، هذا المشروب منعش للغاية كما يحتوي على جميع المواد المفيدة للجسم والموجودة في الشاى فتابعينا في هذا المقال تعرفي كيفية تحضير هذا المشروب في المنزل.

الشاي المثلج

لن يحتاج أولادك للذهاب إلى الكافيهات وطلب المشروبات المثلجة بعد الآن وذلك بعد أن تحضري هذا المشروب المنعش وتبهريهم بطعمه الرائع.

أربع أكياس من الشاي الأحمر أو الأخضر.

نصف ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

نصف كوب من عصير الليمون الطازج.

كوبان كبيران من عصير الفراولة الطازجة.

حبات من الفراولة.

حفنة من أوراق النعناع الطازج.

مكعبات ثلج.

ضعي لتر من الماء في إبريق مناسب الحجم. ضعي الماء على نار متوسطة واتركيه حتى يغلي. ارفعي الماء من على النار ثم ضعي به أكياس الشاي. أضيفي السكر إلى الماء وهو ساخن وقلبي جيداً. غطي الإبريق واتركي الشاي يتكون. اترك الشاي يبرد ثم أزيلي أكياس الشاي. تحققي من الطعم قبل إضافة باقي المكونات. أضيفي عصير الليمون وقلبي جيداً. حضري عصير الفراولة وصفيه من البذور ثم أضيفيه للمشروب. قلبي جيداً حتى تتجانس المكونات. يمكنك استخدام الخلاط الكهربائي في عملية الخلط حتى يكون المشروب أكثر تجانساً. أحضري أكواب التقديم وضعي بها مكعبات من الثلج. أحضري الفراولة الطازجة وقومي بغسلها ثم نزع الأوراق الخضراء من الرأس. قطعب الفراولة إلى شرائح أو مكعبات صغيرة للغاية ثم وزعيها على الأكواب. ضعي المشروب في أكواب التقديم حتى يمتزج بالفراولة. يزين الكوب بأوراق النعناع الطازج على الوجه ويقدم بارد.

المقادير اللازمة لتحضير المشروب:خطوات تحضير الشاي المثلج: