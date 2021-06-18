طريقة عمل دجاج محشي بالفريك بطريقة جديدة ومختلفة

إليكم دجاج محشي بالفريك وصفة جديدة ومختلفة ومشهية في الطعم والشكل من الوصفات سهلة التحضير كما أن الدجاج المحشي بالفريك من الوصفات المفضلة لدي المطابخ في الوطن العربي و لكن كل بلد لها طريقة تختلف عن الأخري في الطهي ونوعية الحشوة قد تكون بالخضروات والأرز والمكسرات وهذا يرجع الى رغبه كل سيدة منزل من هنا نقدم لكم اليوم وصفة الدجاج المحشي بالفريك والتي سوف نعرضها من خلال مقالنا هذا باتباع المقادير التي سوف نقدمها لكم و أيضا اتباع عملية التحضير بدقة لتتمكني من تحضير وصفة ناجحة طعمه مشهية وهي عمل الدجاج المحشي بالفريك. طريقة عمل دجاج محشي بالفريك و مكوناته طريقة عمل دجاج محشي بالفريك و مكوناته المكونات: 1 دجاجة صغيرة الحجم بمقدار كيلو مغسولة ونظيفة.

حوالي 3 أكواب فريك.

مقدار 1 ملعقه صغيره من كل من( كمون و كثبرة ناعمه).

مقدار نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة أو السمنة.

2 ثمرة طماطم مفرومة فرم ناعم.

1عود من الكرفس.

ملعقة كبيرة ملح مقدار.

1 كوب من عصير الطماطم.

4 أكواب من مرقة الدجاج.

كمية مناسبة من المكسرات المقلية للتقديم. طريقة عمل وتحضير دجاج محشي بالفريك في البداية الأولي قومي بتنظيف الفريك من الشوائب الأتربة والأحجار جيدا. اغمري الفريك في ماء عميق ويغسل اكثر من مره ثم انقعيه لمدة ساعة لحين استعماله في الطهي لاحقا. في وعاء عميق ضعي قليل من الكمون والكزبرة والفلفل الأسود والقرفة والقليل من الملح والبهارات ثم قلبيهم حتى تمتزج ببعضها. ضعي وعاء اخر على نار متوسطة الحرارة وضعي فيه القليل من الزبدة ثم ضيفي البصل والثوم والكرفس وقلبيهم حتى تذبل الخضروات وينتج منها رائحه طيبه. ضيفي الفريك فوق البصل ثم تقلب المكونات مع بعضها لمدة دقيقتين. ضيفي نصف كمية البهارات على الخليط واستمري في التقليب. ثم اضيفي الطماطم المفروم إلى خليط الفريك. تبلي مكونات الخليط بالملح ثم ضيفي نصف كوب من عصير الطماطم ونصف كمية المرقة. غطى الوعاء واتركيه على النار لمدة 25 دقيقة حتى ينضج الفريك وتتفتح حباته مع ملاحظة عدم اكتمال نضج الفريك بالكامل. قومي بعمل حفرة وسط الفريك. ضعي باقي البهارات علي الدجاجة وادعكيها جيده. ثم احشي الدجاجة بالفريك. ضعي الدجاجة في الحفرة التي سبق عملها في الفريق ثم قومي بتوزيع ما تبقى من المرقة و عصير الطماطم فوق الدجاج. غطى الوعاء واتركيه على نار متوسطة الحرارة لمدة 30 دقيقة. ثم هدئي النار حتى ينضج الطعام تماما. ارفعي الغطاء من على الطعام وادخلي الوعاء في الفرن شغلي الشواية حتى يكتسب لون ذهبي. من الممكن الاستغناء عن النار متوسطه الحرارة وطهي الدجاج في الفرن. أخرجي الدجاجة من الفرن وضعيها على طبق التقديم المناسب لديكي وزيني الطبق بالمكسرات وبالهناء والشفاء. طريقة عمل وتحضير دجاج محشي بالفريك الوسوم

إليكم دجاج محشي بالفريك وصفة جديدة ومختلفة ومشهية في الطعم والشكل من الوصفات سهلة التحضير كما أن الدجاج المحشي بالفريك من الوصفات المفضلة لدي المطابخ في الوطن العربي و لكن كل بلد لها طريقة تختلف عن الأخري في الطهي ونوعية الحشوة قد تكون بالخضروات والأرز والمكسرات وهذا يرجع الى رغبه كل سيدة منزل من هنا نقدم لكم اليوم وصفة الدجاج المحشي بالفريك والتي سوف نعرضها من خلال مقالنا هذا باتباع المقادير التي سوف نقدمها لكم و أيضا اتباع عملية التحضير بدقة لتتمكني من تحضير وصفة ناجحة طعمه مشهية وهي عمل الدجاج المحشي بالفريك. طريقة عمل دجاج محشي بالفريك و مكوناته طريقة عمل دجاج محشي بالفريك و مكوناته المكونات: 1 دجاجة صغيرة الحجم بمقدار كيلو مغسولة ونظيفة.

حوالي 3 أكواب فريك.

مقدار 1 ملعقه صغيره من كل من( كمون و كثبرة ناعمه).

مقدار نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة أو السمنة.

2 ثمرة طماطم مفرومة فرم ناعم.

1عود من الكرفس.

ملعقة كبيرة ملح مقدار.

1 كوب من عصير الطماطم.

4 أكواب من مرقة الدجاج.

كمية مناسبة من المكسرات المقلية للتقديم. طريقة عمل وتحضير دجاج محشي بالفريك في البداية الأولي قومي بتنظيف الفريك من الشوائب الأتربة والأحجار جيدا. اغمري الفريك في ماء عميق ويغسل اكثر من مره ثم انقعيه لمدة ساعة لحين استعماله في الطهي لاحقا. في وعاء عميق ضعي قليل من الكمون والكزبرة والفلفل الأسود والقرفة والقليل من الملح والبهارات ثم قلبيهم حتى تمتزج ببعضها. ضعي وعاء اخر على نار متوسطة الحرارة وضعي فيه القليل من الزبدة ثم ضيفي البصل والثوم والكرفس وقلبيهم حتى تذبل الخضروات وينتج منها رائحه طيبه. ضيفي الفريك فوق البصل ثم تقلب المكونات مع بعضها لمدة دقيقتين. ضيفي نصف كمية البهارات على الخليط واستمري في التقليب. ثم اضيفي الطماطم المفروم إلى خليط الفريك. تبلي مكونات الخليط بالملح ثم ضيفي نصف كوب من عصير الطماطم ونصف كمية المرقة. غطى الوعاء واتركيه على النار لمدة 25 دقيقة حتى ينضج الفريك وتتفتح حباته مع ملاحظة عدم اكتمال نضج الفريك بالكامل. قومي بعمل حفرة وسط الفريك. ضعي باقي البهارات علي الدجاجة وادعكيها جيده. ثم احشي الدجاجة بالفريك. ضعي الدجاجة في الحفرة التي سبق عملها في الفريق ثم قومي بتوزيع ما تبقى من المرقة و عصير الطماطم فوق الدجاج. غطى الوعاء واتركيه على نار متوسطة الحرارة لمدة 30 دقيقة. ثم هدئي النار حتى ينضج الطعام تماما. ارفعي الغطاء من على الطعام وادخلي الوعاء في الفرن شغلي الشواية حتى يكتسب لون ذهبي. من الممكن الاستغناء عن النار متوسطه الحرارة وطهي الدجاج في الفرن. أخرجي الدجاجة من الفرن وضعيها على طبق التقديم المناسب لديكي وزيني الطبق بالمكسرات وبالهناء والشفاء. طريقة عمل وتحضير دجاج محشي بالفريك

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