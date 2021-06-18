طريقة عمل الهمبرجر أو البرجر المضمون من مطبخ المنزل

وصفه الهمبرجر أو البرجر تعد من الأكلات السريعة المفضلة عند الكثير سواء صغار أو كبار والكل يذهب لتناولها في المطاعم لما تتميز به من شكل و طعم ورائحة مشهية وهذا ما يقلق الكثير من الأمهات على أولادهم من تناول هذه الأطعمة من الهمبرجر أو البرجر وغيرها خارج المنزل هل تتكون من لحوم صحية وأمنة ومفيدة للجسم أم ضارة وللتخلص من كل هذه الشكوك ونطمئن على ما يتناوله أولادنا سوف نقدم وصفتنا السهلة المضمونة في المنزل وهي طريقه عمل الهمبرجر البرجر باللحمة وكفيفة عمل كميات كبيرة منه وتخزينها في الفريزر واستعمالها في الوقت الذي ترغبين فيه بمكونات أمنة ورائحة طيبة و جودة عالية وأفضل من الجاهز نبدأ في تحضير الوصفة والتعرف على اهم المكونات وطريقه التحضير المضبوطة للهمبرجر من هنا عبر هذا المقال من موقع ثقفني. طريفة عمل الهمبرجر أو البرجر ومكوناته طريفة عمل الهمبرجر أو البرجر ومكوناته المكونات.. وزن كيلو لحمة حمراء مفرومة مختلطة بنسبة دهن 20 ٪.

حبة بصل كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.

مقدار1كوب فول صويا.

2 كوب ماء مغلي.

بهارات برجر.

2 ملعقه كبيره.

ملح حسب الاحتياج.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.

رشه سكر. لتقديم وصفة الهمبرجر.. عيش لحشو الهمبرجر. طريقة تحضير الهمبرجر أو البرجر في وعاء انقعي فول الصويا بغمرة في الماء المغلي لمدة 30 دقيقة ثم صفيه من الماء جيدا. ضعي مقلاة على النار وضيفي فيها القليل من الزيت حتى يسخن ثم ضيفي البصل وقلبيه إلي أن يتحول الى اللون الذهبي الخفيف ثم يترك جانبا ليبرد تماما. في الكبة الكهربائية يفرم البصل ثم ضيفي فول الصويا والتوابل من ملح وفلفل وسكر والبهارات ثم قومي بخلط جميع المكونات حتى يصبح المزيج ناعما جدا. إضافة الخليط السابق إلى اللحمة المفرومة ثم قومي بعجن المكونات بيديك جيدا. نأتي بقالب على شكل دائرة بحجم قطعة البرجر أو مكبس خاص لعمل الهمبرجر داخله كيس سندوتشات مفتوح و مدهون بقليل من الزيت. ثم قومى بتشكيل أقراص البرجر بالمقاس أو الحجم المناسب لديكي من جانب السمك. بعد الانتهاء من عمل أقراص البرجر قومي بوضعها في أكياس أو روصي قطع البرجر طبقات ولكن بين كل طبقة والأخري كيس ثم قومي بإدخالها الثلاجة في الفريزر حتى تتجمد وتتماسك وتصبح جاهزه للتقديم بجانب عيش البرجر و بصحة وعافية. طريقة تحضير الهمبرجر أو البرجر ملاحظات لنجاح البرجر من الأفضل دخول البرجر الفريزر قبل شوية على الطاسة أو تحميره.

من الممكن الاستغناء عن فول الصويا في وصفة الهمبرجر.

احرصي على عجن مكونات الهمبرجر بيديكى جيدا للتخلص من أي تكتلات خاصة من اللحمة.

يمكن استخدام أكياس البرجر الجاهزة من الخارج أو أكياس الأسبايسي. ملاحظات لنجاح البرجر الوسوم

وصفه الهمبرجر أو البرجر تعد من الأكلات السريعة المفضلة عند الكثير سواء صغار أو كبار والكل يذهب لتناولها في المطاعم لما تتميز به من شكل و طعم ورائحة مشهية وهذا ما يقلق الكثير من الأمهات على أولادهم من تناول هذه الأطعمة من الهمبرجر أو البرجر وغيرها خارج المنزل هل تتكون من لحوم صحية وأمنة ومفيدة للجسم أم ضارة وللتخلص من كل هذه الشكوك ونطمئن على ما يتناوله أولادنا سوف نقدم وصفتنا السهلة المضمونة في المنزل وهي طريقه عمل الهمبرجر البرجر باللحمة وكفيفة عمل كميات كبيرة منه وتخزينها في الفريزر واستعمالها في الوقت الذي ترغبين فيه بمكونات أمنة ورائحة طيبة و جودة عالية وأفضل من الجاهز نبدأ في تحضير الوصفة والتعرف على اهم المكونات وطريقه التحضير المضبوطة للهمبرجر من هنا عبر هذا المقال من موقع ثقفني. طريفة عمل الهمبرجر أو البرجر ومكوناته طريفة عمل الهمبرجر أو البرجر ومكوناته المكونات.. وزن كيلو لحمة حمراء مفرومة مختلطة بنسبة دهن 20 ٪.

حبة بصل كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.

مقدار1كوب فول صويا.

2 كوب ماء مغلي.

بهارات برجر.

2 ملعقه كبيره.

ملح حسب الاحتياج.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.

رشه سكر. لتقديم وصفة الهمبرجر.. عيش لحشو الهمبرجر. طريقة تحضير الهمبرجر أو البرجر في وعاء انقعي فول الصويا بغمرة في الماء المغلي لمدة 30 دقيقة ثم صفيه من الماء جيدا. ضعي مقلاة على النار وضيفي فيها القليل من الزيت حتى يسخن ثم ضيفي البصل وقلبيه إلي أن يتحول الى اللون الذهبي الخفيف ثم يترك جانبا ليبرد تماما. في الكبة الكهربائية يفرم البصل ثم ضيفي فول الصويا والتوابل من ملح وفلفل وسكر والبهارات ثم قومي بخلط جميع المكونات حتى يصبح المزيج ناعما جدا. إضافة الخليط السابق إلى اللحمة المفرومة ثم قومي بعجن المكونات بيديك جيدا. نأتي بقالب على شكل دائرة بحجم قطعة البرجر أو مكبس خاص لعمل الهمبرجر داخله كيس سندوتشات مفتوح و مدهون بقليل من الزيت. ثم قومى بتشكيل أقراص البرجر بالمقاس أو الحجم المناسب لديكي من جانب السمك. بعد الانتهاء من عمل أقراص البرجر قومي بوضعها في أكياس أو روصي قطع البرجر طبقات ولكن بين كل طبقة والأخري كيس ثم قومي بإدخالها الثلاجة في الفريزر حتى تتجمد وتتماسك وتصبح جاهزه للتقديم بجانب عيش البرجر و بصحة وعافية. طريقة تحضير الهمبرجر أو البرجر ملاحظات لنجاح البرجر من الأفضل دخول البرجر الفريزر قبل شوية على الطاسة أو تحميره.

من الممكن الاستغناء عن فول الصويا في وصفة الهمبرجر.

احرصي على عجن مكونات الهمبرجر بيديكى جيدا للتخلص من أي تكتلات خاصة من اللحمة.

يمكن استخدام أكياس البرجر الجاهزة من الخارج أو أكياس الأسبايسي. ملاحظات لنجاح البرجر

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