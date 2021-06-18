طريقة عمل البواريك التركي باللحمة المفرومة في المنزل بوصفة اقتصادية وغير مكلفة

يعد البواريك التركي ، من الوصفات التركية المشهورة واللذيذة، وصفه ممتازة ومميزه جداً جداً، وهى عبارة عن ورق جلاش وهى أكلة سريعة وبسيطة وغير مكلفه، ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبساطة، وهي يمكن تقديمها لأفراد أسرتك كوجبة عشاء أو غداء، وتعتبر اكله ذات قيمه غذائية عالية من البيض والحليب والزبادي وهو كل ما يحتاجه الجسم من طاقه وكالسيوم، ومن الممكن تقديمها بحشوات مختلفة ومتنوعه ومن أشهرها الجبنة واللحمة والفراخ، وهى أفضل وصفه غدا أو عشاء ممكن تقديمها لعشاق المطبخ التركي، فهي من الوصفات المميزة والمعروفة بطعمها الرائع وللذيذ في تركيا، ويمكن تقديمها لضيوفك فهي وصفه جميلة جداً ورائعة تستحق التجربة، سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال، طريقة عمل البواريك التركي بخطوات بسيطة وسهلة في متناول الجميع.

مكونات عمل البواريك التركي

سوف نتعرف من هنا علي مكونات عمل البواريك التركي في المنزل وهي كالاتي:-

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

لفة من الجلاش 500 جرام.

معلقة من الزيت.

حبة من البصل مفرومة.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة من الفلفل الأسود.

رشة من جوزة الطيب اختياري.

مقاديرصوص البواريك:-

كوب من الحليب.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من الزبدة أو السمنة.

2 بيضة.

معلقة كبيرة من الدقيق.

طريقة التحضير

تعرفي من خلال السطور الأتية علي طريقة تحضير البواريك التركي بخطوات بسيطة وهي كالاتي:-

نحضر بكت من الجلاش ونقوم بتقسيمه كل طبقة أربع ورقات. نقوم بدهن الورقة بالصوص، ثم نضع الحشو في المنتصف ونلف على شكل رول. نقوم بتقطيع الرول على شكل أصابع صغيرة الحجم. ثم نرص أصابع الجلاش في صينية مدهونة بقليل من السمنة. ثم ندهن وجه الأصابع بالكمية الصوص المتبقية. نقوم بتغطية الصينية بكيس من البلاستك ونتركها ترتاح لمدة ساعتين. ثم نقوم بتسخين الفرن على درجه حرارة 200 مئوية. نقوم بوضع الصينية في الفرن تحت الشواية حتي تأخذ الون الذهبي، ثم نقوم بإطفاء الشوية ونشعل النار من تحت فقط. بعد تمام النضج نقوم بإخراج الصينية من الفرن، ونقوم بعد ذلك بتغطيتها لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك نقوم بتقديمها بالهنا والشفا.

طريقة تحضير صوص البواريك

تعرفي علي خطوات تحضير الصوص بأسهل الخطوات وهي كما يلي:-