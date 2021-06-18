أفضل طريقة لعمل قتلمة الأفغاني حلوى أفغانية هشه ولذيذة بطعم رهيب بالصور Qatlameh Afghani

أفضل طريقة لعمل قتلمة الأفغاني حلوى أفغانية هشه ولذيذة بطريقة سهلة وبسيطة. تعتبر هذه الحلوى من الحلويات الأفغانية التي انتشرت بكثرة نظراً لطعمها وشكلها الرائع، وسهولة تحضيرها. لذلك نقدم لكم هذه الوصفة بكل أسراها خطوة بخطوة بالصور والتفاصيل. أفضل طريقة لعمل قتلمة الأفغاني حلوى أفغانية هشه ولذيذة بطريقة سهلة وبسيطة أفضل طريقة لعمل قتلمة الأفغاني حلوى أفغانية هشه ولذيذة بطريقة سهلة وبسيطة حلى قتلمة من الحلويات الرائعة بشكلها وطعمها الخطير، ونقدمها لكم بشكل بسيط وسهل لصنعها بأفضل طريقة ناجحة. مقادير عمل حلى قتلمة الأفغاني كوبان من الدقيق متعدد الاستخدامات.

بيضة.

رشه من الملح.

رشه من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من السكر.مياه دافئة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب من السمن، أو الزبدة المذابة. طريقة تحضير القتلمة الأفغانية مقادير عمل الشربات أو السيرب كوبان من السكر.

كوب ونصف من الماء.

رشه من ملح الليمون أو عصير نصف ليمونه.

رشه فانيليا.

ملعقتين كبار عسل جلوكوز. طريقة تحضير الشربات أو السيرب في حلة ضعي بها السكر والماء، وقلبيهم حتى يذوب السكر.

بعد ذلك ارفعي الحلة على النار، وعندما يبدأ في الغليان، أضيفي إليهم الفانيليا، وعصير الليمون، والجلوكوز.

اتركيها على النار لمدة ثمانِ دقائق، ليصبح قوام الشربات متوسط، قومي برفعه من على النار، واتركيه حتى يبرد. مقادير عمل حلى قتلمة الأفغانيطريقة تحضير القتلمة الأفغانية مقادير عمل الشربات أو السيربطريقة تحضير الشربات أو السيرب الوسوم

أفضل طريقة لعمل قتلمة الأفغاني حلوى أفغانية هشه ولذيذة بطريقة سهلة وبسيطة. تعتبر هذه الحلوى من الحلويات الأفغانية التي انتشرت بكثرة نظراً لطعمها وشكلها الرائع، وسهولة تحضيرها. لذلك نقدم لكم هذه الوصفة بكل أسراها خطوة بخطوة بالصور والتفاصيل. أفضل طريقة لعمل قتلمة الأفغاني حلوى أفغانية هشه ولذيذة بطريقة سهلة وبسيطة أفضل طريقة لعمل قتلمة الأفغاني حلوى أفغانية هشه ولذيذة بطريقة سهلة وبسيطة حلى قتلمة من الحلويات الرائعة بشكلها وطعمها الخطير، ونقدمها لكم بشكل بسيط وسهل لصنعها بأفضل طريقة ناجحة. مقادير عمل حلى قتلمة الأفغاني كوبان من الدقيق متعدد الاستخدامات.

بيضة.

رشه من الملح.

رشه من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من السكر.مياه دافئة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب من السمن، أو الزبدة المذابة. طريقة تحضير القتلمة الأفغانية مقادير عمل الشربات أو السيرب كوبان من السكر.

كوب ونصف من الماء.

رشه من ملح الليمون أو عصير نصف ليمونه.

رشه فانيليا.

ملعقتين كبار عسل جلوكوز. طريقة تحضير الشربات أو السيرب في حلة ضعي بها السكر والماء، وقلبيهم حتى يذوب السكر.

بعد ذلك ارفعي الحلة على النار، وعندما يبدأ في الغليان، أضيفي إليهم الفانيليا، وعصير الليمون، والجلوكوز.

اتركيها على النار لمدة ثمانِ دقائق، ليصبح قوام الشربات متوسط، قومي برفعه من على النار، واتركيه حتى يبرد. مقادير عمل حلى قتلمة الأفغانيطريقة تحضير القتلمة الأفغانية مقادير عمل الشربات أو السيربطريقة تحضير الشربات أو السيرب

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل طريقة لعمل قتلمة الأفغاني حلوى أفغانية هشه ولذيذة بطعم رهيب بالصور Qatlameh Afghani على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.