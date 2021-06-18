طريقه عمل الكوردن بلو في المنزل بطريقه سهله وبسيطه وسريعه التحضير كما يعد من الوجبات الرئيسية التي تقدم بجانب العديد من المقبلات مثل البطاطس بالصوص الأبيض والمشروم وتشكيلة جبن كما تختلف طرق التحضير الدجاج حيث يمكن عمل الدجاج المشوي بالزبادي والبهارات أو كفتة الفراخ ألذيذة كما تختلف طرق الحشو حيث يمكن استخدام الجبن الشيدر مع روز بيف أو الرومي نار وشرائح جبن البريزيدون. المقادير المطلوبة لعمل الكوردن بلو كيلو صدور فراخ.

2 ملعقه صغيره البابريكا.

2 ملعقه صغيره من الثوم بودر.

معلقه كبيره من البصل بود.

رشه من الملح الأبيض.

2 معلقه صغيره توابل لحمه.

رشه سكر وملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

ربع جبنه شيدر مستورده و ربع روز بيف.

بيضتين مع ربع كوب لبن.

خلطه الفجيتار و ملعقتين نشا.

زيت للقلي. طريقه تحضير الكوردن بلو نحضر كيلو من صدور الفراخ و نقطعها سميكة ثم نحضر كيس ونضعه على القطعة الواحدة ونقوم بترقيقها و نقوم بغسله جيدا ونتركه يطرد الماء من علية ثم نقوم بتتبيله بملعقتين صغيرتين من البابريكا وملعقتين صغيرتين من الثوم البودر وملعقتين صغيرتين من البصل البودر وملعقة صغيرة من الملح وملعقتين صغيرتين من بهارات اللحمة ورشه صغيرة من السكر ثم نقوم بإضافة ملعقه صغيرة من الفلفل الأسود ونترك التتبيله لمدة ساعه أو اكثر.

نقوم بتجهيز الحشوة وهي عبارة عن ربع كيلو من جبنه اتشيدر مستورده وربع كيلو من الروز بيف ويمكن استبدالهم بالرومي نار وشرائح جبن البريزيدون ونقوم بلفهم رول قبل وضعهم في البانية ولف قطعه البانية عليهم على شكل رول أيضا ونقوم بغلقها عن طريق خلة والباقي بنفس طريقة.

نقوم بتحضير طبق به بيضتين وربع كوب لبن ورشه من الفلفل الأسمر ثم نقوم بخفقهم جيدا ونقوم بتحضير طبق اخر به الفجيتار وملعقتين نشا ونقوم بوضع الكوردن بلو في اللبن والبيض ثم الفجيتار ونتركهم لمدة ربع ساعه في الفريزر.

نحضر طاسة على النار ونضع بها زيت للقلي وبعد أن يسخن نضع فيه قطع الكوردن بلو ونقلبهم حتى يتم قليهم جيدا حتي يأخذ اللون الذهبي ونخرجهم من الزيت ونقدمهم مع صوص الجبن. المقادير المطلوبة لعمل الكوردن بلوطريقه تحضير الكوردن بلو الوسوم

طريقه عمل الكوردن بلو في المنزل بطريقه سهله وبسيطه وسريعه التحضير كما يعد من الوجبات الرئيسية التي تقدم بجانب العديد من المقبلات مثل البطاطس بالصوص الأبيض والمشروم وتشكيلة جبن كما تختلف طرق التحضير الدجاج حيث يمكن عمل الدجاج المشوي بالزبادي والبهارات أو كفتة الفراخ ألذيذة كما تختلف طرق الحشو حيث يمكن استخدام الجبن الشيدر مع روز بيف أو الرومي نار وشرائح جبن البريزيدون. المقادير المطلوبة لعمل الكوردن بلو كيلو صدور فراخ.

2 ملعقه صغيره البابريكا.

2 ملعقه صغيره من الثوم بودر.

معلقه كبيره من البصل بود.

رشه من الملح الأبيض.

2 معلقه صغيره توابل لحمه.

رشه سكر وملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

ربع جبنه شيدر مستورده و ربع روز بيف.

بيضتين مع ربع كوب لبن.

خلطه الفجيتار و ملعقتين نشا.

زيت للقلي. طريقه تحضير الكوردن بلو نحضر كيلو من صدور الفراخ و نقطعها سميكة ثم نحضر كيس ونضعه على القطعة الواحدة ونقوم بترقيقها و نقوم بغسله جيدا ونتركه يطرد الماء من علية ثم نقوم بتتبيله بملعقتين صغيرتين من البابريكا وملعقتين صغيرتين من الثوم البودر وملعقتين صغيرتين من البصل البودر وملعقة صغيرة من الملح وملعقتين صغيرتين من بهارات اللحمة ورشه صغيرة من السكر ثم نقوم بإضافة ملعقه صغيرة من الفلفل الأسود ونترك التتبيله لمدة ساعه أو اكثر.

نقوم بتجهيز الحشوة وهي عبارة عن ربع كيلو من جبنه اتشيدر مستورده وربع كيلو من الروز بيف ويمكن استبدالهم بالرومي نار وشرائح جبن البريزيدون ونقوم بلفهم رول قبل وضعهم في البانية ولف قطعه البانية عليهم على شكل رول أيضا ونقوم بغلقها عن طريق خلة والباقي بنفس طريقة.

نقوم بتحضير طبق به بيضتين وربع كوب لبن ورشه من الفلفل الأسمر ثم نقوم بخفقهم جيدا ونقوم بتحضير طبق اخر به الفجيتار وملعقتين نشا ونقوم بوضع الكوردن بلو في اللبن والبيض ثم الفجيتار ونتركهم لمدة ربع ساعه في الفريزر.

نحضر طاسة على النار ونضع بها زيت للقلي وبعد أن يسخن نضع فيه قطع الكوردن بلو ونقلبهم حتى يتم قليهم جيدا حتي يأخذ اللون الذهبي ونخرجهم من الزيت ونقدمهم مع صوص الجبن. المقادير المطلوبة لعمل الكوردن بلوطريقه تحضير الكوردن بلو

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