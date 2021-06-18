طريقة بسبوسة حلواني مرملة بالعسل وقشطة مصرية بالزبادي

طريقة بسبوسة بالعسل والقشطة، تعد بسبوسة سميد من أحلى وألذ الحلويات التي تحضر بأكثر من طريقة ولها العديد من المكونات، فيوجد من يفضل تناولها باردة أو ساخنة وتصنع على حسب الأذواق ويمكن صنعها بجوز الهند، ولكن هل يمكن عمل بسبوسة حلويات في المنزل؟ نعم يمكن إعدادها بنفس طعم وقوام الجاهزة داخل المنزل، ولكن تقابل أغلب نساء مشكلة في كيفية إعداد البسبوسة من دون أن تكون قاسية وتجف وتكون ناشفة وليست طرية القوام، ويرجع ذلك إلى عدة أسرار لابد مع معرفتها عند إعداد البسبوسة وإتباع كافة خطوات ومكونات الصنع التي تعطيك نتيجة مثالية في عمل البسبوسة مرملة تسقى بشربات تحلية أو القطر، فتابعوا معنا أهم أسرار عمل بسبوسة حلواني مرملة بالقشطة. طريقة بسبوسة حلواني مرملة بالعسل وقشطة كوب من دقيق سميد ناعم. 1/3 كوب من جوز الهند الجاف. نصف كوب من سمن مذابة. نصف كوب سكر أبيض. ثلث كوب من اللبن زبادي. ملعقة صغيرة بيكنج باودر. ربع ملعقة صغيرة كربونات صوديوم. تحضير قطر وعسل شربات بسبوسة كوب من السكر الأبيض. كوب من الماء. عصير ليمون. رشة صغيرة فانيليا. ملعقة كبيرة سمنة ذائبة. كوب مكسرات. خطوات تحضير بسبوسة حلواني مرملة نضع دقيق سميد في وعاء ويضاف عليها السمن وتفرك باليدين حتى يتشرب كل دقيق سميد سمن تماما.

ثم يوضع السكر مع زبادي وبيكنج باودر وجوز الهند وتفرك كافة مكونات مع بعضها حتى تختلط وتمتزج جيدا.

يسخن الفرن على حرارة عالية حوالي 180 مئوية، وتدهن صينية بالسمنة وتكسب له عجينة بسبوسة بدون تقليب كثير.

وتفرد براحة اليد في الصينية وتقطع إلى مثلثات أو مربعات وتزين بالمكسرات على حسب الذوق.

تدخل الصينية الفرن الساخن لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 30 دقيقة وتكتسب البسبوسة لون ذهبي جميل.

ثم يصب شربات تحلية الشيرة على بسبوسة وهي ساخنة والشربات ساخن وتغطى وتقدم جاهزة. طريقة بسبوسة حلواني مرملة بالعسل وقشطةتحضير قطر وعسل شربات بسبوسةخطوات تحضير بسبوسة حلواني مرملة الوسوم

طريقة بسبوسة بالعسل والقشطة، تعد بسبوسة سميد من أحلى وألذ الحلويات التي تحضر بأكثر من طريقة ولها العديد من المكونات، فيوجد من يفضل تناولها باردة أو ساخنة وتصنع على حسب الأذواق ويمكن صنعها بجوز الهند، ولكن هل يمكن عمل بسبوسة حلويات في المنزل؟ نعم يمكن إعدادها بنفس طعم وقوام الجاهزة داخل المنزل، ولكن تقابل أغلب نساء مشكلة في كيفية إعداد البسبوسة من دون أن تكون قاسية وتجف وتكون ناشفة وليست طرية القوام، ويرجع ذلك إلى عدة أسرار لابد مع معرفتها عند إعداد البسبوسة وإتباع كافة خطوات ومكونات الصنع التي تعطيك نتيجة مثالية في عمل البسبوسة مرملة تسقى بشربات تحلية أو القطر، فتابعوا معنا أهم أسرار عمل بسبوسة حلواني مرملة بالقشطة. طريقة بسبوسة حلواني مرملة بالعسل وقشطة كوب من دقيق سميد ناعم. 1/3 كوب من جوز الهند الجاف. نصف كوب من سمن مذابة. نصف كوب سكر أبيض. ثلث كوب من اللبن زبادي. ملعقة صغيرة بيكنج باودر. ربع ملعقة صغيرة كربونات صوديوم. تحضير قطر وعسل شربات بسبوسة كوب من السكر الأبيض. كوب من الماء. عصير ليمون. رشة صغيرة فانيليا. ملعقة كبيرة سمنة ذائبة. كوب مكسرات. خطوات تحضير بسبوسة حلواني مرملة نضع دقيق سميد في وعاء ويضاف عليها السمن وتفرك باليدين حتى يتشرب كل دقيق سميد سمن تماما.

ثم يوضع السكر مع زبادي وبيكنج باودر وجوز الهند وتفرك كافة مكونات مع بعضها حتى تختلط وتمتزج جيدا.

يسخن الفرن على حرارة عالية حوالي 180 مئوية، وتدهن صينية بالسمنة وتكسب له عجينة بسبوسة بدون تقليب كثير.

وتفرد براحة اليد في الصينية وتقطع إلى مثلثات أو مربعات وتزين بالمكسرات على حسب الذوق.

تدخل الصينية الفرن الساخن لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 30 دقيقة وتكتسب البسبوسة لون ذهبي جميل.

ثم يصب شربات تحلية الشيرة على بسبوسة وهي ساخنة والشربات ساخن وتغطى وتقدم جاهزة. طريقة بسبوسة حلواني مرملة بالعسل وقشطةتحضير قطر وعسل شربات بسبوسةخطوات تحضير بسبوسة حلواني مرملة

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