3 ملاعق سحرية في الشامبو لتطويل الشعر بغزارة ليس لها مثيل ومنع تساقطه

3 ملاعق سحرية ضعيها فقط في الشامبو لتطويل الشعر بغزارة ليس لها مثيل ومنع تساقطه، وصفة رائعة كالمعتاد نقدمها لك اليوم سيدتي إذا كلن شعرك يعاني من الضعف والتساقط الشديد، حيث تجعل شعرك ينمو بغزارة وكثافة غير معتادة وتنبت الفراغات من الاستمرار في استعمالها، كذلك تزيد من طول الشعر بسرعة وتحارب الصلع بالنسبة للرجال، كما تعالج جميع مشاكل الشعر بما فيها التقصف والتساقط والتكسر، ورغم أنها تحتوي على مكونات سهلة ومتواجدة بكثرة إلا أن نتائجها رائعة ومدهشة تلاحظينها مع الأسابيع الأولي للاستخدام.

تكثيف وتطويل الشعر وانبات فراغاته

احضري أي نوع من الشامبو المتوفر لديك للاستعانة به في الخلطة، ويفضل إستخدام شامبو خالي من المواد الضارة أو الكيماويات كشامبو الأطفال مثلاً، أما الملاعق الثلاث التي ستقومين بإضافتها فهي ملعقة كبيرة من حبات القرنفل المعروف بأنه يقوم بتحريك الدورة الدموية في فروة الرأس وبالتالي يحفز البصيلات على النمو، كما أنه يقوم بإيقاف تساقط الشعر، ملعقة كبيرة من إكليل الجبل المجفف المعروف بخصائصه المحفزة لنمو الشعر وأيضاً لعلاج التساقط، مسحوق نواة التمر المطحونة التي تقوم بعملية إنبات الشعر وأماكن الفراغات.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم أخذ حبات القرنفل ويتم طحنها في المطحنة الكهربائية أو في المدق النحاسي ثم يتم غربتله، وبالمثل يتم طحن إكليل الجبل أيضاً وغربلته. وفي وعاء يتم وضع ملعقة صغيرة من بودرة إكليل الجبل، ملعقة صغيرة من بودرة نواة التمر، ربع ملعقة صغيرة من بودرة القرنفل ثم يتم التقليب جيداً ليتم الدمج الجيد، وفي علبة يتم إضافة هذا المسحوق مع حوالي 500 مللي من الشامبو ثم يتم المزج جيداً حتى تمام الامتزاج، ثم يترك هذا المزيج على الأقل لمدة 24 ساعة حتى تتفاعل وتندمج المكونات مع الشامبو.

ستلاحظي أن لون الشامبو قد تغير للون الداكن. يتم أخذ كمية مناسبة منه ويتم غسل الشعر بهذا الشامبو من مرتين إلى ثلاثة مرات في الأسبوع، وإذا كان شعرك جاف يفضل عمل حمام زيت لشعرك قبل غسله بهذا الشامبو، وذلك عن طريق دمج وتسخين زيت جوز الهند مع زيت الزيتون ثم تدليك فروة الرأس بهذا الزيت، ثم يترك لمدة ساعة واغسلي شعرك بعد ذلك بالشامبو السابق تحضيره. فمن الإستخدام الأول ستلاحظي النتيجة المبهرة ومنح اللمعان والحيوية أيضاً لشعرك.