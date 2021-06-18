رشة واحدة يومياُ على شعرك بدون غسيل ولن تصدقي النتيجة !!

ضعيها على شعرك المتساقط والضعيف كل يوم واحصلي على شعر رائع في غضون أسابيع قليلة، نقدم لك اليوم عزيزتي وصفة أعشاب سحرية رشة واحدة منها يومياُ على شعرك ولن تصدقي النتيجة، فهي توقف تساقط الشعر فوراً وتعمل على تقوية جذوره وتطويله وزيادة سمكه وكثافته دون الحاجة لغسيله كل يوم، فالأعشاب هي نعمة من الله سبحانه وتعالى تجعلنا نعالج مشاكل أجسادنا وشعرنا وبشرتنا بطريقة طبيعية جداً ومضمونة، فعند استخدامكم لهذه الوصفة ستلاحظون مباشرة أن معدل تساقط الشعر قد قل كثيراً بدون الحاجة لاستخدام أدوية باهظة الثمن.

علاج تساقط الشعر وزيادة طوله وكثافته

وصفة الأعشاب لتقليل تساقط الشعر وتكثيفه وتطويله بغزارة ليس لها مثيل تحتوي على عشب الميرمية الأخضر أو يسمى بالسالمية، والتي تعالج تساقط الشعر والصلع عند الرجال كما أنها تحفز نمو الشعر وترطبه وتزيد من لمعانه، عشب الزعتر الأخضر الذي يعمل على تنشيط بصيلات الشعر وتحفيزها على النمو ويقوي الدورة الدموية مما يساعد على تكثيف الشعر ويقلل من تساقطه، عشب العرعر الأخضر الذي يقلل من جفاف فروة الرأس ويزيد من نمو الشعر ويمنع تساقطه ويقلل من قشرة الرأس، وأخيراً عشب إكليل الجبل الأخضر ويسمى بالروزماري أو الآزير، وهو يرطب الشعر ويقوي بصيلة الشعر ويمنعه من التساقط والتقصف والتكسر.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم أخذ القليل من كلا من الأعشاب الخضراء الميرمية، الزعتر، العرعر وإكليل الجبل، وفي وعاء يتم أخذ أوراق الميرمية فقط بعيداً عن الأعواد ويترك جانباً، وفي وعاء آخر نأخذ الروزماري فقط ويتم فصله عن الأعواد ويترك جانباً، وفي وعاء آخر يؤخذ الزعتر فقط بلا أعواد أيضاً ويترك جانباً، وكذلك الأمر بالنسبة للعرعر. وفي قدر يتم إضافة مقدار أربعة أكواب متوسطة من الماء المغلي، ثم تنقع جميع الأعشاب التي تم تحضيرها في الماء المغلي مع التقليب.

يترك الماء مع الأعشاب لمدة ليلة كاملة والقدر مغلق، بعد ذلك يتم تصفية الأعشاب للحصول على السائل الذي يوضع في قنينة، وبعد غسل الشعر بالشامبو الخاص بك يتم شطف الشعر بهذا السائل مع تدليك فروة الرأس ويترك حتى يجف تماماً، أو يمكنك وضع الماء في بخاخ ويتم رش شعرك بهذا الماء يومياً وعلى جذور الشعر أيضاً مع تدليك فروة الرأس ويترك ليجف ويغسل الشعر بالطريقة العادية. يحفظ الماء في الثلاجة للاحتفاظ بصلاحيته، وإذا كان شعرك شديد الجفاف يمكنك استبدال الماء المغلي بزيت الزيتون.