كريم النشا واللبن البودر لتبيض وشد البشرة والوجه وتفتيحه نتيجة صدمتني من أول استخدام

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تبيض وشد البشرة والوجه وتفتيحه، تحلم كل سيدة بالحصول على بشرة جميلة خالية من المشكلات سواء البقع أو الحبوب أو الكلف، ولذلك نقدم لكم وصفات كريم تبيض وشد البشرة والوجه وتفتيحها بمواد طبيعية موجودة بالمنزل مع ضمان عدم حدوث أي آثار جانبية.
كريم تبيض وشد البشرة والوجه وتفتيحه
يتغير لون البشرة من وقت لآخر وتحتاج لبعض الوصفات الطبيعية التي تمنحها النضارة، ومن تلك الوصفات.وصفة البيكنج بودر مع زيوت البشرة
تعمل الزيوت على ترطيب البشرة وشدها وتفتيحها ويمكن استخدام هذه الوصفة كالتالي:مكونات كريم البيكنج بودر لتبيض الوجه
- معلقه صغيره بكينج بودر.
- معلقتين خل طبيعي أبيض.
- ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو؛أو زيت شجرة الشاي.
- ملعقة كبيرة من السكر الحبيبات.
- ماء ورد.
- قطن طبي نظيف.
طريقة استخدام وتحضير كريم البيكنج بودر لتفتيح البشرة
- نضع البكينج بودر ثم الخل والزيت في وعاء مع التقليب المستمر.
- نقوم بإضافة السكر ونستمر بالتقليب حتى يذوب السكر نصف ذوبان ويصبح القوام متماسك وكريمي.
- يوضع بالفرشاة على البشرة فور الاندماج ولكن احذري من منطقة العين لأنه غير مخصص لهذه المنطقة.
- يترك على البشرة حتى يجف ثم نضع القطن في ماء الورد المثلج ونمسح الوجه.
كريم تبيض وشد البشرة والوجه وتفتيحه
هذه الوصفة تعطى البشرة ملمس ناعم وتعمل على تفتيح البشرة بمعدل درجتين مع الاستمرار عليها لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بمعدل مرتين في الأسبوع.كريم النشا مع اللبن البودر لتفتيح الوجه وشد البشرة
النشا مع اللبن البودر أحد المواد الفعالة والتي تستخدم في تفتيح وتبييض وشد البشرة.مكونات كريم النشا لتبيض وتفتيح الوجه
- زبادي.
- نشا.
- لبن بودرة.
- نخلط المكونات معاً حتى نحصل على مزيج يشبه الكريم.
- يغسل الوجه جيدًا ويا حبذا لو تم تنظيفه بعمل حمام بخار بالنعناع.
- يوضع علي الوجه حتى يجف ثم يمسح الوجه بقطعة قطن مبللة بماء الورد، سوف تلاحظين نتيجة فعاله جداً في تفتيح وشد البشرة والقضاء على التجاعيد .
- لكن للحصول على النتيجة المطلوبة لتفتيح البشرة يجب تكرار هذا الكريم يومياً لمدة ثلاثةأشهر أو أكثر للحصول على أكثر نتيجة مطلوبة .
الوسوم
تبيض وشد البشرة والوجه وتفتيحه، تحلم كل سيدة بالحصول على بشرة جميلة خالية من المشكلات سواء البقع أو الحبوب أو الكلف، ولذلك نقدم لكم وصفات كريم تبيض وشد البشرة والوجه وتفتيحها بمواد طبيعية موجودة بالمنزل مع ضمان عدم حدوث أي آثار جانبية.
كريم تبيض وشد البشرة والوجه وتفتيحه
يتغير لون البشرة من وقت لآخر وتحتاج لبعض الوصفات الطبيعية التي تمنحها النضارة، ومن تلك الوصفات.وصفة البيكنج بودر مع زيوت البشرة
تعمل الزيوت على ترطيب البشرة وشدها وتفتيحها ويمكن استخدام هذه الوصفة كالتالي:مكونات كريم البيكنج بودر لتبيض الوجه
- معلقه صغيره بكينج بودر.
- معلقتين خل طبيعي أبيض.
- ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو؛أو زيت شجرة الشاي.
- ملعقة كبيرة من السكر الحبيبات.
- ماء ورد.
- قطن طبي نظيف.
طريقة استخدام وتحضير كريم البيكنج بودر لتفتيح البشرة
- نضع البكينج بودر ثم الخل والزيت في وعاء مع التقليب المستمر.
- نقوم بإضافة السكر ونستمر بالتقليب حتى يذوب السكر نصف ذوبان ويصبح القوام متماسك وكريمي.
- يوضع بالفرشاة على البشرة فور الاندماج ولكن احذري من منطقة العين لأنه غير مخصص لهذه المنطقة.
- يترك على البشرة حتى يجف ثم نضع القطن في ماء الورد المثلج ونمسح الوجه.
كريم تبيض وشد البشرة والوجه وتفتيحه
هذه الوصفة تعطى البشرة ملمس ناعم وتعمل على تفتيح البشرة بمعدل درجتين مع الاستمرار عليها لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بمعدل مرتين في الأسبوع.كريم النشا مع اللبن البودر لتفتيح الوجه وشد البشرة
النشا مع اللبن البودر أحد المواد الفعالة والتي تستخدم في تفتيح وتبييض وشد البشرة.مكونات كريم النشا لتبيض وتفتيح الوجه
- زبادي.
- نشا.
- لبن بودرة.
- نخلط المكونات معاً حتى نحصل على مزيج يشبه الكريم.
- يغسل الوجه جيدًا ويا حبذا لو تم تنظيفه بعمل حمام بخار بالنعناع.
- يوضع علي الوجه حتى يجف ثم يمسح الوجه بقطعة قطن مبللة بماء الورد، سوف تلاحظين نتيجة فعاله جداً في تفتيح وشد البشرة والقضاء على التجاعيد .
- لكن للحصول على النتيجة المطلوبة لتفتيح البشرة يجب تكرار هذا الكريم يومياً لمدة ثلاثةأشهر أو أكثر للحصول على أكثر نتيجة مطلوبة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم النشا واللبن البودر لتبيض وشد البشرة والوجه وتفتيحه نتيجة صدمتني من أول استخدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.