كريم النشا واللبن البودر لتبيض وشد البشرة والوجه وتفتيحه نتيجة صدمتني من أول استخدام

تبيض وشد البشرة والوجه وتفتيحه، تحلم كل سيدة بالحصول على بشرة جميلة خالية من المشكلات سواء البقع أو الحبوب أو الكلف، ولذلك نقدم لكم وصفات كريم تبيض وشد البشرة والوجه وتفتيحها بمواد طبيعية موجودة بالمنزل مع ضمان عدم حدوث أي آثار جانبية.

كريم تبيض وشد البشرة والوجه وتفتيحه

يتغير لون البشرة من وقت لآخر وتحتاج لبعض الوصفات الطبيعية التي تمنحها النضارة، ومن تلك الوصفات.

وصفة البيكنج بودر مع زيوت البشرة

تعمل الزيوت على ترطيب البشرة وشدها وتفتيحها ويمكن استخدام هذه الوصفة كالتالي:

معلقه صغيره بكينج بودر.

معلقتين خل طبيعي أبيض.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو؛أو زيت شجرة الشاي.

ملعقة كبيرة من السكر الحبيبات.

ماء ورد.

قطن طبي نظيف.

مكونات كريم البيكنج بودر لتبيض الوجه

نضع البكينج بودر ثم الخل والزيت في وعاء مع التقليب المستمر.

نقوم بإضافة السكر ونستمر بالتقليب حتى يذوب السكر نصف ذوبان ويصبح القوام متماسك وكريمي.

يوضع بالفرشاة على البشرة فور الاندماج ولكن احذري من منطقة العين لأنه غير مخصص لهذه المنطقة.

يترك على البشرة حتى يجف ثم نضع القطن في ماء الورد المثلج ونمسح الوجه.

طريقة استخدام وتحضير كريم البيكنج بودر لتفتيح البشرة

كريم تبيض وشد البشرة والوجه وتفتيحه

هذه الوصفة تعطى البشرة ملمس ناعم وتعمل على تفتيح البشرة بمعدل درجتين مع الاستمرار عليها لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بمعدل مرتين في الأسبوع.

كريم النشا مع اللبن البودر لتفتيح الوجه وشد البشرة

النشا مع اللبن البودر أحد المواد الفعالة والتي تستخدم في تفتيح وتبييض وشد البشرة.

زبادي.

نشا.

لبن بودرة.

نخلط المكونات معاً حتى نحصل على مزيج يشبه الكريم.

يغسل الوجه جيدًا ويا حبذا لو تم تنظيفه بعمل حمام بخار بالنعناع.

يوضع علي الوجه حتى يجف ثم يمسح الوجه بقطعة قطن مبللة بماء الورد، سوف تلاحظين نتيجة فعاله جداً في تفتيح وشد البشرة والقضاء على التجاعيد .

لكن للحصول على النتيجة المطلوبة لتفتيح البشرة يجب تكرار هذا الكريم يومياً لمدة ثلاثةأشهر أو أكثر للحصول على أكثر نتيجة مطلوبة .

مكونات كريم النشا لتبيض وتفتيح الوجهطريقة استخدام وتحضير كريم النشا لشد البشرة وتفتحها