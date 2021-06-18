طريقة عمل الملوخية وصفات متنوعة ، وجبة الغداء هي الوجبة الرئيسية خلال اليوم، وتتفنن ربات البيوت في تحضير أطباق منوعة على مدار الأسبوع، ومن الأكلات الشعبية الملوخية، سهلة التحضير وصفة سريعة لا تأخذ وقت، 10 دقائق على الأكثر وتكون جاهزة، يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، سواء مع الدجاج أو اللحم أو الأرانب، والجمبري بل وأيضا يمكن إعدادها بدون شربة، مهما كانت الطريقة، فمما لاشك فيه أن الجميع يحب تناولها.

طريقة عمل الملوخية وصفات متنوعة ولذيذة

وصفتنا الأول طريقة عمل الملوخية باللحم، نمكن إعداد الوصفة من الملوخية الطازجة المخروطة في المنزل، أو شراء كيس من الملوخية الجاهزة، نضعها على النار في إناء، ونبدأ في إضافة شوربة اللحم التي تم تحضيرها في وقت سابق، بالتدريج إلى الملوخية حتى الوصول للقوام المطلوب، ملحوظة هامة لا يجب غلى الملوخية بشكل مبالغ في، في النهاية نرفع مقلاة على النار ونضع بها ملعقتين من السمن و3 حبات من الثوم المفروم وملعقة من الكزبرة الناعمة، ويقلب الخليط حتي يتحول إلى اللون الذهبي ونضعها على الملوخية.

طريقة عمل الملوخية بمرقة الدجاج

إذا كنت تحتاجين لإعداد الملوخية بوصفة سريعة ولا يوجد لديك شوربة، لا داعي للقلق يمكنك الإستغناء عنها، وإستبدالها بمرقة الدجاج أو اللحم أو الخضار، بعد ذلك نضع المرقة في بعض الماء حسب الكمية التي تحتاجين إليها، وتترك حتى تمام الغليان، نضيف إليها الملوخية بالتدريج، وتقلب جيداً، مع إضافة الثوم والكسبرة بعد تحميرهم في السمن، مع الحرص على عدم تغطية الوعاء.

طريقة عمل الملوخية بالجمبري

نرفع إناء الطهي على الموقد، ونضع الزبد مع البصل ويقلب حتى يذبل، مع إضافة الجمبري المقشر، ونستمر في التقليب لمدة 10 دقائق على نار هادئة، نغطي الجمبري بالماء ويترك للغليان، مع إضافة الملح والبهارات، في النهاية نضع الملوخية ويقلب الخليط جيدا ويترك خمس دقائق ويرفع من على النار، ويضاف الثوم والكزبرة بعد التحمير.